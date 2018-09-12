Ангела Меркель не исключила возможного участия вооруженных сил ФРГ в военных ударах союзников в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможного участия вооруженных сил ФРГ в военных ударах союзников в Сирии. В то же время она подчеркнула, что правительство Германии будет действовать на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом страны.
Однако, как сказала Меркель, Берлин не будет игнорировать использование химического оружия в Сирии.
Комментарии13
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traxau_okurka 12 сентября 2018 | 11:35
И у плешивого педофила сжалось очко от этой новости)))))))))) Это ж сколько еще придется обирать своих терпил, чтобы войнушку финансировать.
alexsokoll 12 сентября 2018 | 11:42
минувшей весной на призывные участки в Киеве явилось всего 3% (три!) потенциальных рекрутов. Когда провал стал очевиден каждому, по злачным заведениям столицы прокатилась волна полицейских облав. Веселившуюся «золотую молодежь» клали мордами в пол, потом у попавшихся проверяли документы. Тех, кому перевалило за 18 лет, силком тащили к военкомам.
Примерно также дело обстояло в других городах. В частности, во Львове, где в ночь с 3 на 4 ноября правоохранители вдруг нагрянули в увеселительные заведения в проезде Кривая Липа. «Улов» оказался достойный — несколько помяв, удалось отправить на призывную комиссию сразу десяток будущих «захисников батьківщини».
(с)
ura_123 12 сентября 2018 | 11:52
alexsokoll: А в рассеюшке призывники так и ломятся в двери военкоматов!
blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 12:01
Немецкий фашизм постепенно возрождается и набирает силу. История выходит на очередной круг. Но в этот раз фрицы будут легко и быстро и просто превращены в радиоактивный пепел. )) Камон. ))
prade 12 сентября 2018 | 11:39
Надо передать в международный суд самого Асада, иначе война в Сирии не остановится.
alexsokoll 12 сентября 2018 | 11:44
prade:
Не межлународный, а гарнизонный суд Киевской области России осудит всех киевских сепаратистов и отправит в уютные бараки Колымы и Магадана.
ura_123 12 сентября 2018 | 11:54
alexsokoll: Це хлопчик,какая связь между Украиной и Колымой с Магаданом(Россия) ?
rus 12 сентября 2018 | 11:46
prade: ...Надо передать в международный суд самого Асада...
Законно избранного президента? Да... Вы большой демократ.
ura_123 12 сентября 2018 | 11:57
rus: Законность этого пересидента под большим вопросом,впрочем как и ещё одного,ему помогающего)))
И вообще,почему бы Бундесверу не потренироваться в реальных боевых условиях,не так ли?
rus 12 сентября 2018 | 12:03
ura_123: ...Законность этого пересидента под большим вопросом,впрочем как и ещё одного,ему помогающего)))
:-)) Вот обязательно нашего Трампушу упомянуть?
Такое обстоятельство, батенька, черта подлинной демократии!!!
alexeycapitan 12 сентября 2018 | 12:01
И что там в той конституции Германии сказано о незаконной агрессии против суверенной страны без санкции ООН?
kunst54 12 сентября 2018 | 12:01
Это только слова, не будет она никогда в этом участвовать.
timwlad90 12 сентября 2018 | 12:04
Ангела Меркель не исключила возможного участия вооруженных сил ФРГ в военных ударах союзников в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможного участия вооруженных сил ФРГ в военных ударах союзников в Сирии. В то же время она подчеркнула, что правительство Германии будет действовать на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом страны.
Однако, как сказала Меркель, Берлин не будет игнорировать использование химического оружия в Сирии.
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Ну так и удары надо будет наносить по Идлибу,не по войскам подчиняющиеся президенту Сирии Асаду.
И потому госпоже Меркель надобно изучить опыт Испании ,когда Испания влезла в войну на стороне США в Ираке.
Испанию с тех пор прям преследует рок разрушения испанского государства, с чередой террористических атак унёсшие жизни тысячи мирных граждан Испании.