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12:01, 12 сентября 2018

«Роскосмос» заподозрил американских астронавтов в том, что они просверлили отверстие в космическом корабле «Союз»

Ранее среди версий появления дырки назывались попадание микрометеорита или производственный брак.

Спецкомиссия «Роскосмоса» полагает, что американские астронавты могли просверлить дыру в обшивке корабля, чтобы добиться досрочной отправки «Союза» на Землю. Возможный мотив – болезнь одного из коллег-астронавтов, пишет газета «КоммерсантЪ».

Эксперты изучили фотографии дыры и заметили вокруг нее несколько точек, образованных из-за секундного касания сверла. Точки могли образоваться из-за того, что у дрели отсутствовал упор, что характерно для работ в невесомости.
«Роскосмос» обратился к NASA с просьбой предоставить копии записей с видеорегистратора, а также медицинские показания американских астронавтов. При этом собеседник «Коммерсанта» считает, что шансы на их получение крайне малы.

Утечка воздуха была обнаружена на корабле 30 августа. Вскоре выяснилось, что это произошло из-за микротрещины в обшивке бытового отсека «Союза». В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Сейчас на МКС находится шестеро космонавтов, в их числе – трое американцев. Кто из них может быть болен, не сообщается.

Комментарии

28

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timbuktu 12 сентября 2018 | 12:04

основа для новой версии знаменитого фильма "Чужой" )))

danko1 12 сентября 2018 | 12:10

timbuktu: Основание подозревать главу Роскосмоса в психической невменяемости, а не только в воровстве, коррупции и тупости.
Хотя и подозревать при 100% доказательствах глупо, когда уверенность полная.

vasyakirin 12 сентября 2018 | 12:12

danko1: Так он еще и садист-иллюзионист, одну шавку топит другую предъявляет...

blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 12:19

Вот ведь, какое они г*вно эти американские астронавты.
Полное. Американское.

calorad 12 сентября 2018 | 12:20

timbuktu: Среди виновных виноватых не найдено.

novyrusich 12 сентября 2018 | 12:27

calorad: Удивительные твари в Роскосмосе есть, оказывается. Рагозин с собой что-ли привел.
Добьются, что американцы откажутся с ним сотрудничать. Ну что это за мерзкие лживые твари , просто вырождение полное полное. Вместо специалистов лживые дебильные пропагандоны стали работать в Роскосмосе.
То-то кактастрофа за катастрофой следует.
Идиоты запускают рмакету с одного космодрома, а датчики настраивают на другой. Ракета падает. К то виноват? Датчики тоже американцы настраивали?

vasyakirin 12 сентября 2018 | 12:06

Нанопыль в книжках на раз нашли, а стружку в аппарате предъявить слабо?

buzukin1906 12 сентября 2018 | 12:10

vasyakirin: а стружку амеры отсосали устройством, што надевается на пиписку :) Оно там рядом и действует, издавая звуки, маскирующие работу дрели!

danko1 12 сентября 2018 | 12:13

vasyakirin: Так нанопыль была только в словах лжеца Гундяева, а ответчику даже реальную пыль не показали.
Интересно, как это можно просверлить дырку, чтобы никто не видел и не слышал?

mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 12:06


Стало известно, что американцы просверлили отверстие в голове батутчика-рагозина и завладели его разумом, заставляя его разваливать военно-космическую отрасль России.

seryj_wolk 12 сентября 2018 | 12:21

mikhail_spb_: Никаких данных американцы не дадут, но без сомнения покрутят у виска пальцами и подумают: вот же дебилы!

sagen 12 сентября 2018 | 12:39

seryj_wolk: Они подумают, что надо этот цирк с Россией прекращать и работать с нормальными людьми.

