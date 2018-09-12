В Москве считают, что организаторы инцидента в Солсбери хотели оказать влияние на выборы президента России
Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он также сказал, что если бы подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Александр Петров и Руслан Боширов, встретились с журналистами, это стало бы доказательством надуманности обвинений в адрес России.
Напомним, ранее, выступая в ходе Восточного экономического форума, президент Владимир Путин сказал, что в Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов.
Великобритания подозревает петрова и БОширова в том, что они отравили Сергея и Юлию Скрипалей с помощью боевого вещества Новичок. Москва свою причастность категорически отрицает.
Комментарии26
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tom_tom 12 сентября 2018 | 12:02
- Холмс, а почему Медведев не вызвал Навального на дуэль?
- Это элементарно, Ватсон. Во-первых, Медведев танцор так себе, во-вторых, а вдруг Навальный выпьет больше? И, в-третьих, он не был ударником коммунистического труда.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:02
... а так же на существование Жизни на Марсе ... ;-))))))))))))))))))
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:03
какие же они УБОГИЕ в своих дешёвых понтах ...
danko1 12 сентября 2018 | 12:15
johnbmw: Как стыдно за бред, что несет Путин и его холуи.
zapadnay 12 сентября 2018 | 12:28
johnbmw:
Что это было?!
novyrusich 12 сентября 2018 | 12:31
zapadnay: Шульгин демонстрирует верноподданость, во т что это такое.
А для этого надо выставить себя идиотом и измазаться в дерьме.
Что он и делает.
Умных и чистеньких там не держат.
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:31
zapadnay: очередной высер очередного чк_иста ....
tom_tom 12 сентября 2018 | 12:25
- Холмс, а почему Медведев не вызвал Навального на дуэль?
- Это элементарно, Ватсон. Во-первых, Медведев танцор так себе, во-вторых, а вдруг Навальный выпьет больше? И, в-третьих, он не был ударником коммунистического труда.
peresvet73 12 сентября 2018 | 12:03
Это называется - передразнивать.
mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 12:03
Выходит, кремлёвские киллеры "Петров" и "Боширов" посредством отравления Скрипалей хотели недопустить пролонгации нацдилера?
sagen 12 сентября 2018 | 12:36
mikhail_spb_: Какая деградация. Сбрехать нормально не могут, ничего выдумать хоть на что-то похожее. Зовите Мишку Леонтьева, он хоть самолетики может из бумаги складывать, чего сидит, зря миллионы получает у Сечина?
Пусть сбрешет чего, а Машка станцует. Все не так тоскливо в этой беспросветной мгле. Ну и ждем, на каком канале появятся "петровибаширов" и какую легенду им выдумали. Видимо, ездили монет прикупить в магазине, да тот закрыт оказался. А англичане решили их отравить, но у них это не получилось, отсюда следы в их номере. Чудом спаслись, теперь будут требовать компенсации за вред здоровью и за порочащие их сведения.
kunst54 12 сентября 2018 | 12:05
Да тут и без воздействия "Новичка" 86% голосуют так, как положено, а если бы применили "Новичок"...
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:06
— Новая партия старушек? — спросил Остап.
— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
— Дети Поволжья? Альхен замялся.
— Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
testmeter 12 сентября 2018 | 12:07
Скрипали собирались идти голосовать за Путина, а коварные англосаксы с помошью жидобандеровцев Петрова и Боширова сорвали их благородные планы
johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:11
testmeter: видимо как-то так ...
ura_123 12 сентября 2018 | 12:12
Интересно,какая связь между самовыборами путина и отравлением скрипалей???
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:20
ura_123: два трупа - чем не подарок для нового президента?
dedmoroz 12 сентября 2018 | 12:12
Ага. А теперь Путин ждет когда это двое сами придут. Да еще и организаторов прихватят.
curious69_ 12 сентября 2018 | 12:13
Ну да....Александр Шульгин - прав в своём предположении. ФСБ шники точно хотели повлитять на выборы президента России, справеливо полагая ,что отравив Скрипаля , они ПОВЫСЯТ процент за Путина, путём устранения вражеского голоса Скрипаля , который гад неизбежно проголосовал бы против путина.....
А если серьёзно то количество ИДИЁТОВ среди путинских чиновников - возрастает.
dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 12:20
не знаю что хотели англосуксы, но то что у них нет доказательств следа российских структур вызывает у них нечем не прикрытую злость, а это знак их беспомощности, чем дальше в лес тем меньше у них возможности водить за нос мировую общественность. ну нашему хомячьему стаду всё понятно и ясно даже без следствия - это дело рук Путина и его пехотинцев! понимаю свою проигрышность наши хомяки от злости рвут сайт, показываю свою истинную личину.
rogerrabbit 12 сентября 2018 | 12:28
dtyzgblfhfc: у них нет доказательств следа российских структур
дебилушка
не всё то правда, что говорят из телевизора
kasperyan 12 сентября 2018 | 12:23
Л-Логика! С ее помощью легко объяснить, как отравление Скрипалей влияет на выборы Путина. Вот, смотрите... Или так... А что если... Хотя может... (стреляется от безысходности, не сумев ничего придумать)
sbk 12 сентября 2018 | 12:29
А разве были выборы? Переназначение и выборы - понятия не тождественные.
buzukin1906 12 сентября 2018 | 12:33
Ах они суки такие - хотят повлиять на наши выборы!!! Придется им ответить, как это принято в Америке - кибератакой! Дотла и нахер - отключим канализацию и аэропорты - шоб не улетели и задохнулись! Ну шо - будете влиять, козлы?
citizeneco 12 сентября 2018 | 12:43
Интересно, как бы по версии Кремля это сказалось на российских выборах? Некоторые тогда высказывались, что это только на пользу выходцу из спецслужб Путину, смотрите, вот расправились ещё с одним предателем и по логике это должно было поднять рейтинг Путина, прямо призывающего везде уничтожать национал-предателей, как он выразился.
screw 12 сентября 2018 | 13:33
Еще один высокопоставленный ублюдок насмотрелся на свое отражение?!