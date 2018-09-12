Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица
Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица. По словам Владимира Путина, «ничего там особенного и криминального нет». Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут, в частности, в СМИ. Напомним, британская сторона уверена, что Петров и Боширов это вымышленные имена действующих сотрудников ГРУ.
Организаторы инцидента в Солсбери преследуют политические цели. В частности, они хотели оказать влияние на президентские выборы в России, — так сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
Напомним, по версии британской стороны, при атаке в Солсбери использовалось нервнопаралитическое вещество «Новичок».
Комментарии45
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tv_victim 12 сентября 2018 | 13:33
"- Поймали?
- Поймали!
- А кто?
- Лопух!"
"Бриллиантовая рука". Фильм.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:35
... и ЧЕМ эти ухари будут своё столь долго Молчание объяснять?
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:35
johnbmw: Типа: а мы телевизор не смотрим, газет не читаем ... мы всё больше по заграницам шастаем ...
kotbajune 12 сентября 2018 | 13:37
Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,
и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было
Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от сами чудесно исцелившихся Скрипалей.
Зачем их прячут даже от своих камер ТВ ВВС – к чему бы это?
вот это и многоходовочка глубиной в лет 15
moncegorskyi 12 сентября 2018 | 13:45
kotbajune: Бриты прячут от гэбни, а не от зарубежных коллег, которые неоднократно беседовали со Скрипалями, и знают что они живы и здоровы, но без допуска "журналистов", которые за хорошее лубянское бабло, могут еще какую-нибудь чучу отчибучить с этими Скрипалями.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:47
moncegorskyi: ВСЁ ТАК! ... только портянкам - это не довод ....
kotbajune 12 сентября 2018 | 13:49
moncegorskyi: "Бриты прячут от гэбни, а не от зарубежных коллег, "
что мешает для исклюзивному интервью ВВС
почему его нет, боятся, что через экраны телевизоров, в записи!!!, агенты КГБ проникнут к Скрипалям?
ну и чушь.
eyjafjallajoekull 12 сентября 2018 | 14:41
kotbajune: Это не ответ троллю, а продолжение темы. Очевидно, Скрипаля хотят добить и завершить работу, которую не доделали эти двое (или шестеро, кстати, я думаю, одна из них женщина). Вероятно, Скрипаль очень сильно наступил на пятки, помогая в расследовании дела русской ОПГ в Испании. Остальных перебежков, которые тихо силят в разных странах не трогают: из известных кейсов пострадали только Литвиненко и Скрипаль (а вообще за последние годы около 16 человек). Дело в том, что учитывая статистику визы в западные страны выдаются направо и налево, на 3-5 лет и кому не попадя. При этом, достойные люди, которых я знаю не получают их совсем или должны продлевать их каждый год, при этом получая срок пребывания тютелька в тютельку. Теперь, по поводу доказательств, которая требует Россия в каждом таком случае...Я не понимаю, до какой степени нужно обладать низкими интелектуальными способностями, чтобы уже через 18 лет не понять-ну нужны России никакие доказательства, утереться ими и идти в куда-подальше. Все они там прекрасно знают-на кой черт им нужны эти доказательства. Единственная задача: замотать дело, чтобы о нем забыли (как успешно произошло с Литвиненко и Боингом) и, по возможности выяснить источники информации и методы ведения следственных действий, чтобы в следующий раз не было сбоев.
kotbajune 12 сентября 2018 | 14:45
eyjafjallajoekull: "Очевидно, Скрипаля хотят добить и завершить работу, которую не доделали эти двое"
Как это можно сделать через ЗАПИСАННОЕ совместное интервью? Почему нет такой записи уже полгода?
мозги есть
moncegorskyi 12 сентября 2018 | 13:41
johnbmw: Шастали раньше до отравления Скрипаля, почти ежемесячно по разным Женевам, а в день отравления вернулись из Лондона-Солсбери и уже почти 7 месяцев - ни слуху ни духу об евровояжах этих "туристов". После марта, эти двое все больше по Алтаям...
vasyakirin 12 сентября 2018 | 13:52
johnbmw: Читаем "одноклассники", возможно скоро девичьи фамилии этих туристов огласят.....
Если конечно, их как нацлидера, перед поездкой ботоксом не прокачали...
ostapbey 12 сентября 2018 | 13:51
И что эти два федераса за тридевять земель два дня "делали"???
Как по сценарию только...
".......Мне теперь из этого дома есть только 2 пути: или я её веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору. "....
Даже..
vezdehod 12 сентября 2018 | 14:15
Видимо уже на заслуженной пенсии - по Выслуге лет.
edyunia 12 сентября 2018 | 13:34
Сумасшедший дом.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:35
edyunia: ПОЗВОЛЬТЕ! ... а КОГДА в кгб-фсб По Другому было?????
edyunia 12 сентября 2018 | 13:39
johnbmw: \\а КОГДА в кгб-фсб По Другому было?????\\
Такого, что сейчас делается, я не видел никогда!
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:48
edyunia: процесс Усилился - нельзя НЕ согласится ...
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 13:40
edyunia: В стране дураков!
