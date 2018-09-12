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13:30, 12 сентября 2018

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица. По словам Владимира Путина, «ничего там особенного и криминального нет». Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин выразил надежду, что эти люди сами появятся и о себе расскажут, в частности, в СМИ. Напомним, британская сторона уверена, что Петров и Боширов это вымышленные имена действующих сотрудников ГРУ.

Организаторы инцидента в Солсбери преследуют политические цели. В частности, они хотели оказать влияние на президентские выборы в России, — так сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Напомним, по версии британской стороны, при атаке в Солсбери использовалось нервнопаралитическое вещество «Новичок».

Комментарии

45

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tv_victim 12 сентября 2018 | 13:33

"- Поймали?
- Поймали!
- А кто?
- Лопух!"

"Бриллиантовая рука". Фильм.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:35

... и ЧЕМ эти ухари будут своё столь долго Молчание объяснять?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:35

johnbmw: Типа: а мы телевизор не смотрим, газет не читаем ... мы всё больше по заграницам шастаем ...

kotbajune 12 сентября 2018 | 13:37


Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,

и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было

Основания – что-то уже полгода нет прямых обвинений в адрес России от сами чудесно исцелившихся Скрипалей.

Зачем их прячут даже от своих камер ТВ ВВС – к чему бы это?

вот это и многоходовочка глубиной в лет 15

moncegorskyi 12 сентября 2018 | 13:45

kotbajune: Бриты прячут от гэбни, а не от зарубежных коллег, которые неоднократно беседовали со Скрипалями, и знают что они живы и здоровы, но без допуска "журналистов", которые за хорошее лубянское бабло, могут еще какую-нибудь чучу отчибучить с этими Скрипалями.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:47

moncegorskyi: ВСЁ ТАК! ... только портянкам - это не довод ....

kotbajune 12 сентября 2018 | 13:49

moncegorskyi: "Бриты прячут от гэбни, а не от зарубежных коллег, "

что мешает для исклюзивному интервью ВВС

почему его нет, боятся, что через экраны телевизоров, в записи!!!, агенты КГБ проникнут к Скрипалям?

ну и чушь.

eyjafjallajoekull 12 сентября 2018 | 14:41

kotbajune: Это не ответ троллю, а продолжение темы. Очевидно, Скрипаля хотят добить и завершить работу, которую не доделали эти двое (или шестеро, кстати, я думаю, одна из них женщина). Вероятно, Скрипаль очень сильно наступил на пятки, помогая в расследовании дела русской ОПГ в Испании. Остальных перебежков, которые тихо силят в разных странах не трогают: из известных кейсов пострадали только Литвиненко и Скрипаль (а вообще за последние годы около 16 человек). Дело в том, что учитывая статистику визы в западные страны выдаются направо и налево, на 3-5 лет и кому не попадя. При этом, достойные люди, которых я знаю не получают их совсем или должны продлевать их каждый год, при этом получая срок пребывания тютелька в тютельку. Теперь, по поводу доказательств, которая требует Россия в каждом таком случае...Я не понимаю, до какой степени нужно обладать низкими интелектуальными способностями, чтобы уже через 18 лет не понять-ну нужны России никакие доказательства, утереться ими и идти в куда-подальше. Все они там прекрасно знают-на кой черт им нужны эти доказательства. Единственная задача: замотать дело, чтобы о нем забыли (как успешно произошло с Литвиненко и Боингом) и, по возможности выяснить источники информации и методы ведения следственных действий, чтобы в следующий раз не было сбоев.

kotbajune 12 сентября 2018 | 14:45

eyjafjallajoekull: "Очевидно, Скрипаля хотят добить и завершить работу, которую не доделали эти двое"

Как это можно сделать через ЗАПИСАННОЕ совместное интервью? Почему нет такой записи уже полгода?

мозги есть

moncegorskyi 12 сентября 2018 | 13:41

johnbmw: Шастали раньше до отравления Скрипаля, почти ежемесячно по разным Женевам, а в день отравления вернулись из Лондона-Солсбери и уже почти 7 месяцев - ни слуху ни духу об евровояжах этих "туристов". После марта, эти двое все больше по Алтаям...

vasyakirin 12 сентября 2018 | 13:52

johnbmw: Читаем "одноклассники", возможно скоро девичьи фамилии этих туристов огласят.....
Если конечно, их как нацлидера, перед поездкой ботоксом не прокачали...

ostapbey 12 сентября 2018 | 13:51

И что эти два федераса за тридевять земель два дня "делали"???
Как по сценарию только...
".......Мне теперь из этого дома есть только 2 пути: или я её веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору. "....
Даже..

vezdehod 12 сентября 2018 | 14:15

Видимо уже на заслуженной пенсии - по Выслуге лет.

edyunia 12 сентября 2018 | 13:34

Сумасшедший дом.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:35

edyunia: ПОЗВОЛЬТЕ! ... а КОГДА в кгб-фсб По Другому было?????

edyunia 12 сентября 2018 | 13:39

johnbmw: \\а КОГДА в кгб-фсб По Другому было?????\\
Такого, что сейчас делается, я не видел никогда!

