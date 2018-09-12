Финалист Чемпионата мира по футболу сборная Хорватии потерпела самое крупное поражение в своей истории...

Хорваты дебютировали в новом турнире для национальных сборных – Лиге Наций матчем против Испании. Именно с этими двумя командами сборная России встречалась в плей-офф чемпионата мира. В первые двадцать минут соперники играли на равных. Хорваты даже создали три отличных момента, но затем просто рассыпались. До конца первого тайма они получили в свои ворота три гола и ровно столько же после перерыва. За самым большим успехом в истории хорватского футбола последовал и самый большой провал. В пяти мячах поучаствовал полузащитник Рела Марко Ассенсио. Второй он забил сам. Третий записали на вратаря хорватов, хотя от его спины мяч влетел в ворота после удара Ассенсио, ну а еще он сделал три голевых передачи. При этом сборная Луиса Энрике вовсе не симбиоз Реала и Барселоны, в отличие от предыдущих изданий. Команда одержала вторую победу в Лиге Наций и возглавила таблицу.



Сборная Хорватии сыграет свой следующий матч в октябре против англичан, которые тоже уступили испанцам.