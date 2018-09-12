Теннисные рефери намерены создать профсоюз для защиты собственных интересов после скандала с Серенной Уильямс

Судьи были возмущены нападками на коллегу Карлоса Рамоса, который обслуживал финальный матч Открытого Чемпионата США по теннису. Рефери принял несколько решений, возмутивших американскую теннисистку Серену Уильямс. Она оскорбила судью и обвинила его в сексизме, но виновным признали именно арбитра. За спортсменку вступилась Всемирная женская теннисная ассоциация, ассоциация тенниса США, а международная федерация тенниса поддержала Рамоса только спустя два дня. Газета Гардиан опубликовала интервью с одним из неназванных представителей судейского сообщества, который говорит о том, что рефери не имеют возможности реагировать на нападки, потому, что им запрещено давать какие-либо комментарии, а своей организации, которая могла бы отстаивать их права пока не существует.



После скандала с Карлосом Рамосом теннисные арбитры пригрозили бойкотом матчей в случае, если травля не прекратится.