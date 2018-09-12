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13:04, 12 сентября 2018

Теннисные рефери намерены создать профсоюз для защиты собственных интересов после скандала с Серенной Уильямс

Судьи были возмущены нападками на коллегу Карлоса Рамоса, который обслуживал финальный матч Открытого Чемпионата США по теннису. Рефери принял несколько решений, возмутивших американскую теннисистку Серену Уильямс. Она оскорбила судью и обвинила его в сексизме, но виновным признали именно арбитра. За спортсменку вступилась Всемирная женская теннисная ассоциация, ассоциация тенниса США, а международная федерация тенниса поддержала Рамоса только спустя два дня. Газета Гардиан опубликовала интервью с одним из неназванных представителей судейского сообщества, который говорит о том, что рефери не имеют возможности реагировать на нападки, потому, что им запрещено давать какие-либо комментарии, а своей организации, которая могла бы отстаивать их права пока не существует.

После скандала с Карлосом Рамосом теннисные арбитры пригрозили бойкотом матчей в случае, если травля не прекратится.

Комментарии

4

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echomazy___etnopomoyka 12 сентября 2018 | 13:07

Черножопаягорилла уже давно потеряла берега.

blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 13:10

Омерзительный свинья Брат Вильямс - на самом деле просто типичный представитель американской нации, наглое хамло, необразованная деревенщина, чёрная обезьяна.

jetsam 12 сентября 2018 | 13:13

и правильно сделают (свой профсоюз).
а то - чуть что - #ЯЖМАТЬ....

zik14 12 сентября 2018 | 13:30

Правильно и делают. А то такое чудище, напичканное анаболиками, наедет, и кирдык...

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