Глава ВТБ: Курс рубля должен стабилизироваться к концу года, несмотря на негативный фактор западных санкций

Курс рубля должен стабилизироваться к концу года, несмотря на негативный фактор западных санкций, — так считает глава ВТБ Андрей Костин. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил, что рубль к концу текущего года укрепится до 63-64 рублей за доллар, но возврат на этот уровень может и затянуться.