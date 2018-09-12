Центр Карнеги: Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире
Заявление президента РФ Владимира Путина во время Восточного экономического форума о том, что подозреваемые в Великобритании в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль – Александр Петрова и Руслан Боширов – найдены и являются гражданскими лицами, а также, что они, вероятно, в скором сообщат о себе является исключительно политическим ходом.
Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
«Это некая политтехнология, так как надо было что-то отвечать Западу, потому что эта история сказалась на имидже Путина и той части России, которую он представляет, не говоря уже о том, что санкции как следствие этого плохого отношения к путинскому режиму очень серьезно влияют на экономическую ситуацию», — сказал А.Колесников.
Эксперт добавил, что в ситуации падения авторитета России в мире необходимо «достойно ответить, не начиная серьезный конфликт». По его словам, президент старается показать, что «проблема преувеличена» и обвиняемые британской стороной россияне не имеют к ней отношения.
Комментарии19
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timwlad90 12 сентября 2018 | 13:57
Центр Карнеги: Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире
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Падение авторитета это банкротство.
Банкротство показывает политическая пещерная система западе где все против всех как в сафари парке так как более нет возможности совершать пиратские набеги из за опасения быть истреблёнными до основания.
ostapbey 12 сентября 2018 | 13:59
timwlad90: а тундру хоть оставят тебе???
Тем более там, на Ямале обнаружили приличненький склепик!!
Под твой рост даже.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:00
Заявление Путина о Петрове и Боширове – политический ход в условиях падения авторитета России в мире / - да БРЕД это стандартный фсб_шный ... получившейся в цейтноте ...
ostapbey 12 сентября 2018 | 14:02
....По мнению геологов, ямальская дыра, глубина которой - более 200 м, имеет сугубо природное явление. Но и здесь звучат разные мнения. Одни связывают образование провалов с вымыванием грунта подземной рекой либо геологическими процессами, воздействием внутреннего давления планеты. Другие авторитеты уверяют, что воронки образовались после взрывов.
Выводы специалистов Сибирского отделения РАН звучат устрашающе. По словам ученых, в коре планеты хранятся огромные запасы «природной взрывчатки». Размещается она во многих уголках Земли, впоследствии могут произойти массовые взрывы, спровоцированные изменением климата. Ряд ученых-геологов утверждает: «Последствия будут хуже ядерной зимы». Усек ???Тимвлад 90- раз??
kotbajune 12 сентября 2018 | 14:11
Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,
и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было
Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от самих чудесно исцелившихся Скрипалей.
Зачем их прячут даже от своих же камер ТВ ВВС, почему не сделали до сих пор их совместное интервью в ЗАПИСИ – к чему бы это?
вот это и многоходовочка глубиной в лет 15
ostapbey 12 сентября 2018 | 14:36
kotbajune: это вариант"омега"..
.
А что там у тебя про вариант "ипсилон"?? В котором приведены доказательства нероссийского происхождения новичка?
Даже??
blahovdav 12 сентября 2018 | 14:10
timwlad90: Банкротство показывает политическая пещерная система западе где все против всех как в сафари парке так как более нет возможности совершать пиратские набеги из за опасения быть истреблёнными до основания. \\\\ А плешивая крыса увеличила свой авторитет?? Свинопут, у тебя комп без экрана?? Ты только буквы несуразно набирать умеешь, а читать, не?
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 14:27
blahovdav: Ну что Вы хотите от человека, неспособного сдать экзамен на таксиста (интеллектуальный минимум миниморум). Паразитирует на немецком социале и выдавливает из себя мыслишки, полные тупизны.
Что же касается Путина, то он находится в цугцванге: делает вынужденные ходы, приводящие к ухудшению позиции. Из этой ситуации без потери авторитета не только вовне, но и внутри выйти невозможно. Запутался.
ostapbey 12 сентября 2018 | 13:57
А может все таки марсиане применили новичок??
Даже
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 14:01
ostapbey: ЭТИ???? - Могли :-((((
ostapbey 12 сентября 2018 | 14:04
johnbmw: нууууу, если и Захарова подтвердит мнение Путина по этому вопросу, то тогда не знаю.
Даже.
vasyakirin 12 сентября 2018 | 13:57
Интересно, одноклассники или соседи знают этих героев?
Или вместе с фамилиями они и лица перед поездкой поменяли?
romantik56 12 сентября 2018 | 14:11
vasyakirin: Фантомас в 60-х годах лицо менял, а сейчас тем более смогут...
democ 12 сентября 2018 | 13:57
От этих ходов Россия уже на обочину истории пошла.
gригорьич 12 сентября 2018 | 14:02
С подобных отрицаний начался конец Каддафи. Это кода.
sbk 12 сентября 2018 | 14:18
Кто там все время неудобные вопросы-то задает? Разве об этом надо спрашивать нашего рубаху-парня?
sab171 12 сентября 2018 | 14:18
политический ход- это когда опять соврамши?
cypher 12 сентября 2018 | 14:19
Если Путин стал прислушиваться к блогам Гудкова-старшего и Венедиктова, то значит дело совсем плохо.
fadey_erei 12 сентября 2018 | 14:32
/ ....в ситуации падения авторитета России в мире необходимо «достойно ответить, не начиная серьезный конфликт» /
Ну да - т.е. хотят "съехать" от "ответки", не покрошив батон на мусор.........))