То их вообще не было. Вдруг ни с того ни с сего нашлись! )))
Там и искать-то нечего было, но всесильное ФСБ потратило на это подозрительно много времени. Вывод: засветились и готовили легенду для отмазки. Однако рфикам уже никто не верит сейчас и не поверит потом. Изгои, мерзкие лгуны.
perestarok 12 сентября 2018 | 13:52
seryj_wolk: "засветились и готовили легенду для отмазки."
Причём засвечивались очень старательно во многих местах.
eniro 12 сентября 2018 | 14:11
perestarok: Та ты шо? А я то думал, что "сегодня средний житель Лондона попадает в объектив видеокамер до 300 раз в сутки "-это правда. Давай, Хотабыч, полезай назад в бутылку...
mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 13:35
Странно, что подозреваемых в убийстве с помощью оружия массового поражения мильтоны не схватили и не посадили.
Тем более, что про них знает даже нацдилер.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:37
mikhail_spb_: это как раз НОРМАЛЬНО! они же на территории потенциального противника травят Предателей! ... за что же их Хватать????
elenaprekrasnaya2009 12 сентября 2018 | 13:35
Англичанам я верю больше...
Сейчас 2 эти хлопца будут играть любую роль, которую им укажут из начальники. Это всего лишь попытка выскочить из очень некрасивой для нас ситуации.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:38
elenaprekrasnaya2009: нууууу - если САМ пу считает, что им НАДО ВЫСТУПИТЬ - значит текст для выступления этим Упырям ужО написан и утверждён ... Ждём-с
ostapbey 12 сентября 2018 | 14:44
johnbmw: а если их племянница Скрипалей упросила??
Не исключено же, что она имеет большой вес и в этом вопросе.
Даже..
gригорьич 12 сентября 2018 | 13:41
Если у Путина нет козырного туза в рукаве, он совершил критическую ошибку. Отметьте этот день в календаре как начало конца. Кода.
vitaminoz 12 сентября 2018 | 13:43
Скорее бы он пенсии отменил, на радость своему элехторату.
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 13:43
Во как! Владимиру Владмировичу, когда его в очередной раз между сроками замещать будут, можно податься не в премьеры, а в передачу "Найди ка то, чего уж нет".
agamasat 12 сентября 2018 | 13:47
ну, раз путен так сказал...)))
gerzr 12 сентября 2018 | 14:06
agamasat: Я думала,что Путин очень неплохой тактик, но плохой стратег. Теперь я усомнилась и в хорошем тактике...
sogentle 12 сентября 2018 | 13:47
Интересно, что так быстро разобрались, что ничего там криминального нет. То всё ни лица, ни имена ничего никому не говорят, потом всё-таки нашлись фигуранты и в два дня стало ясно, что они чисты как слеза ребёнка.
Один, небось, скажет, что он токарь на заводе, а другой -слесарь в ЖЭКе. Сугубо гражданские любители скатать на полчаса в Солсбери и обратно.
satt 12 сентября 2018 | 13:48
Путину можно верить.
Своих не обманывает и не бросает.
Ордена им не даст, но в Думе укроет!
satt 12 сентября 2018 | 13:50
Жду их у Малахова с коллекцией бабочек-однодневок.
peresvet73 12 сентября 2018 | 13:49
Путин врёт, как дышит, а дышит он часто!
lager23 12 сентября 2018 | 13:49
По словам Владимира Путина, «ничего там особенного нет
/////
А, что там особенное?
Съездили два мужика на выходные в Лондон, в Солсбери заглянули два раза по полчаса, купили обратные билеты одновременно на два рейса, ну паспорта у них отличались на одну цифру ...всё в норме!
cromwel 12 сентября 2018 | 13:52
Возмржно, потом выяснится, что это были обычные велончелисты. А может просто педиками их выставят. Ведь у нас толерантность.
reaver 12 сентября 2018 | 13:53
Я даже не представляю какой армагеддон может повлиять на выборы в России, но уж точно не это.
snagging 12 сентября 2018 | 13:56
Начнут давать интервью по телефону. Затем, рашке тудей и соловью. Спиной и чужим голосом. Типа ради безопасности от иностранных спецслужб. Сейчас только легенду ещё раз прогонят. Надо убрать шероховатости, но всё равно получится топорно. Больше их никто не увидит, как и свидетеля по летчику Волошину.
gregor 12 сентября 2018 | 14:03
Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица
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Конечно гражданские .... уже как неделю .
nabi 12 сентября 2018 | 14:21
gregor: А "Новичок" прикупили в Duty Free.
yralez 12 сентября 2018 | 14:03
В отпуск отправили.
grishakras 12 сентября 2018 | 14:07
То, что они гражданские, это очевидно! По повадкам видно!
olgkiev 12 сентября 2018 | 14:07
Опять уволились?:-)
dsa_dsf 12 сентября 2018 | 14:26
А Машка Федирацияя говорила что их русофобы придумали
apels 12 сентября 2018 | 14:59
Ничего там особого и криминального нет ?:)))))
То есть Президент утверждает что убийство не является криминальным деянием? Сильно задвинул! Пора показывать врачам.