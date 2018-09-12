«Роскосмос» заподозрил американских астронавтов в том, что они просверлили отверстие в космическом корабле «Союз»

Ранее среди версий появления дырки назывались попадание микрометеорита или производственный брак.

Спецкомиссия «Роскосмоса» полагает, что американские астронавты могли просверлить дыру в обшивке корабля, чтобы добиться досрочной отправки «Союза» на Землю. Возможный мотив – болезнь одного из коллег-астронавтов, пишет газета «КоммерсантЪ».

Эксперты изучили фотографии дыры и заметили вокруг нее несколько точек, образованных из-за секундного касания сверла. Точки могли образоваться из-за того, что у дрели отсутствовал упор, что характерно для работ в невесомости.

«Роскосмос» обратился к NASA с просьбой предоставить копии записей с видеорегистратора, а также медицинские показания американских астронавтов. При этом собеседник «Коммерсанта» считает, что шансы на их получение крайне малы.

Утечка воздуха была обнаружена на корабле 30 августа. Вскоре выяснилось, что это произошло из-за микротрещины в обшивке бытового отсека «Союза». В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Сейчас на МКС находится шестеро космонавтов, в их числе – трое американцев. Кто из них может быть болен, не сообщается.