buzukin1906 12 сентября 2018 | 12:07

Ясен пень - дамочка беременна! Вот и дуркует - стоит только взглянуть на ее фото, сразу поверишь во все погубленное светлое! Закусает просто, а уж дырку просверлить за горшком - да как два пальца в невесомости обосцать! Осталось только выяснить - который из американцев отличился? Ну а дырку они втроем дырявили - один отвлекал, второй на шухере, а третьий неумеха дырки точил :) Попались, засранцы! Хер им теперь, а не допуск к русскому горшку! Еше триппером заразят :)

ostapbey 12 сентября 2018 | 12:41

buzukin1906: а где ты увидел Захарову по этому поводу?
Никак у Симонян в мерседесе??
С шампанским даже??

lenin3 12 сентября 2018 | 12:07

Понятно,почему подозревают американцев:русские космонавты до сих пор летают в космос в шапках-ушанках,а на фото видно,что дырку сверлил космонавт,обмотанный американским флагом.Точно не наши,решили в Роскосмосе...

ura_123 12 сентября 2018 | 12:08

Ага,и полости под космодромом тоже Обама прокопал)))

jetsam 12 сентября 2018 | 12:08

может дрель найти? для начала.
сверло проверить и отправить в СКР на предмет отпечатков.....
сверить по базе.
ба! - да это Сигурни Уивер просверлила!!!!!!!!!!!!
еще в первой серии франшизы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

buzukin1906 12 сентября 2018 | 12:20

jetsam: Да с первого взгляда было видно - дыра прохерачена ступенчатым дюймовым сверлом! У наших - настоящие кетайские метрические :) А вот партнеров поймали - за тот предмет, што они в шланг засовывают :) Хайли лайкли - фуле! Больше некому - и как на корабле во времена парусников - протащить под килем без скафандра!

seryj_wolk 12 сентября 2018 | 12:24

jetsam: Стружку американскую надо искать! И еще. Не понятно: там дырка или отверстие, потому что это разные вещи. Отверстие делают инструментом. А где находится дырка, вам скажет любой слесарь.

addi 12 сентября 2018 | 12:12

Ну а кто ещё ? Хотели прибить гвоздь и повесить портрет Трампа....

dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 12:12

ну если метеориты летают внутри корабля то мы согласны на эту версию - это первое;
второе - отверстие было не сквозное, а это значит, что версия метеорита исключена;
третье - отверстие появилось во время отсутствия в пределах корабля российских космонавтов, а это значит, что версия преднамеренного поступка самая верная. ну и последнее - американские астронавты не покидали корабль, а это подтверждает версию об американцах просверливших отверстие во внутренней обшивке корабля, приведшей к утечке воздуха.
сколько же у американцев внутри яда чтобы пойти на такой шаг

testmeter 12 сентября 2018 | 12:13

Очень убедительная версия. Но скорее всего, виновата жидобандеровская укрохунта. Сладкая парочка Зорян и Шкиряк. Пиндосы наняли их чистить унитазы, а те захотели еще почувствовать русский дух на российской части МКС и пробуравили дырку. Панимаишшш....

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:15

У астронавта с сильного похмелья дрель кочевала ходуном. То норовя сверлить мошонку, то целя прямо в глаз, она вообще могла убить злодея. Нужен был упор! Опыт общения с русскими снова спас Америку. Астронавт выбил из горлышка бритвенный одеколон. С таким упором дрель сразу покорилась.

neon001 12 сентября 2018 | 12:20

где-то читал, что мкс является собственностью сша. может и не правда.

bandera 12 сентября 2018 | 12:20

Пиндосы!

alexakimfaa 12 сентября 2018 | 12:21

Вообще-то, правильно надо говорить и писать не "дырка" (дырка знаете где есть),а "отверстие"...

x_signal 12 сентября 2018 | 12:30

Вот это поворот - пьяными-то оказались американские космонавты...

pusivrot 12 сентября 2018 | 12:33

Опять Путин промахнулся - просверлил дырку не в том отсеке, хотел нагадить американцам, а нагадил своим.
Думаю, что Трамп не оставит просто так - введёт дополнительные санкции россиянам.

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