Полицейские просят суд добавить к сроку административного ареста Удальцова четверо суток, которые он был в больнице

Столичные полицейские просят Мещанский суд добавить к 30-суточному сроку административного ареста Сергея Удальцова еще четверо суток, которые он провел в больнице. Об этом ТАСС сообщила супруга Удальцова, Анастасия.

Дело о продлении ареста Удальцова будет рассмотрено сегодня в Мещанском суде в 17 часов, — сказала она. Удальцова отмечает, что в больнице ее муж находился на тех же условиях, что и в спецприемнике – без средств связи, личных вещей, посетителей к нему не пускали и передачи не принимали.