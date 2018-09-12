Путин сегодня признал, что Кремль знает о людях, которых в Великобритании подозревают в покушении на Скрипалей

Владимир Путин сегодня признал, что Кремль знает о людях, которых в Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Президент сказал об этом во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме. Вопрос об Александре Петрове и Руслане Боширове задал телеведущий Сергей Брилев, который выступал модератором этой панели.

Подозреваемых недалеко от дома, где жил Сергей Скрипаль, засекла камера видеонаблюдения прямо перед покушением. Спецслужбы сопоставили имеющиеся данные со списками тех, кто въезжал в страну в этот период, благодаря чему им, с помощью других записей с камер, удалось отследить перемещения Руслана Боширова и Александра Петрова по Великобритании. Они прилетели 2 марта, заселились в отель в Лондоне, где правоохранители позже обнаружили следы «Новичка», на следующий день подозреваемые съездили на разведку в Солсбери, а 4 марта вернулись, чтобы совершить покушение и этим же вечером покинули страну. После того, как Великобритания обнародовала имена обвиняемых и представила подтверждения, российская сторона в очередной раз заявила о своей непричастности и назвала предъявленные доказательства неубедительными. В МИДе усомнились в подлинности фотографий подозреваемых и обвинили Лондон в том, что он намеренно заводит дело в тупик.

Напомним, что Великобритания объявила Руслана Боширова и Александра Петрова в европейский розыск. При этом Лондон не стал запрашивать их выдачи у Москвы, поскольку российские законы не позволяют этого сделать.

Сергей Скрипаль и его дочь были далеко не единственными жертвами яда, известного нам сейчас под названием «новичок». Журналисты издания «Проект» нашли данные об использовании этого вещества.

Между тем, посол России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин весной этого года утверждал, что «В России никакие научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием «Новичок» никогда не проводились и никакой программы под таким названием не было»