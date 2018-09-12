Верховный суд оставил без изменений приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Его осудили на 12 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

Заседание – как и весь процесс по делу Романа Сущенко – проходило в закрытом режиме. Это связано с наличием в деле секретных данных. Тем не менее, журналистов пустили на несколько минут в зал Верховного суда. Сущенко перед началом заседания выразил надежду как минимум на уменьшение срока, а как максимум на отмену приговора. Он сказал, что в случае обвинительного вердикта будет рассчитывать на обмен. При этом на вопросы украинских журналистов о своем здоровье Сущенко ответил, что чувствует себя прекрасно и каждый день занимается спортом. Само заседание по жалобе защиты Сущенко продлилось чуть больше часа. Верховный суд утвердил приговор, и теперь он вступил в силу. Защитник украинского журналиста Марк Фейгин позднее не исключил обращения в ЕСПЧ. При этом, по его словам, подача заявления будет согласована с Киевом. Также Фейгин сказал, что рассчитывает на обращения украинских властей к российским первым лицам с просьбой о помиловании или обмене Сущенко.

Напомним, по версии следствия, Сущенко является сотрудником украинских спецслужб и собирал данные о российских военных. Защита же настаивает на том, что украинский журналист работал корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже, а в Россию приезжал к родственникам.