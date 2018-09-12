Президент России Владимир Путин попросил двух подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей объявиться и поговорить со СМИ. «Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. Также президент сказал, что Петров и Боширов были найдены и проверены. «Это гражданские лица, ничего криминального за ними нет», — добавил он.

Скотланд-Ярд считает, что Александр Петров и Руслан Боширов причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей боевым веществом «Новичок».