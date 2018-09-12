Владимир путин предложил министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор
По словам Путина, заключение договора могло бы решить проблемы, с которыми Москва и Токио не могут справиться на протяжении 70-и лет. Кстати, в Токио уже заявили, что позиция Японии по территориальному вопросу остается неизменной: прежде должна быть решена проблема островов, а затем уже подписан мирный договор.
Комментарии13
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seva1223 12 сентября 2018 | 14:32
Мирные конвульсии...
eniro 12 сентября 2018 | 14:40
seva1223: -"Вечером деньги, а утром..." - А можно...?" - Можно, но деньги(острова)...
alladinov 12 сентября 2018 | 14:43
«Владимир путин»
Ойбля! Неужели мой лучший друг Виталик Рувинский надыбал информации, что Великого Вождя снимают и егойное погоняло можно печатать с малюсенькой буквицы? А мужики-то не знают!
maxme Максимов Максим 12 сентября 2018 | 14:36
уже с маленькой буквы, к чему бы это
drgonish 12 сентября 2018 | 14:37
maxme:
Жертвы ЕГЭ.
tvitov66 12 сентября 2018 | 14:38
maxme: история 2014г показывает что наш маленький клал маленький прибор на все мирные договоры с большой буквы
post_v 12 сентября 2018 | 14:36
"А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего»
"У меня лёгкость необыкновенная в мыслях”
(Гоголь. "Ревизор")
rena1960 12 сентября 2018 | 14:38
Эк,как высокие технологии понадобились...
jetsam 12 сентября 2018 | 14:42
ну да. подписали бы мирный договор.
и на вопрос "а как с курилами" - ответ "какой косилёк? знать не ведаем..."
зато заявка на шнобелевку была 99%.
надо же нос обаме утереть...
sogentle 12 сентября 2018 | 14:51
Если Золотова выставит с его отбивными котлетами, то мирный договор точно подпишут. Японцы забудут про свои территориальные мечты. Даже, может, и свой какой-нибудь островок в качестве бонуса отдадут
peresvet73 12 сентября 2018 | 14:53
Проворовавшийся "геополитик" Путин, клянчит в долг политических уступок. Позорное зрелище!
xuato 12 сентября 2018 | 15:01
Мы повоюем на Западе, а потом придем к Японии. И еще возвратите то, что стырили у Японии, вот тогда, и мирный договор. Хотя с РФ подписывать договора это все ровно, что подписывать туалетную бумагу.
hiryrg 12 сентября 2018 | 15:05
Твои проблемы уже решить никак не получится...Всё - поезд ушел...