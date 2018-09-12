Бывший замминистра культуры Владимир Аристархов назначен директором НИИ имени Дмитрия Лихачева
В официальном сообщении Минкульта говорится, что сегодня он был представлен коллективу. Как отмечает РБК, по итогам прошлого года доход Аристархова составил более 142 миллионов рублей, что стало самой большой суммой среди чиновников министерства культуры. Чиновник был совладельцем ряда подмосковных компаний, которые занимаются недвижимостью.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 12 сентября 2018 | 14:37
Знатный наследник Лихачева.
Главное, чтобы вовремя докладывал, как там у нас с культурой.
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 15:09
И днем и ночью вор ученый все ходит по цепи кругом.