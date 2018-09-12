Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможного участия вооруженных сил ФРГ в военных ударах союзников в Сирии. В то же время она подчеркнула, что правительство Германии будет действовать на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом страны.

Однако, как сказала Меркель, Берлин не будет игнорировать использование химического оружия в Сирии.