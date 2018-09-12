«Новая газета» предлагает главе Росгвардии Золотову провести дуэль с Навальном на территории поместий в Барвихе

«Новая газета» предлагает главе Росгвардии Виктору Золотову провести дуэль с Алексеем Навальном на территории поместий в подмосковной Барвихе, которые принадлежат сыну и зятю высокопоставленного чиновника. На сайте издания говорится, что поместье сына Виктора Золотова площадью в 90 соток может оцениваться в 700 миллионов рублей, а примыкающий к нему участок – более гектара зятя главы Росгвардии примерно в 800 миллионов рублей. Напомним, накануне Виктор Золотов в видеообращении вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом для этого стало расследование Фонда борьбы с коррупцией.