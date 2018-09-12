В Москве считают, что организаторы инцидента в Солсбери хотели оказать влияние на выборы президента России

Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он также сказал, что если бы подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Александр Петров и Руслан Боширов, встретились с журналистами, это стало бы доказательством надуманности обвинений в адрес России.

Напомним, ранее, выступая в ходе Восточного экономического форума, президент Владимир Путин сказал, что в Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов.

Великобритания подозревает петрова и БОширова в том, что они отравили Сергея и Юлию Скрипалей с помощью боевого вещества Новичок. Москва свою причастность категорически отрицает.