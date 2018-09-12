Токио воздерживается от комментариев по предложению Путина заключить мирный договор до конца года...

При этом позиция Японии остается прежней, — заявляет внешнеполитическое ведомство этой страны.

Напомним, ранее в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил подписать до конца 2018 года мирный договор между двумя странами без предварительных условий, а уже потом на его основе решать проблемы между государствами. Речь, прежде всего, идет о принадлежности Курильских островов.

Заявление президента Путина о заключении мирного договора с Японией до конца года без предварительных условий, скорее всего, так и останется произнесенной фразой, — считает бывший заместитель министра иностранных дел, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений Георгий Кунадзе.

Для японского премьера Синдзо Абэ заключение мирного договора с Россией без предварительный условий было бы политическим самоубийством, — считает Кунадзе.