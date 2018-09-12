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14:00, 12 сентября 2018

Путин сегодня признал, что Кремль знает о людях, которых в Великобритании подозревают в покушении на Скрипалей

Владимир Путин сегодня признал, что Кремль знает о людях, которых в Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Президент сказал об этом во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме. Вопрос об Александре Петрове и Руслане Боширове задал телеведущий Сергей Брилев, который выступал модератором этой панели.

Подозреваемых недалеко от дома, где жил Сергей Скрипаль, засекла камера видеонаблюдения прямо перед покушением. Спецслужбы сопоставили имеющиеся данные со списками тех, кто въезжал в страну в этот период, благодаря чему им, с помощью других записей с камер, удалось отследить перемещения Руслана Боширова и Александра Петрова по Великобритании. Они прилетели 2 марта, заселились в отель в Лондоне, где правоохранители позже обнаружили следы «Новичка», на следующий день подозреваемые съездили на разведку в Солсбери, а 4 марта вернулись, чтобы совершить покушение и этим же вечером покинули страну. После того, как Великобритания обнародовала имена обвиняемых и представила подтверждения, российская сторона в очередной раз заявила о своей непричастности и назвала предъявленные доказательства неубедительными. В МИДе усомнились в подлинности фотографий подозреваемых и обвинили Лондон в том, что он намеренно заводит дело в тупик.

Напомним, что Великобритания объявила Руслана Боширова и Александра Петрова в европейский розыск. При этом Лондон не стал запрашивать их выдачи у Москвы, поскольку российские законы не позволяют этого сделать.

Сергей Скрипаль и его дочь были далеко не единственными жертвами яда, известного нам сейчас под названием «новичок». Журналисты издания «Проект» нашли данные об использовании этого вещества.

Между тем, посол России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин весной этого года утверждал, что «В России никакие научно-конструкторские и опытные работы по программе под названием «Новичок» никогда не проводились и никакой программы под таким названием не было»

Комментарии

20

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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:04

... и ЧЕМ эти ухари будут своё столь долго Молчание объяснять?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:05

johnbmw: ну НИЧЕГО ... на этот случай целый институт в фсб есть ...

kotbajune 12 сентября 2018 | 14:18


Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,

и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было

Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от самих чудесно исцелившихся Скрипалей.

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ – к чему бы это?

вот это и многоходовочка глубиной в лет 15

pusin_patriot 12 сентября 2018 | 14:31

kotbajune: Их боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия Родина отработала, химическим оружием, применением химического оружия в стране НАТО не самой мелкой на отшибе.
И вас удивляет, почему они не хотят допросов бритых ёжиком консулов с посольства, с красными корочками и школой гэбэ?

2) Репутация. Бритишы пока не были замазаны в подобном, а у нас это уже шлейф целая своя история по этому направлению.

kotbajune 12 сентября 2018 | 14:40

pusin_patriot:

При чём здесь консулы?

Пусть без консулов, в ЗПИСИ совмесчтное интервью, без гебни

ПОЧЕМУ нет полгода?

vezdehod 12 сентября 2018 | 14:09

Я давно знал об этом, но не хотел их спугнуть. Задание суки провалили и теперь они мне не нужны.

kompricikos 12 сентября 2018 | 14:24

johnbmw: скажут что они одноклассники, один учился в Питере ,другой на Урале, сидели за одной партой, потом решили провести отпуск вместе поехали в Англию, посмотреть коллекцию монет, да, один тракторист , а другой шахтер, вот такая обычная биография у парней

harry_r 12 сентября 2018 | 14:08

Кремль решил пойти по тому же пути, что в случае с полонием: мол люди наши, но они не виновны, а на суд они не поедут.
Якобы: концы воду. Конец-то может и в воде, а уши не спрячешь.

jetsam 12 сентября 2018 | 14:10

путен все знает.
надо ему задать вопросы
- где янтарная комната
- где золото КПСС
- кто слетал до Гагарина
- в каком ангаре США прячут зеленых человечков
- КОГДА ЖЕ МЫ ВСТАНЕМ С КОЛЕН????????????????

danko1 12 сентября 2018 | 14:15

jetsam: Какой смысл ему задавать вопросы, если точно знаешь, что он в ответ солжет?
Да и вопросы ему задают не просто предварительно согласованные, но и заранее специально отрепетированные?

rico777 12 сентября 2018 | 14:23

jetsam: Ты с колен точно ни когда не встанешь. Так всю жизнь и будешь причмокивать у Запада!)

jetsam 12 сентября 2018 | 14:34

rico777: ты мамке своей потыкай, у нее сухостой после рождения уродов.
или пососи - полегчает, чмо.

condor00 12 сентября 2018 | 14:19

На ЭХО была бы возможность задать вопросы. В том числе о планах по перемещению вне страны. И затем убедиться реально. Вот тогда было бы практически всё ясно.

fanisos 12 сентября 2018 | 14:26

вот крепко эхо пукнуло и либероиды ижи с ним

blahovdav 12 сентября 2018 | 14:29

Путлер заявил, что это гражданские лица.... И никто не заметил , что свое выступление он закончил одним коротким словом, ни к месту сказанным. УЖЕ....

beobachter 12 сентября 2018 | 14:31

А совсем недавно аж начальник целого депаротамента МИД РФ Маша сказала, что британцы не представили достаточно сведений для нахождения Петрова и Бащирова. Неужели соврала? А ведь сама постоянно обвиняет во лжи бритов, америкосов и прочих гейропейцев! В связи с этим возникает вопрос: она считает население за дураков, или сама беспросветная дура?
П.С. Кто-нибудь может привести пример, когда Маша сказала правду...всю правду?

tunis 12 сентября 2018 | 14:33

Сейчас они выпьют чайку перед выступлением в СМИ, покрепче дернут за ручку двери, и мы не успеем услышать, как дошли они до жизни такой.

gorboy 12 сентября 2018 | 14:35

Просчитывали неделю все варианты. Догадывались какие козыри у бриттов на этих хлопцев есть. Сложная задача. Теперь бриттам надо держать паузу. Вруны сами себя раскроют.

apels 12 сентября 2018 | 14:37

Знали, но.... ничего не сообщали и все отвергали. Это как минимум сокрытие информации и пособничество теракту.

jetsam 12 сентября 2018 | 14:39

где-то это уже было....
постойте - фильма "ва-банк"

негр с собакой на площадке... щвея... пальчики на медальоне...

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