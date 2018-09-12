Вице-премьер России Юрий Борисов считает неприемлемым обвинять американских астронавтов в разгерметизации МКС
По его словам, необходимо дождаться завершения расследования, которое ведет специальная комиссия. Сегодня газета «КоммерсантЪ» написала, что в качестве основной версии эта комиссия рассматривает сознательное повреждение космического корабля американскими астронавтами в надежде побыстрее вернуть на Землю приболевшего товарища.
Комментарии19
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timbuktu 12 сентября 2018 | 12:34
борисов не боится,что рогозин тоже вызовет его на дуэль?
novyrusich 12 сентября 2018 | 12:37
timbuktu: Просто какие-то безумные и мерзкие твари появились в Роскосмосе.
А Коммерсант вообще в дерьмо превратился.
как все запаршивело в России.
Ужас. Просто в выгребную яму уже скатилась.
tvitov66 12 сентября 2018 | 12:45
novyrusich: "Это наша Родина, сынок"(с) /из анекдота про дерьмо и червячков/
rpmcmurphy 12 сентября 2018 | 12:48
Сегодня газета «КоммерсантЪ» написала, что в качестве основной версии эта комиссия рассматривает сознательное повреждение космического корабля американскими астронавтами...
Российские СМИ захватила лживая русофобская этническая мафия.
timbuktu 12 сентября 2018 | 13:15
rpmcmurphy: а "эхо москвы" - клиент американской психушки ))
accyapa 12 сентября 2018 | 13:22
rpmcmurphy: А кто блин, если не Пиндосы, с высокой вероятностью!
Логика простая, как со Скрипалями.
Покушение на убийство могли сделать только Русские, поскольку он их предал.
Досрочное возвращение больного Американца с орбиты, необходимо только Пиндосам. Следовательно дырку они и проделали.
beregov_net 12 сентября 2018 | 13:32
accyapa: для экстренной эвакуации не надо пробивать дырки , достаточно сообщить о заболевании
zukus 12 сентября 2018 | 13:32
accyapa: В НАСА уже давно непорядки с морально-психологическим обликом астронавтов. Просто многие уже забыли про скандал, когда астронавт Лиза Новак пыталась убить астронавта Колин Шиппман из-за ревности к астронавту Билли Офилейну.
yralez 12 сентября 2018 | 12:36
Борисов еще не понял, как в крысиной стае жить ?
vasyakirin 12 сентября 2018 | 12:39
Вообще всё очень логично, америкосы насилуют сотрудницу по кругу, сажают ее в дырявый союз и она сгорает в атмосфере вместе с уликами...
pusivrot 12 сентября 2018 | 12:47
Борисов видать разучился читать: - ...одной из версий разгерметизации является причастность американских астронавтов ...
Плохо когда не знаешь, но ещё хуже когда не знаешь и врёшь господин Борисов.
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 12:53
Героические рфские лгуны рискуют остаться без совместных с американцами проектов изучения космоса. К тому и придет.
zolingen 12 сентября 2018 | 13:00
Надо же. А этот то как попал в вицепремьеры? Судя по наличию извилин, он чужой в коллективе.
citizeneco 12 сентября 2018 | 13:04
Ну почему неприемлемым, изложенная в Коммерсанте версия, что, именно, так и произошло, весьма убедительна. А причина её отрицания этим вице-премьером, скорее всего, из-за опасения потерять огромные американские деньги за счёт которых обслуживается МКС. Жизни космонавтов, которые были подвергнуты опасности, для этого чиновника не в счёт, «незаменимых у нас нет», наберут новых, сам то он сидит в удобном офисном кресле и никуда не летает.
buzukin1906 12 сентября 2018 | 13:08
Ну теперь самое время использовать довод "хайли лайкли" и потребовать от американцев выдачи виновных. Двое наших и немец справятся с тремя американцами - один-то у них то ли больно, то ли беременный :) Главное - дрель отнять, а то неровен час, прохерачат все на свете!
vata_putya 12 сентября 2018 | 13:16
так и последних бабок в космосе лишимся
agamasat 12 сентября 2018 | 13:25
Но, дерьмо уже было вкинуто в информационное пространство, и уже слышится оглушительный шелест - то языки недоумков его старательно слизывают, перетирают своими вставными челюстями и разбрызгивают вокруг.
zukus 12 сентября 2018 | 13:34
agamasat: Если установлено, что сверлили в космосе, то американцев можно исключить из подозреваемых только на основании, что американцев в принципе нельзя ни в чем плохом подозревать.
tunis 12 сентября 2018 | 13:27
Почему???
Да стопудово пиндосы высверлили, трясущимися ручками!!
Русским -то невыгодно в своем секторе дыры делать, это ж совершенно ясно!!
Значит, кто?- правильно, пиндосы!!
Ну не инопланетяне же, товарищи, так ведь?
Совершенно очевидный вывод.
Молодец Рогозин. Сразу вычислил, кому выгодно.
Хотели, чтоб русские умерли. Рогозин сразу разгадал.
Товарищ Путин ему за это в Кремле орден героя вселенной вручит.