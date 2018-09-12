Коллегия Верховного суда отменила пожизненный приговор экс-милиционеру, осужденному за серийные убийства

Евгения Чуплинского считают причастным к смерти 19 женщин.

Отмена пожизненного приговора не связана с вопросом виновности Чуплинского в убийствах женщин. Вердикт присяжных, который признал экс-милиционера виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен в силе. Между тем Верховный суд считает, что в более раннем вердикте судьи не объяснили, почему по некоторым эпизодам не был учтен срок давности. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» рассказали в прокуратуре Новосибирской области – регионе, где жил Чуплинский, Собеседник агентства также добавил, что пересмотр пожизненного приговора не связан с его излишней строгостью.

Напомним, Чуплинского признали виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год. По версии следствия, бывший новосибирский милиционер убивал своих жертв, когда они оказывали ему интимные услуги. Их возраст колеблется от 18 лет до 31 года. Как отмечается в деле, Чуплинский расчленял женщин и прятал трупы в разных местах. Задержали же его только два года назад благодаря современным генетическим исследованиям.

Сам Чуплинский сначала подтвердил убийства женщин, однако затем стал отрицать свою вину и заявил об оговоре.