Глава ВТБ: Курс рубля должен стабилизироваться к концу года, несмотря на негативный фактор западных санкций
Курс рубля должен стабилизироваться к концу года, несмотря на негативный фактор западных санкций, — так считает глава ВТБ Андрей Костин. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил, что рубль к концу текущего года укрепится до 63-64 рублей за доллар, но возврат на этот уровень может и затянуться.
Комментарии13
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captaingeorge 12 сентября 2018 | 12:41
Курс рубля никому ничего не должен, это ему все должны. Путин, Медведев, Набиулина, Греф, Костин...
novyrusich 12 сентября 2018 | 12:45
captaingeorge: Курс рубля должен стабилизироваться к концу года
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Это безусловно, но вот на какком уровне он стабилизируется большой вопрос.
Орешкин втрет, конечно, ноему и положено.
При этом скупку долларов он продолжает. То есть считает сегодняшний курс еще не самым плохим.
danko1 12 сентября 2018 | 12:49
captaingeorge: Курс рубля должен стабилизироваться до конца года до 64 руб., но процесс может и затянуться...
По-моему это повод обратиться к психиатру, если высказывание его не переврали.
Но то, что во власти ничем не управляют, кроме вывода награбленного на Запад, который в разы растет, это однозначно.
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 12:42
Возврат на предсказываемый уровень возможен только тогда, когда отпишут очередной нолик.
agamasat 12 сентября 2018 | 12:46
Есть такое подозрение, что, с учетом политики действующей власти, курс рубля уже никогда не стабилизируется, а его окончательный крах совпадет с крахом невменяемой империи.
aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 12:48
Правительство и лично Вова делают всё возможное чтобы стабилизировать деревянный. они на форумах тексты читают, занимаются заклинаниями. Упрашивают своего бога . Но что то ничего не помогает.
zolingen 12 сентября 2018 | 13:03
Глава ВТБ: Курс рубля должен стабилизироваться к концу года, несмотря на негативный фактор западных
Еще бы уточнил к концу какого года.
lager23 12 сентября 2018 | 13:03
Стабилизация наступит в районе 78 р за $, следующая остановка 86 и так до станции "Конечная"!
danmestari 12 сентября 2018 | 13:03
Чего-то я им не верю! Подайте сюда Ксюху Юдаеву из ЦБ! Она-то не соврет, к тому же профессионал высочайшего класса. Это та самая бабища, которая года 4 назад публично пожалела людей, скупающих проклятые пиндосовские доллары по цене 37 руб. за бакс. Мол, они, недалекие, просто потеряют свои деньги. А доллар через какое-то время скатится к 25 целковым - и все. Вот ейным прогнозам я поверю без всяких сомнений.
monik_7 12 сентября 2018 | 13:13
Так санкции оказывается негативные? Быть такого не может!
rena1960 12 сентября 2018 | 13:17
У этого Максима Орешкина одна функция:говорить:"Халва,халва,халва...",а потом с треском вышибут,как вводившего в заблуждение первых лиц государства...
zhrv 12 сентября 2018 | 13:22
- "Курс рубля должен стабилизироваться к концу года, несмотря на негативный фактор западных санкций, — так считает глава ВТБ Андрей Костин."
А я верю Костину... Верю, что они свои рубли на валюту меняют по особому, стабилизированному курсу.
Ну невозможно же предположить, что он некомпетентен, не просекает ситуацию, или просто брешет?!
fantforbarbi 12 сентября 2018 | 13:27
ВТБшник должен был сказать в догонку,что если люди,поверившие его прогнозу потеряют деньги - * Я верну * . Мы это слышали??? Так что движение рубля к заветным 100 за бакс продолжается. Потом реформа и будет 1 рупь= 1 бакс.