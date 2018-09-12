Индекс счастья в мире находится на самом низком уровне за последние десять лет
Это выяснили социологи института Gallup. Самой несчастливой страной названа Центральноафриканская республика, где боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек покинуть свои дома. На втором месте по уровню несчастья – Ирак. Лидерами по положительным эмоциям стали латиноамериканские страны – Парагвай, Колумбия и Сальвадор.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 13:37
А разве россияне под руководством гениального нацдилера - не самые счастливые в мире?
Ведь живём в богатейшей стране, к тому же высокодуховной.
skull___ 12 сентября 2018 | 13:55
mikhail_spb_: Правильно вас демшизой называют...
danko1 12 сентября 2018 | 13:39
Счастье не зависит от материального уровня.
По-моему, миллиардеры, награбившие своё состояние, самые несчастные люди, хотя внешне и благополучные.
И поражали в Индии счастливые лица людей, особенно детей, которые жили в нищете.
Гармония внутренняя не зависит от денежных знаков.
galina6837 12 сентября 2018 | 13:40
как же так? Выбрали всеми любимого национального лидера.
Самая демократичная и справедливая партия у руля страны в конституционном большинстве...
И тут такое несчастье...
art_ 12 сентября 2018 | 13:49
просто радуешься тому, как умеют радоваться жизни в латинской америке
cromwel 12 сентября 2018 | 13:58
Но это в мире. А в России мы всем просто премся от такой жизни.
ed10075 12 сентября 2018 | 14:24
Кому интересен максимальный индекс счастья, сходите в Госдуму.
Вот уж где счастье, излучаемое избранниками, просто зашкаливает.