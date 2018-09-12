Центр Карнеги: Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире

Заявление президента РФ Владимира Путина во время Восточного экономического форума о том, что подозреваемые в Великобритании в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль – Александр Петрова и Руслан Боширов – найдены и являются гражданскими лицами, а также, что они, вероятно, в скором сообщат о себе является исключительно политическим ходом.

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Это некая политтехнология, так как надо было что-то отвечать Западу, потому что эта история сказалась на имидже Путина и той части России, которую он представляет, не говоря уже о том, что санкции как следствие этого плохого отношения к путинскому режиму очень серьезно влияют на экономическую ситуацию», — сказал А.Колесников.

Эксперт добавил, что в ситуации падения авторитета России в мире необходимо «достойно ответить, не начиная серьезный конфликт». По его словам, президент старается показать, что «проблема преувеличена» и обвиняемые британской стороной россияне не имеют к ней отношения.