Ракетно-космическая отрасль России находится в системном кризисе, признал вице-премьер Юрий Борисов
По его словам, аварии ракет-носителей и спутников, безусловно, влияют на авторитет нашей страны. Борисов назвал «неприемлемыми» слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению корабля «Союз», который пристыкован к МКС.
Комментарии17
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vilingrad 12 сентября 2018 | 13:34
Системный кризис... скажи просто: жопа- зачем эти гейропейские словечки?!
danko1 12 сентября 2018 | 13:43
vilingrad: В кризисе виноваты по обыкновению Штаты.
Они даже дырки на наших кораблях сверлят.
То, что Рогозин за что не возьмется, всё разваливает и грабит, это закономерность.
Но он не виноват. На повышение пойдет по обыкновению.
vezdehod 12 сентября 2018 | 14:20
Ракетно-космическая отрасль России находится в системном кризисе, признал вице-премьер Юрий Борисов
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А тут ещё проклятые американские астронавты по ночам гадят - дырки сверлят, чтобы посрать в них в космосе.
kazlevich1949 12 сентября 2018 | 13:37
Ну таки конечно кризис будет в отрасли, если у них такой "дятел" за фамилией Рогозин завёлся...
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 13:43
kazlevich1949: Что ни делает дурак, все он делает не так. А следом второе поколение Рогозиных и иже с ними поспевает. Так держать, рфия!
danko1 12 сентября 2018 | 13:51
seryj_wolk: Если у России, которая Путин, еще остался какой авторитет, то только бандитский.
Бандиты в авторитете во власти.
igorkot____1 12 сентября 2018 | 14:05
kazlevich1949: Да Хочу, всю машину портит. Давно пора в мусорку.
lager23 12 сентября 2018 | 13:43
В системном кризисе вся страна, ведь за рулём сидит неадекват с моралью ниже плинтуса!
vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 13:47
Обама, отдай наши пенсии, дороги, медицину и космос!
j_partizan 12 сентября 2018 | 13:47
Если считать, что ракетно-космическая отрасль в кризисе, то что говорить о всех остальных, кроме торговли.
ivar1964 12 сентября 2018 | 13:48
Отрасль в кризисе ... И только Рогозин в шоколаде.
moncegorskyi 12 сентября 2018 | 13:50
Главне внутренней вате дать повод , переводя стрелки на американских астронавтов. А для международных СМИ заявить ответственному министру, мол... мы считаем неприемлемым подозревать наших коллег... Такая разводка внутренней ваты и отмазаться от обвинений во лжи со стороны западных партнеров, которые скоро перестанут совсем быть партнерами, так где правит питерская братва при власти.
ivar1964 12 сентября 2018 | 13:50
Россия потеряла предпоследний повод для гордости. Остался последний - ВОВ. И россияне будут его растягивать до распада РФ.
timbuktu 12 сентября 2018 | 13:57
рогозин теперь точно с батута злой спрыгнет
zloy_sok 12 сентября 2018 | 13:57
И что удивительно на карманах чиновников это ни как не отображается...
cromwel 12 сентября 2018 | 14:10
Но это только в космической...А в остальной все хорошо, прекрасная Маркиза!
ed10075 12 сентября 2018 | 14:11
"В глубоком кризисе", - это самая мягкая формулировка, какую можно было применить к реальной ситуации.
Дырки в обшивке, в пустоты под стартовой площадкой космодрома, падающие ракеты и системно откладывающиеся старты свидетельствуют не о кризисе, а о полном разворовывании космической программы. Коррупция как ржавчина, разъедает всю экономику, и любые проекты превращаются в труху.