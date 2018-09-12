Ожидается, что Трамп подпишет указ, позволяющий вводить санкции против иностранцев, вмешивающихся в выборы в США

Ожидается, что сегодня Дональд Трамп подпишет указ, позволяющий вводить санкции против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы. Некоторые наблюдатели в США рассматривают это шаг как попытку президента предотвратить более решительные законодательные предложения со стороны Конгресса.

Источники газеты Уолл-стрит джорнал опасаются, что президентский указ будет составлен так, что администрация получит слишком широкие полномочия по его толкованию. Документ станет очередной попыткой Трампа рассеять высказанные спецслужбами соображения по поводу того, что Россия намерена вмешаться в ход промежуточных выборов в ноябре текущего года после того, сделала то же самое два года назад, пишет издание (перевод сайта Инопресса). Ряд законодателей в США последнее время стремятся ввести против России более жесткие санкции за вмешательство в выборы 2016 года, отмечается в публикации. Проект указа с появления первых сообщений о его подготовке был окружен завесой тайны, пишет Дейли Бист, — его не видели ни в Палате представителей, и в Сенате. Эксперт издания утверждает, что администрация президента просто хочет перехватить у Конгресса инициативу по формированию санкционной повестки дня. – Скорее всего, речь не идет о списке российских организаций или частных лиц, а лишь о плане действий по наложению санкций на тех иностранцев, которые соберутся нарушить этот указ в будущем.

Как предупреждают разведслужбы США, пишет Дейли Бист, помимо России к вмешательству в ход ноябрьских промежуточных выборов готовится и иранская разведка, которую недавно заподозрили в ведении пропагандистской кампании в американских соцсетях.