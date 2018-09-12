Полицейские просят суд добавить к сроку административного ареста Удальцова четверо суток, которые он был в больнице
Столичные полицейские просят Мещанский суд добавить к 30-суточному сроку административного ареста Сергея Удальцова еще четверо суток, которые он провел в больнице. Об этом ТАСС сообщила супруга Удальцова, Анастасия.
Дело о продлении ареста Удальцова будет рассмотрено сегодня в Мещанском суде в 17 часов, — сказала она. Удальцова отмечает, что в больнице ее муж находился на тех же условиях, что и в спецприемнике – без средств связи, личных вещей, посетителей к нему не пускали и передачи не принимали.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
agamasat 12 сентября 2018 | 12:42
в нормальных, человеческих мозгах такое предложение могло бы, вообще, зародиться?! Это что за выродки у нас в полиции служат?
zemljanka 12 сентября 2018 | 13:01
Людоедство.
ivfn 12 сентября 2018 | 13:19
agamasat:
Там все верно и по закону.
В силу части 5 статьи 32.8. КоАП (Исполнение постановления об административном аресте) исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено на срок до семи суток или прекращено судьей на основании письменного заявления лица, подвергнутого административному аресту. В данной статье приведены основания для приостановления или прекращения административного ареста, в числе которых есть и медицинское заключение о наличии заболевания, препятствующего отбыванию административного ареста. Следует иметь ввиду, что в силу данной статьи срок приостановления административного ареста не засчитывается в срок отбывания административного ареста. Таким образом, Вам необходимо подать заявление в суд о прекращения административного ареста на основании медицинского заключения о наличии у Вас заболевания.
Поэтому если Серега не писал заявление ,то добавят.
Закон такой есть . ЗАКОН!!!!!!!
agamasat 12 сентября 2018 | 13:29
ivfn: вы хотите сказать, что срок пребывание в больнице, будучи под административном арестом, не является сроком административного ареста?
yralez 12 сентября 2018 | 12:46
Есть ли у крыс честь, совесть и стыд ?
Может, вопрос не по теме, но все равно интересно.
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 13:06
yralez: За честь у них - президент, за совесть - суд, за стыд - Росгвардия.
s011ma 12 сентября 2018 | 12:56
Интересно, а если человек помрёт, не отбыв положенного срока, что они будут требовать?
yralez 12 сентября 2018 | 13:00
s011ma: расходов на погребение. Это не ново.
zemljanka 12 сентября 2018 | 13:03
s011ma: убитого Магнитского судили...
Бандиты - убили, бандиты - судили.
lew_usow 12 сентября 2018 | 13:02
Недомучили, недопытали? Не дали садистам вдоволь поизмываться ещё целых четверо суток? Как по мне, так это явка с повинной и диагноз.
ivfn 12 сентября 2018 | 13:22
lew_usow:
В силу части 5 статьи 32.8. КоАП (Исполнение постановления об административном аресте) исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено на срок до семи суток или прекращено судьей на основании письменного заявления лица, подвергнутого административному аресту. В данной статье приведены основания для приостановления или прекращения административного ареста, в числе которых есть и медицинское заключение о наличии заболевания, препятствующего отбыванию административного ареста. Следует иметь ввиду, что в силу данной статьи срок приостановления административного ареста не засчитывается в срок отбывания административного ареста. Таким образом, Вам необходимо подать заявление в суд о прекращения административного ареста на основании медицинского заключения о наличии у Вас заболевания.
Закон такой есть. Или он Лелику и Сереге не писан
vlad_sabbath 12 сентября 2018 | 13:04
УБИЙЦЫ не могут спокойно жить до тех пор, пока жертва не умрёт.
punyoshohlai 12 сентября 2018 | 13:11
Ну что ж. Тогда, по их логике, надо вычесть отпуска и больничные из тн трудового стажа самих полицейских.
punyoshohlai 12 сентября 2018 | 13:13
punyoshohlai:
Да! И выходные тоже
wuwer 12 сентября 2018 | 13:11
А денежную компенсацию... за вынужденный простой пыточных дел мастеров ....будут требовать?
dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 13:14
а Мудальцов уже губу (нижнею срамную) раскатал - щас ему зачтут стаж содержания в ИВС в полуторном размере, а его раз и на матрац - отсиди мудалец ещё 4 суточек и на свободу с чистой совестью!
stichirichi 12 сентября 2018 | 13:20
не нужен он на свободе, чем его на ней меньше, тем кому-то спокойнее...
hihi2raza 12 сентября 2018 | 13:28
В россии не полиция, в россии ублюдочное гестапо.