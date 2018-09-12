Путин попросил двух подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей объявиться и поговорить со СМИ
Президент России Владимир Путин попросил двух подозреваемых Лондоном по делу Скрипалей объявиться и поговорить со СМИ. «Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. Также президент сказал, что Петров и Боширов были найдены и проверены. «Это гражданские лица, ничего криминального за ними нет», — добавил он.
Скотланд-Ярд считает, что Александр Петров и Руслан Боширов причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей боевым веществом «Новичок».
Комментарии45
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timbuktu 12 сентября 2018 | 12:31
их уже привезли в телевизор?
tvitov66 12 сентября 2018 | 12:39
timbuktu: скорее телевизер подвезут к ним ... они же по этим липовым ксивам, перед Лондоном, не за сыром в Швейцарию несколько раз мотались "У него там любовь с интересом, у него там лежбище"(с)
semia 12 сентября 2018 | 12:44
Конечно случайные прохожие.У них и номера зпгранпаспортов случайно отличались на одну цифру. Случайно на отлет взяли билеты на два рейса.При этом это люди скромные.Жили в дешевом хостеле.А вот цена пропавших билетов их не волновала. Все случайно.А потом еще окажется ,что у англичан есть съемка,как русские случайно мазали ручек двери
kotbajune 12 сентября 2018 | 12:46
Ребус разрешится неожиданно, когда сам Скрипаль вместе с дочкой сбегут из-под охраны бриттов, укроются в каком-нибудь нейтральном (не нашем) посольстве в Лондоне, как Асанж,
и перед ТВ объявят о том, что всё это провокация ЦРУ и бриттов, и никакого отравления не было
вот это и многоходовочка глубиной в лет 15
jacknichols 12 сентября 2018 | 13:13
kotbajune:
этот ребус вы разгадали на Совете Палаты представителей фамилии Наполеона?
kotbajune 12 сентября 2018 | 13:17
jacknichols:
Нет - в обществе ожидающих обвинений Скрипалей против России, что-то полгода, после чудесных выздоровлений, никак не соберутся обвинять
к к чему бы это?
sandro_007 12 сентября 2018 | 12:46
semia: При современном развитии кинематографа на диком западе сделать это не трудно.
semia 12 сентября 2018 | 12:48
Наших граждан обвиняют в убийстве наших же Скрипалей,а Путин просит их просто явиться в СМИ. У нас пукни ,проходя мимо дверей ФСБ,так искать начнут..Кого то на Украине убъют,а СК России возбуждает дело. А тут,просто просит Путин подойти.Он совсем за дураков нас держит
sandro_007 12 сентября 2018 | 12:55
semia:
Это смотря кто просит. Если Путин, то на всех четырех поспешают.
tiridas 12 сентября 2018 | 12:58
semia: Ваша информация о номерах паспортов из какого надёжного источника? Бриты об этом ничего не заявляли, даже в СМИ, т.к. неофициально.
tiridas 12 сентября 2018 | 13:19
tiridas: Ежедневно средний житель Лондона попадает в объектив видеокамеры до 300 раз в сутки.
sandro_007 12 сентября 2018 | 12:32
Ждем у Попова и Скабеевой в эфире.
kondrakr 12 сентября 2018 | 12:32
Боже, какой дурак!
merelymy 12 сентября 2018 | 12:43
Боже, какой дурак,
Сделать хоть раз что-нибудь не так,
Выкинуть хлам из дома
И старых позвать друзей.
Но что-то всерьёз менять,
Не побоясь в мелочах потерять,
Свободно только небо над головой моей.
Я вижу небо, в нём тишина,
Я поднимаюсь к небу еле дыша
И вдруг понимаю - это во мне душа,
Странное дело - это моя душа.
Как нелепо жить вниз головой,
Когда такое небо есть надо мной,
И кажется звёзды можно достать рукой,
Я И НЕ ВЕДАЛ, ЧТО ЭТОТ МИР ТАКОЙ....ой... ой
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:44
kondrakr: Кто!? Бог!?
kondrakr 12 сентября 2018 | 12:51
platonnekafrin: Да нет, Путин....
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:55
kondrakr: На дуэль! Он пришлет вам секундантов. (А Бог бы не прислал).
drgonish 12 сентября 2018 | 13:10
kondrakr:
[Боже, какой дурак! ]
- Покажите нам этих двоих, если они ничего не сделали!!
- Нате!
- А, ну точно, бриты не врали, а Путин - дурак.
Шизики...
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 13:14
drgonish: Шизики...
__________________
Синонимы шизиков - хомячки, либерасы...
plidurok Андрей Филимонов 12 сентября 2018 | 12:35
Напоминает детсадовский Новогодний утренник, когда детишки хором зовут: "Дедушка Мороз!", на вряд ли верят, что появляющийся Дед с ватной бородой- настоящий.
captaingeorge 12 сентября 2018 | 12:37
Ну вот, была выдержана пауза для сочинения легенды, теперь вдруг выяснится, что это просто два гея искали уединения...
pusivrot 12 сентября 2018 | 12:37
На что англичане ответят симметрично - предоставят эфирное время экссотруднику российского посольства в Риме ( а скорее всего этот сотрудник проходил службу в посольстве на Марсе - так вернее) и утрут нос Путину.
