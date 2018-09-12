Командир МКС Эндрю Фойстел отверг причастность астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз»...

В интервью CBS News, он назвал «постыдным» то, что кто-то тратит время на предположение о том, что экипаж был в это вовлечен. Газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на информированный источник, пишет, что отверстие в «Союзе» образовалось якобы в результате преднамеренных действий американских астронавтов, один из которых заболел и хотел скорее получить на Земле полноценную медицинскую помощь. Кстати, сегодня в правительстве и в Роскосмосе назвали подобные слухи неприемлемыми.