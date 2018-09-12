Индекс счастья в мире находится на самом низком уровне за последние десять лет

Это выяснили социологи института Gallup. Самой несчастливой страной названа Центральноафриканская республика, где боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек покинуть свои дома. На втором месте по уровню несчастья – Ирак. Лидерами по положительным эмоциям стали латиноамериканские страны – Парагвай, Колумбия и Сальвадор.