Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании
Владимир Путин предложил Александру Петрову и Руслану Боширову выступить в средствах массовой информации и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.
Он сказал, что Петров и Боширов известны властям: «это гражданские лица, ничего криминального там нет», — сказал Путин.
Напомню, Скотланд-Ярд подозревает Петрова и Боширова в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым веществом «Новичок».
Издание «Проект» пишет сегодня о первых испытаниях «Новичка» на советских военных еще в начале восьмидесятых годов.
Один из вариантов «Новичка» был испытан в 1982 году на лейтенанте Владимире Петренко. Этот эксперимент был подтвержден документально: в 90-е годы военнослужащий обращался в суды с требованием о компенсации за причинение вреда здоровью, но ему было отказано.
Молодой лейтенант оказался не единственным, на ком испытывали «Новичок». В материалах Верховного суда, с которым ознакомился «Проект», говорится, что эксперимент проводился на многих военнослужащих. По некоторым данным, их было около сорока человек, но о жалобах со стороны этих подопытных ничего неизвестно.
Четыре варианта отравляющего вещества были созданы в рамках секретной программы «Фолиант». Всего в лабораториях произвели до 200 килограммов «Новичка», которых хватило бы для убийства почти 300 миллионов человек. При этом синтезировать бинарный вариант яда, то есть такой, который приобретал бы отравляющие свойства только при смешивании отдельных безвредных компонентов, не удалось.
В 90-е годы из института в Шиханах, где синтезировали «Новичок», были похищены до 14 ампул с ядом. По некоторым данным, позднее их использовали для убийства банкира Ивана Кивелиди.
Комментарии33
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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:02
нууууу - если САМ пу считает, значит текст для выступления этим Упырям ужО написан и утверждён ... Ждём-с
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:03
johnbmw: какую Лабуду на этот раз нам предложат ... ???
sandro_007 12 сентября 2018 | 13:03
Представляю, как перекосило мать Терезу.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:05
sandro_007: ... если бы Только её ... :-((((
sandro_007 12 сентября 2018 | 13:07
johnbmw:
Ну и рыжего клоуна, конечно, вовремя в отставку дернул.
kotbajune 12 сентября 2018 | 13:11
"Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании"
и написать книгу "Жизнь и удивительные приключения Путлитверов"
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 13:13
Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании...
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные.
semia 12 сентября 2018 | 13:16
Теперь версия Березовского о взрыве по приказу Путина жилых домов не кажется сейчас клеветой
sandro_007 12 сентября 2018 | 13:21
semia:
Березовским не свойственно врать. Об этом говорит вся история этого замечательного народа.
mazvi_1 12 сентября 2018 | 13:21
semia: Теперь версия Березовского о взрыве по приказу Путина жилых домов не кажется сейчас клеветой
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ГЫ
//Как знакомый из Британии говорит, ходят слухи: Если королева умрёт, то 100% обвинят Москву!!!!))))//
gordy 12 сентября 2018 | 13:17
"Владимир Путин предложил Александру Петрову и Руслану Боширову выступить в средствах массовой информации и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании."
Очередное зрелище для старушек?
balamuto 12 сентября 2018 | 13:22
Да, че их искать? Один работает шахтером, другой трактористом)))
Вся страна это знает.
tvitov66 12 сентября 2018 | 13:07
sandro_007: "и рассказать свою версию" как и зачем по липовым паспортам перед этим несколько раз посещали Швейцарию - дык пади за сыром катались, а тут решили сыру в Солсбери вкусить ...
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:08
tvitov66: угу - АнтиСанкции понимаИшь ... приходится с ними как-то Бороться! ;-))))))))))))
tvitov66 12 сентября 2018 | 13:19
johnbmw: после 18-ти летней неуёмной и бесполезной борьбы нацЛидера с ценами на бензин я смутно стал догадываться ... а не ЧМО ли он?
novyrusich 12 сентября 2018 | 13:10
sandro_007: Путин сделал предложение, от которого нельзя отказаться.
