Верховный суд оставил без изменений приговор украинскому журналисту Роману Сущенко
Его осудили на 12 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.
Заседание – как и весь процесс по делу Романа Сущенко – проходило в закрытом режиме. Это связано с наличием в деле секретных данных. Тем не менее, журналистов пустили на несколько минут в зал Верховного суда. Сущенко перед началом заседания выразил надежду как минимум на уменьшение срока, а как максимум на отмену приговора. Он сказал, что в случае обвинительного вердикта будет рассчитывать на обмен. При этом на вопросы украинских журналистов о своем здоровье Сущенко ответил, что чувствует себя прекрасно и каждый день занимается спортом. Само заседание по жалобе защиты Сущенко продлилось чуть больше часа. Верховный суд утвердил приговор, и теперь он вступил в силу. Защитник украинского журналиста Марк Фейгин позднее не исключил обращения в ЕСПЧ. При этом, по его словам, подача заявления будет согласована с Киевом. Также Фейгин сказал, что рассчитывает на обращения украинских властей к российским первым лицам с просьбой о помиловании или обмене Сущенко.
Напомним, по версии следствия, Сущенко является сотрудником украинских спецслужб и собирал данные о российских военных. Защита же настаивает на том, что украинский журналист работал корреспондентом агентства «Укринформ» в Париже, а в Россию приезжал к родственникам.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 14:18
И правильно.
Свинья должна сидеть в хлеву.
amgproject 12 сентября 2018 | 14:23
blinorozhiy_chmo: и ты хочешь чтобы об тебя не вытирали дерьмо?
uryden 12 сентября 2018 | 14:39
А ещё и австрийского художника до смерти довели, изверги.