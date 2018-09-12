Хоккеисты ЦСКА проиграли первый матч на новой домашней арене, которую игнорируют организованные болельщики команды

Армейский клуб в этом сезоне переехал на новую арену, которая до этого называлась Парком Легенд. За солидные деньги было приобретено право изменить название на «Арена ЦСКА», но лед еще с прошлого сезона и на этот в том числе арендует и непримиримый соперник армейцев – Спартак. Болельщики обоих клубов отнеслись к такому соседству резко отрицательно, а фанаты ЦСКА так и вовсе объявили о бойкоте домашних матчей в знак протеста против решения генерального менеджера клуба Игоря Есмантовича. Болельщики требуют возвращения во дворец на Ленинградке. Играть с Локомотивом финалистам Кубка Гагарина пришлось при полупустых трибунах и они потерпели поражение со счетом 1:3. Хоккеисты связали эту неудачу в том числе и с отсутствием болельщиков



Пока ЦСКА занимает только пятое место в западной конференции континентальной хоккейной лиги.