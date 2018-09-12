Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и  рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании

Владимир Путин предложил Александру Петрову и Руслану Боширову выступить в средствах массовой информации и рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Он сказал, что Петров и Боширов известны властям: «это гражданские лица, ничего криминального там нет», — сказал Путин.