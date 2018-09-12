Токио воздерживается от комментариев по предложению Путина заключить мирный договор до конца года

При этом позиция Японии остается прежней, — заявляет внешнеполитическое ведомство этой страны.

Напомним, ранее в ходе выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил подписать до конца 2018 года мирный договор между двумя странами без предварительных условий, а уже потом на его основе решать проблемы между государствами. Речь, прежде всего, идет о принадлежности Курильских островов.