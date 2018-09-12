Политолог Павловский: Заявлением о Петрове и Боширове Владимир Путин стремится «смягчить остроту ситуации»
Президент РФ Владимир путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщил об обнаружении Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. В частности, он сказал, что они – гражданские лица и добавил, что «ничего особенного или криминального там нет». Подобные заявления объясняются стремлением В.Путина смягчить «остроту ситуации». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.
Эксперт предположил, что если Москве и «удастся что-то объяснить, все равно останется незатронутой тема подозрения». «Таких совпадений чаще всего не бывает, чтобы люди пролетели через всю Европу, тут же улетели, побывав в Солсбери, и тут же произошло известно что», — считает Г.Павловский.
Комментарии3
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tv_victim 12 сентября 2018 | 13:28
"- Поймали?
- Поймали!
- А кто?
- Лопух!"
"Бриллиантовая рука". Фильм.
semia 12 сентября 2018 | 13:29
Одних наших граждан обвиняют в попытке убийства наших Скрипалей. А Путин всего лишь просит пойти в СМИ их.А На украине убъют Моторолу-захарченко-ташкента,так СК России сразу уголовное дело возбуждает. Совсем Путин народ за дураков считает
timbuktu 12 сентября 2018 | 13:30
ну.чего к пустякам прицепились-то? на повестке дня - мир с японией безо всяких обид!