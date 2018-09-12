Z Архив новостей новости
5 19 6 5174
Эксклюзив Эха 13:53, 12 сентября 2018

Центр Карнеги: Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире

Заявление президента РФ Владимира Путина во время Восточного экономического форума о том, что подозреваемые в Великобритании в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль – Александр Петрова и Руслан Боширов – найдены и являются гражданскими лицами, а также, что они, вероятно, в скором сообщат о себе является исключительно политическим ходом.

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Это некая политтехнология, так как надо было что-то отвечать Западу, потому что эта история сказалась на имидже Путина и той части России, которую он представляет, не говоря уже о том, что санкции как следствие этого плохого отношения к путинскому режиму очень серьезно влияют на экономическую ситуацию», — сказал А.Колесников.

Эксперт добавил, что в ситуации падения авторитета России в мире необходимо «достойно ответить, не начиная серьезный конфликт». По его словам, президент старается показать, что «проблема преувеличена» и обвиняемые британской стороной россияне не имеют к ней отношения.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

timwlad90 12 сентября 2018 | 13:57

Центр Карнеги: Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире
-------------
Падение авторитета это банкротство.
Банкротство показывает политическая пещерная система западе где все против всех как в сафари парке так как более нет возможности совершать пиратские набеги из за опасения быть истреблёнными до основания.

ostapbey 12 сентября 2018 | 13:59

timwlad90: а тундру хоть оставят тебе???
Тем более там, на Ямале обнаружили приличненький склепик!!
Под твой рост даже.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:00

Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире / - да БРЕД это стандартный фсб_шный ... получившейся в цейтноте ...

ostapbey 12 сентября 2018 | 14:02

....По мнению геологов, ямальская дыра, глубина которой - более 200 м, имеет сугубо природное явление. Но и здесь звучат разные мнения. Одни связывают образование провалов с вымыванием грунта подземной рекой либо геологическими процессами, воздействием внутреннего давления планеты. Другие авторитеты уверяют, что воронки образовались после взрывов.

Выводы специалистов Сибирского отделения РАН звучат устрашающе. По словам ученых, в коре планеты хранятся огромные запасы «природной взрывчатки». Размещается она во многих уголках Земли, впоследствии могут произойти массовые взрывы, спровоцированные изменением климата. Ряд ученых-геологов утверждает: «Последствия будут хуже ядерной зимы». Усек ???Тимвлад 90- раз??

kotbajune 12 сентября 2018 | 14:11


Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,

и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было

Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от самих чудесно исцелившихся Скрипалей.

Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ – к чему бы это?

вот это и многоходовочка глубиной в лет 15

ostapbey 12 сентября 2018 | 14:36

kotbajune: это вариант"омега"..
.
А что там у тебя про вариант "ипсилон"?? В котором приведены доказательства нероссийского происхождения новичка?
Даже??

blahovdav 12 сентября 2018 | 14:10

timwlad90: Банкротство показывает политическая пещерная система западе где все против всех как в сафари парке так как более нет возможности совершать пиратские набеги из за опасения быть истреблёнными до основания. \\\\ А плешивая крыса увеличила свой авторитет?? Свинопут, у тебя комп без экрана?? Ты только буквы несуразно набирать умеешь, а читать, не?

seryj_wolk 12 сентября 2018 | 14:27

blahovdav: Ну что Вы хотите от человека, неспособного сдать экзамен на таксиста (интеллектуальный минимум миниморум). Паразитирует на немецком социале и выдавливает из себя мыслишки, полные тупизны.
Что же касается Путина, то он находится в цугцванге: делает вынужденные ходы, приводящие к ухудшению позиции. Из этой ситуации без потери авторитета не только вовне, но и внутри выйти невозможно. Запутался.

ostapbey 12 сентября 2018 | 13:57

А может все таки марсиане применили новичок??
Даже

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:01

ostapbey: ЭТИ???? - Могли :-((((

ostapbey 12 сентября 2018 | 14:04

johnbmw: нууууу, если и Захарова подтвердит мнение Путина по этому вопросу, то тогда не знаю.
Даже.

vasyakirin 12 сентября 2018 | 13:57

Интересно, одноклассники или соседи знают этих героев?
Или вместе с фамилиями они и лица перед поездкой поменяли?

romantik56 12 сентября 2018 | 14:11

vasyakirin: Фантомас в 60-х годах лицо менял, а сейчас тем более смогут...

democ 12 сентября 2018 | 13:57

От этих ходов Россия уже на обочину истории пошла.

gригорьич 12 сентября 2018 | 14:02

С подобных отрицаний начался конец Каддафи. Это кода.

sbk 12 сентября 2018 | 14:18

Кто там все время неудобные вопросы-то задает? Разве об этом надо спрашивать нашего рубаху-парня?

sab171 12 сентября 2018 | 14:18

политический ход- это когда опять соврамши?

cypher 12 сентября 2018 | 14:19

Если Путин стал прислушиваться к блогам Гудкова-старшего и Венедиктова, то значит дело совсем плохо.

(комментарий скрыт)

fadey_erei 12 сентября 2018 | 14:32

/ ....в ситуации падения авторитета России в мире необходимо «достойно ответить, не начиная серьезный конфликт» /

Ну да - т.е. хотят "съехать" от "ответки", не покрошив батон на мусор.........))

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Заседание Парламента Великобритании о ходе расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери Заседание Парламента Великобритании о ходе расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России…

5 186 6 40505 05.09
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, рф, расследования, видео, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 231 6 20866 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 147 6 14703 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 131 6 13745 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 164 6 17315 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 71 6 7532 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ (по телефону)

Британия назвала имена россиян, отравивших Скрипалей Можно было хлопать дверью, сказать, что в этой связи ситуации неадекватного потока грязи, который выливался со стороны Лондона, мы не собираемся больше вести диалог, но этого не было сказано ни разу…

5 75 6 18265 05.09
#слушать 24:24 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 71 6 8174 07.09
Kобщество, расследования, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1515 6 182943 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 84 6 11023 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 197 6 26075 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Новости

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США Российские специалисты уже запросили у  NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания…

5 40 6 5280
Новости

В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз», сообщают источники Эта версия стала приоритетной…

5 51 6 11065
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 165 6 23393 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36078 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

+ «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли» Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, Путин сказал, что они известны российским властям. «Ничего там особенного и криминального нет»...

5 240 6 34153 10:27
8читать ;смотреть
Kпутин, скрипаль, расследования, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, сказал, что они известны российским властям…

5 85 6 20973
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 216 6 164140 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 63 6 9153 10.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 282 6 411074 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 311 6 185665 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7251125
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3654289

Сегодня в эфире