Коллегия Верховного суда отменила пожизненный приговор экс-милиционеру, осужденному за серийные убийства
Евгения Чуплинского считают причастным к смерти 19 женщин.
Отмена пожизненного приговора не связана с вопросом виновности Чуплинского в убийствах женщин. Вердикт присяжных, который признал экс-милиционера виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен в силе. Между тем Верховный суд считает, что в более раннем вердикте судьи не объяснили, почему по некоторым эпизодам не был учтен срок давности. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» рассказали в прокуратуре Новосибирской области – регионе, где жил Чуплинский, Собеседник агентства также добавил, что пересмотр пожизненного приговора не связан с его излишней строгостью.
Напомним, Чуплинского признали виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год. По версии следствия, бывший новосибирский милиционер убивал своих жертв, когда они оказывали ему интимные услуги. Их возраст колеблется от 18 лет до 31 года. Как отмечается в деле, Чуплинский расчленял женщин и прятал трупы в разных местах. Задержали же его только два года назад благодаря современным генетическим исследованиям.
Сам Чуплинский сначала подтвердил убийства женщин, однако затем стал отрицать свою вину и заявил об оговоре.
Комментарии10
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dilevski1973 12 сентября 2018 | 13:12
Такие сейчас в полиции нужны. Оправдают и дубинку дадут
novirusic 12 сентября 2018 | 13:18
dilevski1973: Как мерзки российские конторы, которые называт суды.
Ну часть убийств может имеют истекший срок давности, но разве 10 убийств недостаточно для пожизненного заключения? мерзкое оправдание социально близкого.
tvitov66 12 сентября 2018 | 13:23
novirusic: дык он лозунги против вождя не выкрикивал и на Яндекс-кошелек навальному не платил - значит свой!
citizeneco 12 сентября 2018 | 13:13
Может его ещё и выпустят и назад в полицию возьмут, очень актуально для борьбы с детьми и женщинами на протестных митингах, тем более с таким опытом
rrhhll 12 сентября 2018 | 13:21
Зато Сенцова за намерение поджечь дверь засадили на 20 лет по наговору, человек под пытками оговорил, потом заявил это на суде. А здесь убил, расчленил, но давно, поэтому отменить пожизненное, да ещё милиционер, как же можно дать пожизненное?
tvitov66 12 сентября 2018 | 13:25
rrhhll: ващето действительно странно ... что не наградили. Некоторые с 16-ти лет русских режут и ничо - герои России!
zloy_sok 12 сентября 2018 | 13:22
Решили наградить?
grigol331 12 сентября 2018 | 13:26
Окурок послал сигнал мусорам, а в их лице и всей охранке.
"Короче, пацаны, можете делать с этим стадом всё что хотите - стригите, насилуйте, режьте, обращайте в рабов в буквальном смысле. За верную службу я отпускаю вам любые грехи".
bukshish 12 сентября 2018 | 13:26
А говорили, что фильм "Груз-200" - чернуха и клевета на нашу милицию. А это оказывается - наша жизнь.
vilingrad 12 сентября 2018 | 13:30
Нету твари противнее и опаснее русского мента. Разве что гебуха.