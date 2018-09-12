Токио воздерживается от комментариев по предложению Путина заключить мирный договор до конца года
При этом позиция Японии остается прежней, — заявляет внешнеполитическое ведомство этой страны.
Напомним, ранее в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил подписать до конца 2018 года мирный договор между двумя странами без предварительных условий, а уже потом на его основе решать проблемы между государствами. Речь, прежде всего, идет о принадлежности Курильских островов.
Комментарии7
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tvitov66 12 сентября 2018 | 12:43
Мирный договор был и с Украиной ... + Будапештский меморандум - как показала практика для гопника это как подтереться
danko1 12 сентября 2018 | 12:55
tvitov66: После этого бредового заявления гопника отношения с Японией только ухудшиться могут.
"Президент" не в курсе, что именно из-за этих островов, которые по международным законам считаются японскими, и не подписывают мирный договор свыше 70 лет?
skull___ 12 сентября 2018 | 13:05
danko1: По каким международным договорам, бабусь? Хоть один назовешь?
Острова достались России по результатам 2МВ и ни одна страна мира не оспаривает их принадлежность.
Вас в либералы на какой помойке нашли?)
s011ma 12 сентября 2018 | 12:53
Японцы, надо сказать, очень деликатны.
stichirichi 12 сентября 2018 | 13:17
s011ma: " Самый длинный путь оказывается самым коротким, это относится не только к дорогам. Об этом стоит помнить всегда. "
"Книга Самурая. Бусидо"
zollendorf 12 сентября 2018 | 12:58
Еще великий Черчилл выразился - чего стоит договор подписанный с русней!
dvdd 12 сентября 2018 | 13:19
Сильно много вова запросил?