Роспотребнадзор предлагает приравнять информацию о геноме россиян к персональным данным
Как сказала глава ведомства Анна Попова, регулирующие органы должны ответить на современное развитие технологий. Соответствующие поправки. Которые уже согласованы с другими российскими ведомствами, планируется внести в Госдуму до конца текущего года.
Комментарии6
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oldpartizan 12 сентября 2018 | 11:36
и штрих код на лоб.
arye_11 12 сентября 2018 | 11:40
oldpartizan:
Видать, что лишняя российская хромосома таки реально секретная, если они её так берегут
ngilmutdinov 12 сентября 2018 | 11:37
Чтобы никто не узнал, что русские не славяне, а угро-финны.
ruthenocene 12 сентября 2018 | 11:41
Перед посещением общественного сортира, парикмахерской, кафе, etc будем подписывать согласие на обработку персональных данных?
А если кто-то плюнет на асфальт - кому он должен согласие давать, дворнику?:)
tunis 12 сентября 2018 | 11:49
То есть, геном россиян принципиально отличается от генома людей.
Отлично.
Видимо, спецвоздействие на россиян, в результате чего они стали биомассой, зомби и бессмысленным безмозглым стадом, полностью покорным только командам дрессировщика, накладывает четкий однозначный отпечаток и на геном.
Тогда понятно, почему отменяют пенсии - поголовье просто не доживёт в здравом уме.
ura_123 12 сентября 2018 | 11:50
Скрыть наличие присутствия лишней хромосомы?
;-)