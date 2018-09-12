Вице-премьер России Юрий Борисов считает неприемлемым обвинять американских астронавтов в разгерметизации МКС

По его словам, необходимо дождаться завершения расследования, которое ведет специальная комиссия. Сегодня газета «КоммерсантЪ» написала, что в качестве основной версии эта комиссия рассматривает сознательное повреждение космического корабля американскими астронавтами в надежде побыстрее вернуть на Землю приболевшего товарища.