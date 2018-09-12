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14:31, 12 сентября 2018

«Новая газета» предлагает главе Росгвардии Золотову провести дуэль с Навальном на территории поместий в Барвихе

«Новая газета» предлагает главе Росгвардии Виктору Золотову провести дуэль с Алексеем Навальном на территории поместий в подмосковной Барвихе, которые принадлежат сыну и зятю высокопоставленного чиновника. На сайте издания говорится, что поместье сына Виктора Золотова площадью в 90 соток может оцениваться в 700 миллионов рублей, а примыкающий к нему участок – более гектара зятя главы Росгвардии примерно в 800 миллионов рублей. Напомним, накануне Виктор Золотов в видеообращении вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом для этого стало расследование Фонда борьбы с коррупцией.

Комментарии

30

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tvitov66 12 сентября 2018 | 14:36

А почему бы им не провести поединок в Dota 2? Навальный сделает из хэнерала недоучки (8 классов + курсы охранников) качественную отбивную

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:38

tvitov66: Лёша ответит ... ответит ОБЯЗАТЕЛЬНО ... и ТАК, что салдофону этому МАЛО точно не покажется ...

danko1 12 сентября 2018 | 14:48

johnbmw: Бандит Золотов доказал, что сила есть ума и совести не надо. Так лучше пусть Навальный ему словесную дуэль, с доказательствами предложит.
Можно и в этом поместье, на награбленное приобретенном.

sandro_007 12 сентября 2018 | 14:51

danko1:
Не бандит, а хулиган, милая бабушка_данко. Бандиты убивают, а хулиганы предлагают подраться на кулаках.

rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 14:55

«Новая газета» предлагает главе Росгвардии Виктору Золотову провести дуэль с Алексеем Навальном на территории поместий в подмосковной Барвихе, которые принадлежат сыну и зятю высокопоставленного чиновника...

А почему именно там, чтобы после дуэли, напихать тамошнюю землю в рот А.Навальному, приговаривая - на сука, жри, жри сисястая тварь землицу барвихинскую?

balamuto 12 сентября 2018 | 15:08

rpmcmurphy: Твоя собачья будка-конура там же находится? В Барвихе, на территории поместья?.

gennady_77 12 сентября 2018 | 15:10

sandro_007: как вы сильны в сортах говна!

piterjanis 12 сентября 2018 | 14:38

tvitov66: Навальный игровой-задрот?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:40

piterjanis: а золотов? татамный Задрот?????

nina51 12 сентября 2018 | 14:40

tvitov66: академия Генштаба конечно ерунда по сравнению с вузом Завального )))

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:44

nina51: генштаб с Йелем решили сравнить? серьёзно???????????? :-))))))))))))))))

tvitov66 12 сентября 2018 | 14:47

johnbmw: нет никакого генштаба - читайте оф.некролог ... зачеркнуто ... биографию

nina51 12 сентября 2018 | 14:53

johnbmw: вы правы Йель чепуха раз таких чудаков по жизни выпускает )))

ostapbey 12 сентября 2018 | 14:59

nina51: я думал ты про Чапаева расскажешь анекдот.
А ты снова про гвардейских золотарей углядел с верблюда даже??

ostapbey 12 сентября 2018 | 15:01

.Чапаев решил поступить в Академию Генштаба.. ну пошел сдавать экзамен и завалился.
Сидят с Петькой выпивают, Петька его и спрашивает:
- Василий Иванович, а почему вы не поступили?
- Петька мне вопрос задали :"Кто такоой Цезарь?" Ну я сразу и отвечаю
это так зовут коня из 3 полка и экзаменаторы меня выгнали.
Ну они еще выпили и Петтька говорит:
- Василий Иванович, а это я виноват что вы не поступили.
- Как ты?
- Да потому что, это я Цезаря из 3 в 5 полк перевел.

tag188 12 сентября 2018 | 15:04

nina51: Йель может похвастаться не одним десятком выпускников, ставших нобелевскими лауреатами.
Сколько нобелевских лауреатов выпустила академия Генштаба?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 15:13

tag188: как Вы думаете: СКОЛЬКО из произнесённых Вами слов знает nina51????

nina51 12 сентября 2018 | 15:13

tag188: Знаем мы ваших лауреатов )))

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 15:15

nina51: ну ка! на память! ... хотя бы Парочку!!!!

ssds 12 сентября 2018 | 14:42

Почти всем приближенным Пути следует удавиться на хрен. Оборзели в конец гниды.

don_ballon 12 сентября 2018 | 14:43

Уронил себя генерал-каратель, стал темой для анекдотов.

danko1 12 сентября 2018 | 14:53

don_ballon: Этот генерал-бандит уронил себя еще раньше, когда начальником охраны у питерского бандита работал.
Да и работой телохранителем Путин, известного своей связью с криминалом и воровством еще в Питере для настоящего офицера- позор.
Вся жизнь его - сплошной позор.

natayak 12 сентября 2018 | 14:49

О, да. А после дуэли оно еще вырастет в цене...Станет достопримечательностью.

(комментарий скрыт)

tag188 12 сентября 2018 | 14:55

По реакции Золотова видно, что задел его Навальный за живое. В самую точку попал.
Заодно все смогли наглядно увидеть и оценить уровень не просто российских генералов, а руководителя целой структуры -- национальной гвардии.

ostapbey 12 сентября 2018 | 15:03

tag188: треть миллиона половозрелых россиян под каблуком у него не хухры мухры..
Даже..

nina51 12 сентября 2018 | 15:04

tag188: Тем хуже для самоуверенного Навального )

ostapbey 12 сентября 2018 | 15:10

.,......СС (нем. SS, аббр. от нем. Schutzstaffel «отряды охраны»; в 1933–1945 гг. в Германии при написании использовалась специальная типографская лигатура в виде сдвоенной руны «зиг»: Runic «↯↯») — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
СС
SS
Flag of the Schutzstaffel.svg
Лидер
Рейхсфюрер СС
Дата основания
1925
Дата роспуска
1945
Штаб-квартира
Мюнхен (1925−1933), Берлин (1933−1945)
Идеология
Национал-социализм
Девиз
Meine Ehre heißt Treue
(Моя честь — верность)


Первоначально СС предназначались для личной охраны вождя НСДАП А. Гитлера

ugas 12 сентября 2018 | 15:15

nina51: Как же вы, патриоты, ворье любите! Жизнь за них готовы отдать?

j_partizan 12 сентября 2018 | 15:08

Золотов не предлагал дуэль, он предложил поединок.
Дуэль для людей чести.

lion64__2 12 сентября 2018 | 15:13

"генерал" Золотариков на самом делев 1991 г. был одним из охранников борьки-иуды, во время т.н. "путча" защищал чикатило. Так что это полноценный дерьмократ, равный в говености Унитаз-Обвальному. Потому и дуэль предложил. Они по сути равны, оба дерьмократы, проходимцы и мошенники.

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