Владимир путин предложил министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор

По словам Путина, заключение договора могло бы решить проблемы, с которыми Москва и Токио не могут справиться на протяжении 70-и лет. Кстати, в Токио уже заявили, что позиция Японии по территориальному вопросу остается неизменной: прежде должна быть решена проблема островов, а затем уже подписан мирный договор.