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Эксклюзив Эха 14:05, 12 сентября 2018

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз»

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз», чтобы быстрее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Такую версию, как написала сегодня газета Коммерсант, в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия Роскосмоса, расследующая причины внезапной разгерметизации корабля.

В то же время, вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что обвинять американских астронавтов в разгерметизации МКС неприемлемо. По его словам, необходимо дождаться завершения расследования, которое ведет специальная комиссия.

Вероятность того, что американские астронавты специально повредили обшивку космического корабля «Союз» крайне мала, однако она все же существует, — сказал «Эху Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Спецкомиссия «Роскосмоса» полагает, что американские астронавты могли просверлить отверстие в обшивке корабля «Союз». Вероятность этого крайне мала. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» летчик-космонавт Александр Лазуткин.

«Раньше такого не было. Больше пятидесяти лет летаем и с американцами летаем, и таких случаев не наблюдалось. Это крайне маловероятно», — прокомментировал предположение комиссии «Роскосмоса» А.Лазуткин. В то же время он добавил, что сбрасывать со счетов гипотезу не следует, так как «никто не отменял человеческий фактор».

В любом случае, подчеркнул космонавт, ситуация требует деликатного разрешения, так как это «слишком неприятная вещь для наших и американских космонавтов, чтобы потом их заподозрить». 30 августа на борту космического корабля «Союз» была обнаружена утечка воздуха. Вскоре выяснилось, что причиной этого стала микротрещина в обшивке бытового отсека корабля. Российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Спецкомиссия «Роскосмоса» полагает, что американские астронавты могли просверлить отверстие в обшивке корабля «Союз», чтобы добиться его досрочной отправки на Землю из-за болезни одного коллег-астронавтов. Ранее среди версий появления отверстия назывались попадание микрометеорита или производственный брак. В настоящий момент на МКС находится шестеро космонавтов.

Напомню, что 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке «Союза МС-09», которую заделали с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы. Позже стало известно, что корабль был поврежден изнутри с помощью дрели.

После заявления Борисова, на версию «Коммерсанта» отреагировал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В своем Фейсбуке он написал, что распространение слухов вокруг инцидента с повреждением корабля «Союз» нацелены на подрыв товарищеских отношений в коллективе станции.

Комментарии

22

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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:07

... а ЧЕГО ещё умеют америкосы кроме как ГАДИТЬ????

irdo 12 сентября 2018 | 14:09

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз»
=============
Кто бы сомневался.
Ну не себя же , лживых и безруких, виноватить.

blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 14:16

Вот же суки эти американские астронавты.
За борт их.

rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 14:19

Такую версию, как написала сегодня газета Коммерсант...

Коммерсантъ - русофобское говно, они сами выдумывают "новости" и выдают их за информацию полученную из кремлёвских источников.

merelymy 12 сентября 2018 | 14:32

Америкос сдавайсъ, дрель на склад, сверлильщика в расход.
Аус-вайс, ать два.
Дебилъ на старшой равнясь. В пустоту шагом арш. Отдать концы.

vezdehod 12 сентября 2018 | 14:12

Откат нормальный...Вали на Трампа - он всё стерпит.

hastings 12 сентября 2018 | 14:15

johnbmw: именно! Я сразу выдвинул эту версию, но меня не послушали, смеялись и называли "сумасшедшей ватой" :(

zurich_106 12 сентября 2018 | 14:31

hastings: они не ошиблись

idruker 12 сентября 2018 | 14:19

johnbmw: Ага! Причем американкие астронавты решив поскорее вернуться домой, изгадили именно тот "Союз", на котором им предстояло возвращаться. Логика Роскосмоса какая то нелинейная, простому обывателю не понять

don_ballon 12 сентября 2018 | 14:25

johnbmw: Они умеют гуманитарную помощь посылать тем, кто обосрался, играя в свои духоподъёмные игрушки.
Идеалисты, разве можно с русскими в одном купе? Ложь и демагогия, вороватость и жадность, лень и неумение.

vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 14:11

"Это их худые черти бермутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Тут примчались санитары и зафиксировали нас. "

(с) Письмо в редакцию телепередачи "Очевидное невероятное" из Канатчиковой дачи
Исп.: Владимир Высоцкий

ochevidno_i_neveroyatno 12 сентября 2018 | 14:15

Кто бы сомневался.

"...а ещё они мне в штаны нагадили"

nadiama 12 сентября 2018 | 14:19

какой необычный способ доехать побыстрее- проколоть колесо.. надо будет попробовать..
и что же там делают с "заболевшим коллегой", если пришлось предпринять на столь радикальные меры?

lager23 12 сентября 2018 | 14:20

Это уже признаки глубокого кретинизма на почве мании величия и ухода от ответственности, что вполне нормально с учётом неумения Путена признавать свои ошибки, ведь подчинённым необходимо уметь подстраиваться и брать пример с руководства!

iltrovatore 12 сентября 2018 | 14:22

американцы давно заявили, что не будут поддерживать МКС с 2025 года. Тогда России придется взять все затараты на себя. ее доля сейчас полтора миллиарда и еще 3-4 платит НАСА. похоже Россия решила их опередить и нашла причину отказаться от МКС и финансирования на ее содержание. иначе зачем было придумывать эту чушь?

condor00 12 сентября 2018 | 14:27

Пока вместе летали, обрусели, что ли? А затем уже, - с кем поведёшься, от того и...

severnaj 12 сентября 2018 | 14:34

Это месть за Скрипалей, за то что Россию заподозрили в каком- то непонятном воздействии на американских дипломатов на Кубе. Да, версия безумная, но она и происходит от безумия.

agamasat 12 сентября 2018 | 14:36

Российские космонавты могли получить задание от спецслужб просверлить отверстие в корпусе МКС, с целью обвинения в том американской стороны - чтобы запросить запись действий астронавтов и разобраться, над чем они работают.

sergyncho 12 сентября 2018 | 14:38

Интересно,а какую меру пресечения для астранавтов изберут?

zor 12 сентября 2018 | 14:40

Астронавты США пытались устроить побег с корабля,сделав подкоп.
Но Российкие космонавты, почуяв неладное,уж очень подозрительным казалось ковыряние американцами обшивки корбля,пресекли попытку побега и завалили подкоп.Правда часть воздуха успела выйти через подкоп.

colorg 12 сентября 2018 | 14:41

Хайли Лайкли, а почему бы и нет.зачем нам предоставлять им доказательства. теперь в пусть доказывают обратное, что они не верблюды).они частенько так поступают в отношении России, неся бездоказательный бред

lin_sya 12 сентября 2018 | 14:42

Ага, подеритесь ещё там, на МКС.

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