Но ребятки-отравиьтели вздохнули с облегчением: теперь они будут жить
И даже могут стать депутатми думы, чтобы обеспечить им неприкосновенность.
Хотя по виду они стандартные дебилы.
Но в Думе таких много. Один Валуев чего стоит.
Но работку Путин спецслужбам задал большую, теперь надо полностью их легенду задокументироваьб: предъявить семью, коллег по работе и и по учебе, соседей по подъезду, друзей и т.д.
Большая работа. Провалят ее, почти наверняка проколятся.
vilingrad 12 сентября 2018 | 13:28
sandro_007: Вот такие простые граждане в России- травануть четырех человек- и ничего криминального. Ай да, Вовка, ай да подлец!:)
nanarovsky 12 сентября 2018 | 13:07
johnbmw: ...этим Упырям..
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А почему они упыри? Рассматривали ветрину? Вроде внятных доказательств нет. На суку косишь прокладка.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 13:09
nanarovsky: ключевое слово в вашем Высере - "вроде" ... дальше ОБЪЯСНЯТЬ?????
danko1 12 сентября 2018 | 13:22
johnbmw: А у Путина ключевые слова " озвучить свою версию".
Помним, сколько версий было по сбитому Боингу.
В один день даже 2 версии выдвинули одновременно МО и Антей. И обе якобы достоверные.
Только в одном случае, что Боинг был сбит с территории, подконтрольной Украине, а в другой с воздуха.
Уже даже собственное враньё не могут согласовать, а желают, чтобы их версиям верили.
vvs7651 12 сентября 2018 | 13:06
Похоже, наконец нашли (подготовили) соответствующих двойников...
dilevski1973 12 сентября 2018 | 13:09
Мы мирные овечки, снуем туда-сюда.©
dilevski1973 12 сентября 2018 | 13:09
Мы мирные овечки, снуем туда-сюда.©
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 13:13
Похоже, в Кремле был сходняк, потом - культурная оргия. Но Машка- дура кокс весь проср-ла, поэтому ужалились каким-то суррогатом. В результате: то дурь, то шугань нападают, а то вдруг сразу всё накроет, а когда немного отпускает настоящие пацаны начинают тупо глумиться над мужичьём.
sempai 12 сентября 2018 | 13:16
" Свою " - это понимать..., " его "...
dwon 12 сентября 2018 | 13:21
Родина всегда тебя предаст, сынок.
mamiluk 12 сентября 2018 | 13:22
которому из "петровых и башировых" придётся исполнять эту грязную роль...,наверное, выберут "самых гражданских из гражданских и человечных из человечных" ватников...естесссс-но "без никакого криминала"...сейчас с "актёрами" ведут разъяснительную работу....(кстати, настоящих уже отпели?)
hihi2raza 12 сентября 2018 | 13:23
А что ещё кто-то верит ботоксной кремлевской крысе?
jetsam 12 сентября 2018 | 13:26
а мне более всего интересно
- чем они объяснят свое геройское молчание все это время...
типа, лес сплавляли на урале или в горы кавказа лезли....?
потому как все остальное - ясен пень - заготовленная легенда.
perestarok 12 сентября 2018 | 13:26
"Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании"
Да, пусть расскажут, как они шлялись по мелкобритании и старались везде, где можно и как можно больше наследить. Прямо, как шпионы из кино.
zik14 12 сентября 2018 | 13:27
Смех. смехом, а скрипалиного кота, погибшего от рук скотланд ярда, не вернешь...
paix 12 сентября 2018 | 13:28
Путин подтвердил - его орлы.
i_one_off 12 сентября 2018 | 13:29
"- Я же говорю, я доктор, турист... Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел.
Я гулял. Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде
можно. Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. А около бара какого-то они начали
приставать. Я не заходил даже, я же не понимаю, о чём они говорят."
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