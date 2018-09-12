Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании...

Владимир Путин предложил Александру Петрову и Руслану Боширову выступить в средствах массовой информации и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Он сказал, что Петров и Боширов известны властям: «это гражданские лица, ничего криминального там нет», — сказал Путин.

Напомню, Скотланд-Ярд подозревает Петрова и Боширова в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым веществом «Новичок».

Издание «Проект» пишет сегодня о первых испытаниях «Новичка» на советских военных еще в начале восьмидесятых годов.

Один из вариантов «Новичка» был испытан в 1982 году на лейтенанте Владимире Петренко. Этот эксперимент был подтвержден документально: в 90-е годы военнослужащий обращался в суды с требованием о компенсации за причинение вреда здоровью, но ему было отказано.

Молодой лейтенант оказался не единственным, на ком испытывали «Новичок». В материалах Верховного суда, с которым ознакомился «Проект», говорится, что эксперимент проводился на многих военнослужащих. По некоторым данным, их было около сорока человек, но о жалобах со стороны этих подопытных ничего неизвестно.

Четыре варианта отравляющего вещества были созданы в рамках секретной программы «Фолиант». Всего в лабораториях произвели до 200 килограммов «Новичка», которых хватило бы для убийства почти 300 миллионов человек. При этом синтезировать бинарный вариант яда, то есть такой, который приобретал бы отравляющие свойства только при смешивании отдельных безвредных компонентов, не удалось.

В 90-е годы из института в Шиханах, где синтезировали «Новичок», были похищены до 14 ампул с ядом. По некоторым данным, позднее их использовали для убийства банкира Ивана Кивелиди.