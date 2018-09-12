Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз», чтобы быстрее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Такую версию, как написала сегодня газета Коммерсант, в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия Роскосмоса, расследующая причины внезапной разгерметизации корабля.

В то же время, вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что обвинять американских астронавтов в разгерметизации МКС неприемлемо. По его словам, необходимо дождаться завершения расследования, которое ведет специальная комиссия.

Вероятность того, что американские астронавты специально повредили обшивку космического корабля «Союз» крайне мала, однако она все же существует, — сказал «Эху Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Спецкомиссия «Роскосмоса» полагает, что американские астронавты могли просверлить отверстие в обшивке корабля «Союз». Вероятность этого крайне мала. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин.

«Раньше такого не было. Больше пятидесяти лет летаем и с американцами летаем, и таких случаев не наблюдалось. Это крайне маловероятно», — прокомментировал предположение комиссии «Роскосмоса» А.Лазуткин. В то же время он добавил, что сбрасывать со счетов гипотезу не следует, так как «никто не отменял человеческий фактор».

В любом случае, подчеркнул космонавт, ситуация требует деликатного разрешения, так как это «слишком неприятная вещь для наших и американских космонавтов, чтобы потом их заподозрить». 30 августа на борту космического корабля «Союз» была обнаружена утечка воздуха. Вскоре выяснилось, что причиной этого стала микротрещина в обшивке бытового отсека корабля. Российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Спецкомиссия «Роскосмоса» полагает, что американские астронавты могли просверлить отверстие в обшивке корабля «Союз», чтобы добиться его досрочной отправки на Землю из-за болезни одного коллег-астронавтов. Ранее среди версий появления отверстия назывались попадание микрометеорита или производственный брак. В настоящий момент на МКС находится шестеро космонавтов.

Напомню, что 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке «Союза МС-09», которую заделали с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы. Позже стало известно, что корабль был поврежден изнутри с помощью дрели.

После заявления Борисова, на версию «Коммерсанта» отреагировал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В своем Фейсбуке он написал, что распространение слухов вокруг инцидента с повреждением корабля «Союз» нацелены на подрыв товарищеских отношений в коллективе станции.