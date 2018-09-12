Токио воздерживается от комментариев по предложению Путина заключить мирный договор до конца года
При этом позиция Японии остается прежней, — заявляет внешнеполитическое ведомство этой страны.
Напомним, ранее в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил подписать до конца 2018 года мирный договор между двумя странами без предварительных условий, а уже потом на его основе решать проблемы между государствами. Речь, прежде всего, идет о принадлежности Курильских островов.
Заявление президента Путина о заключении мирного договора с Японией до конца года без предварительных условий, скорее всего, так и останется произнесенной фразой, — считает бывший заместитель министра иностранных дел, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений Георгий Кунадзе.
Для японского премьера Синдзо Абэ заключение мирного договора с Россией без предварительный условий было бы политическим самоубийством, — считает Кунадзе.
Комментарии10
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asyrj 12 сентября 2018 | 14:19
А что еще остается, кроме как "фразы произносить"?
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 14:21
Токио воздерживается от комментариев по предложению Путина заключить мирный договор до конца года...
Наверное они вахуе.
asyrj 12 сентября 2018 | 15:07
rpmcmurphy: наверное... рот раззявили и зубы скалят
neprostotak 12 сентября 2018 | 14:21
Простой вопрос: «Если Курильские острова: Итуруп, Кунашир и Шикотан всегда были руссские, то что означает их названия?»
Аналогичный вопрос по Крыму: «Если Крым всегда был русский, то что означают например: Джанкой и Бахчисарай?»
ematveev 12 сентября 2018 | 14:26
neprostotak:
Простой ответ: это на местном языке вообще-то (айны, эвенки... не помню точно). В мире полно таких мест, где топонимы оставлены в качестве названий.
ematveev 12 сентября 2018 | 14:22
Странный народ - японцы.
Коррупция; скупка государственной земли; связи с пронацистскими организациями - это не самоубийство Абэ. Видимо, в "цивилизованном мире" это в порядке вещей.
А вот заключение мирного договора - это самоубийство.
lager23 12 сентября 2018 | 14:23
Вечером стулья (острова), утром деньги (договор)!
Япошки не дураки, их как вату не разведёшь!
gadbatat 12 сентября 2018 | 14:27
кто то еще верит ботоксному? в зазеркалье "мир это война".
don_ballon 12 сентября 2018 | 14:34
Между прочим, в чём отличие демократии от диктатуры? Абэ, упраздни он претензии на острова Курильской гряды, становится политическим трупом. Приди же Путину каприз отдать эти острова, он только повысит свой рейтнг. Неделька соответствующей пропаганды, и образ благородного русского самурая готов. Да и вообще, отдал же он Даманский Китаю. Хоть один патриот пикнул? Не, "мудрое решение!!!".
xuato 12 сентября 2018 | 15:07
Токио не будь идиотом. С Гитлером уже на подписывали. РФ накакает на любой договор. Путину нужно чем то закрыть свою фашистскую сущность агрессора для продолжения гибридной войны на Западе, вот чикистенок и лебезит, шатун этаким пушистым зайчиком прикидывается.