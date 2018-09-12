Бывший замминистра культуры Владимир Аристархов назначен директором НИИ имени Дмитрия Лихачева

В официальном сообщении Минкульта говорится, что сегодня он был представлен коллективу. Как отмечает РБК, по итогам прошлого года доход Аристархова составил более 142 миллионов рублей, что стало самой большой суммой среди чиновников министерства культуры. Чиновник был совладельцем ряда подмосковных компаний, которые занимаются недвижимостью.