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:41
Президент еще никого так не упрашивал. Воронеж оценил. Вскоре у редакции местной газеты "Факт" образовалась очередь Петровых и Бошировых, побывавших в тот день в Англии, но непричастных к отравлению Скрипалей.
vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 12:43
Пришли немцы в деревню и спрашивают:
- А где тут у вас партизаны живут, которые наши поезда взрывают и наших солдат убивают?
- А нет у нас здесь таких партизан.
Немцы расстроились очень и ушли.
hrenvam 12 сентября 2018 | 12:50
vasya_von_smetankin:
marinters 12 сентября 2018 | 12:44
Я не сторонник сложных теорий заговора, но запись с видеокамер, как эти двое разглядывают монеты в витрине магазина, сразу показалась мне подозрительной. Как будто они стремились попасть на камеру, а антикварный магазин это 100% вероятность. Как будто эта парочка была прикрытием истинных исполнителей, с целью поймать на удочку, а затем позорно разоблачить западные спецслужбы. Похоже, задумка удалась...
tiridas 12 сентября 2018 | 13:07
marinters: F.T.: "...местах — по некоторым оценкам в Соединенном Королевстве работают около 5 миллионов камер видеонаблюдения, то есть по одной камере на каждые 14 человек".
marinters 12 сентября 2018 | 13:20
tiridas: сотрудники спецслужб наверняка тоже об этом в курсе. А они ни курточку не сменили, ни усов не приклеили. "Найдите нас как можно быстрее!"
foma55 12 сентября 2018 | 12:44
Куда-нибудь, это куда? К Соловьёву,Киселёву .. в гости, или в ВВС в Лондоне? Понятно что на российском ТВ и ведущие и эти придут подготовленные.
grantis 12 сентября 2018 | 12:44
Чет не понятно. То есть они их знают, а вызвать на допрос не могут? Просят и умоляют чтобы сами пришли, причем не в прокуратуру или СК, а так, в телеке поп...деть?
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 12:48
grantis: вызвать на допрос не могут?
________________________________
Так повода даже нет!
grantis 12 сентября 2018 | 12:55
pedrobutylkovich: с каких это пор нашим силовикам нужен повод, чтобы вызвать кого-то на "беседу". А тут вообще то повод есть: их как бы обвиняют в террористическом акте на территории другой страны. Чего это мы вдруг с террористами такие нежные стали? А как же "мочить в сортире"? Сами обмочились видимо.
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 12:57
grantis: их как бы обвиняют
__________________________
КАК БЫ
grantis 12 сентября 2018 | 13:04
pedrobutylkovich: так что мешает вызвать и допросить то? зассали? или рыло в пуху, а пацаны эти уже давно на том свете? Короче, все как всегда - один ПУздешь от главного "вставшего с колен"
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 13:07
grantis: Пока пиздешь на Ухе только от тебя, да и то не по делу!
ta_ma_ra 12 сентября 2018 | 12:45
Самый короткий анекдот - " Путин попросил"
dwon 12 сентября 2018 | 12:47
Интересные конечно гражданские. Как говорил "покойный" Аркаша, Родина всегда тебя предаст, сынок.
agamasat 12 сентября 2018 | 12:49
путен попросил... Вот теперь ждем окончательного решения этих отморозков!)
pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 12:50
agamasat: Откуда ты знаешь что это отморозки? Может это активные почитатели Уха Мацы?
agamasat 12 сентября 2018 | 13:33
pedrobutylkovich: Мои извинения будут представлены вместе с извинениями Британии. А пока что, они находятся в международном розыске по подозрению в преступлении, и если они такие все невиновные - пусть сдадутся Интерполу и докажут свою невиновность.
art_ 12 сентября 2018 | 12:50
можно поспорить - не придут, даже если просто туристы
nds_01 12 сентября 2018 | 13:01
Если население подозревает, что "Иванова и Петрова" уже принесли в жертву на алтаре Отечества, то, конечно, лучше предъявить хоть кого-то, чем требовать у Великобритании их паспортные данные и отпечатки пальцев.
zhrv 12 сентября 2018 | 13:02
Я понимаю, что на нашем ТВ можно рассказать любую "легенду", и никто в аудитории не задаст неудобных вопросов. Ну а следы "Новичка" в их номере - просто бритам показалось со страху.
russky77 12 сентября 2018 | 13:03
Плохо работают, топорно. Сейчас еще не только на пыню, а еще на этих двух гавриков двойников искать, гримировать, обучать...
ulagai 12 сентября 2018 | 13:26
А они ещё ходють?Или уже всё?