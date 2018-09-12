В России выпустили компьютерную игру под названием «Цифровое сопротивление» по мотивам противостояния РКН с Телеграмом

В России выпустили компьютерную игру под названием «Цифровое сопротивление» по мотивам противостояния Роскомнадзора с мессенджером Телеграм. Как сообщает издание Znak.com, игру разработала компания «Dagestan Technology».

По сюжету, могущественная организация РКМ поработила мир и контролирует жизнь всех людей, интернет и СМИ. Игрокам под командованием собаки в капюшоне предстоит уничтожить центральный компьютер организации.