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12:00, 12 сентября 2018

В Москве считают, что организаторы инцидента в Солсбери хотели оказать влияние на выборы президента России

Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он также сказал, что если бы подозреваемые в  отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Александр Петров и  Руслан Боширов, встретились с журналистами, это стало бы доказательством надуманности обвинений в  адрес России.

Напомним, ранее, выступая в ходе Восточного экономического форума, президент Владимир Путин сказал, что в Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов.

Великобритания подозревает петрова и БОширова в том, что они отравили Сергея и Юлию Скрипалей с помощью боевого вещества Новичок. Москва свою причастность категорически отрицает.

Комментарии

26

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tom_tom 12 сентября 2018 | 12:02

- Холмс, а почему Медведев не вызвал Навального на дуэль?
- Это элементарно, Ватсон. Во-первых, Медведев танцор так себе, во-вторых, а вдруг Навальный выпьет больше? И, в-третьих, он не был ударником коммунистического труда.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:02

... а так же на существование Жизни на Марсе ... ;-))))))))))))))))))

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:03

какие же они УБОГИЕ в своих дешёвых понтах ...

danko1 12 сентября 2018 | 12:15

johnbmw: Как стыдно за бред, что несет Путин и его холуи.

zapadnay 12 сентября 2018 | 12:28

johnbmw:
Что это было?!

novyrusich 12 сентября 2018 | 12:31

zapadnay: Шульгин демонстрирует верноподданость, во т что это такое.
А для этого надо выставить себя идиотом и измазаться в дерьме.
Что он и делает.
Умных и чистеньких там не держат.

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:31

zapadnay: очередной высер очередного чк_иста ....

tom_tom 12 сентября 2018 | 12:25

- Холмс, а почему Медведев не вызвал Навального на дуэль?
- Это элементарно, Ватсон. Во-первых, Медведев танцор так себе, во-вторых, а вдруг Навальный выпьет больше? И, в-третьих, он не был ударником коммунистического труда.

peresvet73 12 сентября 2018 | 12:03

Это называется - передразнивать.

mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 12:03


Выходит, кремлёвские киллеры "Петров" и "Боширов" посредством отравления Скрипалей хотели недопустить пролонгации нацдилера?

sagen 12 сентября 2018 | 12:36

mikhail_spb_: Какая деградация. Сбрехать нормально не могут, ничего выдумать хоть на что-то похожее. Зовите Мишку Леонтьева, он хоть самолетики может из бумаги складывать, чего сидит, зря миллионы получает у Сечина?
Пусть сбрешет чего, а Машка станцует. Все не так тоскливо в этой беспросветной мгле. Ну и ждем, на каком канале появятся "петровибаширов" и какую легенду им выдумали. Видимо, ездили монет прикупить в магазине, да тот закрыт оказался. А англичане решили их отравить, но у них это не получилось, отсюда следы в их номере. Чудом спаслись, теперь будут требовать компенсации за вред здоровью и за порочащие их сведения.

kunst54 12 сентября 2018 | 12:05

Да тут и без воздействия "Новичка" 86% голосуют так, как положено, а если бы применили "Новичок"...

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:06

— Новая партия старушек? — спросил Остап.
— Это сироты, — ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
— Дети Поволжья? Альхен замялся.
— Тяжелое наследье царского режима?
Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

testmeter 12 сентября 2018 | 12:07

Скрипали собирались идти голосовать за Путина, а коварные англосаксы с помошью жидобандеровцев Петрова и Боширова сорвали их благородные планы

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 12:11

testmeter: видимо как-то так ...

ura_123 12 сентября 2018 | 12:12

Интересно,какая связь между самовыборами путина и отравлением скрипалей???

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 12:20

ura_123: два трупа - чем не подарок для нового президента?

dedmoroz 12 сентября 2018 | 12:12

Ага. А теперь Путин ждет когда это двое сами придут. Да еще и организаторов прихватят.

curious69_ 12 сентября 2018 | 12:13

Ну да....Александр Шульгин - прав в своём предположении. ФСБ шники точно хотели повлитять на выборы президента России, справеливо полагая ,что отравив Скрипаля , они ПОВЫСЯТ процент за Путина, путём устранения вражеского голоса Скрипаля , который гад неизбежно проголосовал бы против путина.....
А если серьёзно то количество ИДИЁТОВ среди путинских чиновников - возрастает.

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dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 12:20

не знаю что хотели англосуксы, но то что у них нет доказательств следа российских структур вызывает у них нечем не прикрытую злость, а это знак их беспомощности, чем дальше в лес тем меньше у них возможности водить за нос мировую общественность. ну нашему хомячьему стаду всё понятно и ясно даже без следствия - это дело рук Путина и его пехотинцев! понимаю свою проигрышность наши хомяки от злости рвут сайт, показываю свою истинную личину.

rogerrabbit 12 сентября 2018 | 12:28

dtyzgblfhfc: у них нет доказательств следа российских структур

дебилушка
не всё то правда, что говорят из телевизора

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kasperyan 12 сентября 2018 | 12:23

Л-Логика! С ее помощью легко объяснить, как отравление Скрипалей влияет на выборы Путина. Вот, смотрите... Или так... А что если... Хотя может... (стреляется от безысходности, не сумев ничего придумать)

sbk 12 сентября 2018 | 12:29

А разве были выборы? Переназначение и выборы - понятия не тождественные.

buzukin1906 12 сентября 2018 | 12:33

Ах они суки такие - хотят повлиять на наши выборы!!! Придется им ответить, как это принято в Америке - кибератакой! Дотла и нахер - отключим канализацию и аэропорты - шоб не улетели и задохнулись! Ну шо - будете влиять, козлы?

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citizeneco 12 сентября 2018 | 12:43

Интересно, как бы по версии Кремля это сказалось на российских выборах? Некоторые тогда высказывались, что это только на пользу выходцу из спецслужб Путину, смотрите, вот расправились ещё с одним предателем и по логике это должно было поднять рейтинг Путина, прямо призывающего везде уничтожать национал-предателей, как он выразился.

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screw 12 сентября 2018 | 13:33

Еще один высокопоставленный ублюдок насмотрелся на свое отражение?!

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