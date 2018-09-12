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14:30, 12 сентября 2018

Командир МКС Эндрю Фойстел отверг причастность астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз»

В интервью CBS News, он назвал «постыдным» то, что кто-то тратит время на предположение о том, что экипаж был в это вовлечен. Газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на информированный источник, пишет, что отверстие в «Союзе» образовалось якобы в результате преднамеренных действий американских астронавтов, один из которых заболел и хотел скорее получить на Земле полноценную медицинскую помощь. Кстати, сегодня в правительстве и в Роскосмосе назвали подобные слухи неприемлемыми.

Комментарии

18

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sensei54 12 сентября 2018 | 14:32

Вот уж действительно стыдоба!

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:39

Эндрю, не обращайте внимание на Высеры фсб_шников ... оно того НЕ стоит ...

alladinov 12 сентября 2018 | 14:45

Врёт жидопендос! Наверняка он сам дырку проковырял в корпусе Русского космического кора(пардон)бля. А кто же, если не он?

rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 14:49

Командир МКС Эндрю Фойстел отверг причастность астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз»...

Объясните кто-нибудь Э.Фойстелу, что газета Коммерсантъ - это русофобское лживое говно.

merelymy 12 сентября 2018 | 15:01

Командир МКС Эндрю Фойстел вы ни в чем не виноваты.
Но даже, если бы случайно что-нибудь и просверлили, то немедленно оказались бы в раю, а в следующий раз, когда вам захочется в рай, пользуйтесь нашим проверенными зубилом и кувалдой, которые вы легко получите у главного по космическим дырам гр. Рогозина, который обитает в пустоте под восточным космодромом.

kottigr1 12 сентября 2018 | 15:02

rpmcmurphy: Что бы впредь не возникало подобного недопонимания, на космической станции необходимо оборудовать пограничный переход между американским и российским сегментами.. Для охраны государственной границы обязательно нужно отправлять проверенных сотрудников ФСБ с овчаркой..

balamuto 12 сентября 2018 | 15:12

rpmcmurphy: Русофобское, лживое говно, это точно ты.
Скажи мразь, ты почему так Россию ненавидешь?
Зачем ты ее толкаешь к пропасти?
Ответишь, сука за все.

estamp 12 сентября 2018 | 14:46

johnbmw: В данном случае типичный высер либеральнутых.
Роскосмос ничего подобного не говорил. Мулька пошла от Коммерсанта и его, фи..! неназванного источника.
И либерохомячки жто понимают. Но служба-с вынждает играть в идиотов.

rexis 12 сентября 2018 | 14:34

эти идиотские разборки закончатся тем что каждый экипаж замкнется в своем сегменте станции - и не будет допускать других .Вот так все и будет : русские отдельно , американцы -отдельно и между ними забор !

tv_victim 12 сентября 2018 | 14:55

rexis: Уж что-что, а налаживать отношения с соседями нынешние начальнички умеют!

don_ballon 12 сентября 2018 | 14:36

Сначала сами запустили гнусный слушок, а теперь становятся в третью позицию. Злобные путинские клоуны.

romana 12 сентября 2018 | 14:37

И что это было? Информированный источник оказался неинформированным? Коммерсант превращается в помойку? Или злонамеренность американцев действительно приоритетная версия?
Интересно же

shoorah 12 сентября 2018 | 14:39

romana: Коммерсант превращается в помойку?
_________________________________________
Давно уже. А когда-то респектабельные "Известия" во что превратились?

fedor57 12 сентября 2018 | 14:40

В МКС берут людей с идеальным психическим и физическим здоровьем, перед полетом они проходят тщательную подготовку и тестирование, а сверлить отверстие, чтобы побыстрее вернуться домой мог только полный неадекват. Скорее всего это сделал пьяный рабочий уралвагонзавода (этим и объясняется несколько неудачных попыток просверлить отверстие), а потом решил скрыть свой косяк, замазав клеем.

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estamp 12 сентября 2018 | 14:42

Согласен с опрелением Фойстела.
И позор в данном случае Коммерсанту, распространившему фейк, ссылаясь на неведомый источник, который толи сам придумал его, толи "слышал звон"...
И позор Эху, тиражировавшему фейк с усердием достойным лучшего применения

moncegorskyi 12 сентября 2018 | 15:00

estamp: Ждем сейчас на зомбо ТВ - шоу обсуждения о амер. следе в сверлении дырки на Союзе. Привлекут " независимых экспертов" как с сбитым малайзийским Боингом, которые будут доказывать что это было американское сверло... Как пить дать - будут такие шоу уже скоро для жующей внутренней ваты. А потом голосование - верите в амер. след. и... 86% скажут - ДА!

jetsam 12 сентября 2018 | 14:47

это временно.
сейчас выйдет маша и у Эндрю Фойстел обнаружатся
мощные укробендерожидомассонские корни.
это еще надо проверить его алиби на день взрыва
захарченко. наверняка, через эту дырку и был
направленный взрыв в кафе....
надо езе путена спросить - он всеее знает...

moncegorskyi 12 сентября 2018 | 14:52

Главное дезу запустить для ваты, чтобы отвлечь от главной темы- разгильдяйства своих. А потом выйти официальному лицу и сказать, что это неприемлемо... мы не верим, чтобы наши коллеги до такого опустились... Это такая игра для внутреннего потребления. Если бы сейчас Курск утонул, было бы сто версий, что это пиндосы... Тогда трудно было лапшу вешать внутреннему электорату, хотя уже тогда стрелки старались отвести от себя, бормоча о какой-то рядом амер. подлодке, которая скоро пошла на ремонт в Норвегию. Ну а теперь можно муссировать американский след в "независимых" СМИ, когда деза запущена. Это еще раз опустит нашу власть ниже плинтуса на международном уровне. И на западе опять начнут крутить пальцами у виска... Думаю, скоро такое "партнерство" закончится и в космосе. Уже скоро.

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