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:48

edyunia: процесс Усилился - нельзя НЕ согласится ...

seryj_wolk 12 сентября 2018 | 13:40

edyunia: В стране дураков!
То их вообще не было. Вдруг ни с того ни с сего нашлись! )))
Там и искать-то нечего было, но всесильное ФСБ потратило на это подозрительно много времени. Вывод: засветились и готовили легенду для отмазки. Однако рфикам уже никто не верит сейчас и не поверит потом. Изгои, мерзкие лгуны.

perestarok 12 сентября 2018 | 13:52

seryj_wolk: "засветились и готовили легенду для отмазки."

Причём засвечивались очень старательно во многих местах.

eniro 12 сентября 2018 | 14:11

perestarok: Та ты шо? А я то думал, что "сегодня средний житель Лондона попадает в объектив видеокамер до 300 раз в сутки "-это правда. Давай, Хотабыч, полезай назад в бутылку...

mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 13:35


Странно, что подозреваемых в убийстве с помощью оружия массового поражения мильтоны не схватили и не посадили.
Тем более, что про них знает даже нацдилер.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:37

mikhail_spb_: это как раз НОРМАЛЬНО! они же на территории потенциального противника травят Предателей! ... за что же их Хватать????

elenaprekrasnaya2009 12 сентября 2018 | 13:35

Англичанам я верю больше...

Сейчас 2 эти хлопца будут играть любую роль, которую им укажут из начальники. Это всего лишь попытка выскочить из очень некрасивой для нас ситуации.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:38

elenaprekrasnaya2009: нууууу - если САМ пу считает, что им НАДО ВЫСТУПИТЬ - значит текст для выступления этим Упырям ужО написан и утверждён ... Ждём-с

ostapbey 12 сентября 2018 | 14:44

johnbmw: а если их племянница Скрипалей упросила??
Не исключено же, что она имеет большой вес и в этом вопросе.
Даже..

gригорьич 12 сентября 2018 | 13:41

Если у Путина нет козырного туза в рукаве, он совершил критическую ошибку. Отметьте этот день в календаре как начало конца. Кода.

vitaminoz 12 сентября 2018 | 13:43

Скорее бы он пенсии отменил, на радость своему элехторату.

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 13:43

Во как! Владимиру Владмировичу, когда его в очередной раз между сроками замещать будут, можно податься не в премьеры, а в передачу "Найди ка то, чего уж нет".

agamasat 12 сентября 2018 | 13:47

ну, раз путен так сказал...)))

gerzr 12 сентября 2018 | 14:06

agamasat: Я думала,что Путин очень неплохой тактик, но плохой стратег. Теперь я усомнилась и в хорошем тактике...

sogentle 12 сентября 2018 | 13:47

Интересно, что так быстро разобрались, что ничего там криминального нет. То всё ни лица, ни имена ничего никому не говорят, потом всё-таки нашлись фигуранты и в два дня стало ясно, что они чисты как слеза ребёнка.
Один, небось, скажет, что он токарь на заводе, а другой -слесарь в ЖЭКе. Сугубо гражданские любители скатать на полчаса в Солсбери и обратно.

satt 12 сентября 2018 | 13:48

Путину можно верить.
Своих не обманывает и не бросает.
Ордена им не даст, но в Думе укроет!

satt 12 сентября 2018 | 13:50

Жду их у Малахова с коллекцией бабочек-однодневок.

peresvet73 12 сентября 2018 | 13:49

Путин врёт, как дышит, а дышит он часто!

lager23 12 сентября 2018 | 13:49

По словам Владимира Путина, «ничего там особенного нет
/////
А, что там особенное?
Съездили два мужика на выходные в Лондон, в Солсбери заглянули два раза по полчаса, купили обратные билеты одновременно на два рейса, ну паспорта у них отличались на одну цифру ...всё в норме!

cromwel 12 сентября 2018 | 13:52

Возмржно, потом выяснится, что это были обычные велончелисты. А может просто педиками их выставят. Ведь у нас толерантность.

reaver 12 сентября 2018 | 13:53

Я даже не представляю какой армагеддон может повлиять на выборы в России, но уж точно не это.

snagging 12 сентября 2018 | 13:56

Начнут давать интервью по телефону. Затем, рашке тудей и соловью. Спиной и чужим голосом. Типа ради безопасности от иностранных спецслужб. Сейчас только легенду ещё раз прогонят. Надо убрать шероховатости, но всё равно получится топорно. Больше их никто не увидит, как и свидетеля по летчику Волошину.

gregor 12 сентября 2018 | 14:03

Кремль сегодня объявил, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов – гражданские лица
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Конечно гражданские .... уже как неделю .

nabi 12 сентября 2018 | 14:21

gregor: А "Новичок" прикупили в Duty Free.

yralez 12 сентября 2018 | 14:03

В отпуск отправили.

grishakras 12 сентября 2018 | 14:07

То, что они гражданские, это очевидно! По повадкам видно!

olgkiev 12 сентября 2018 | 14:07

Опять уволились?:-)

dsa_dsf 12 сентября 2018 | 14:26

А Машка Федирацияя говорила что их русофобы придумали

apels 12 сентября 2018 | 14:59

Ничего там особого и криминального нет ?:)))))
То есть Президент утверждает что убийство не является криминальным деянием? Сильно задвинул! Пора показывать врачам.

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