В России выпустили компьютерную игру под названием «Цифровое сопротивление» по мотивам противостояния РКН с Телеграмом
В России выпустили компьютерную игру под названием «Цифровое сопротивление» по мотивам противостояния Роскомнадзора с мессенджером Телеграм. Как сообщает издание Znak.com, игру разработала компания «Dagestan Technology».
По сюжету, могущественная организация РКМ поработила мир и контролирует жизнь всех людей, интернет и СМИ. Игрокам под командованием собаки в капюшоне предстоит уничтожить центральный компьютер организации.
Комментарии2
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danko1 12 сентября 2018 | 12:07
Молодцы.
Надо повсюду высмеивать глупость и преступность режима.
Смех в настоящих условиях может главным оружием стать.
grigol331 12 сентября 2018 | 13:13
Игрокам ... предстоит уничтожить центральный компьютер организации
т. е. замочить окурка. Хорошая игра.