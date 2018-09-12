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11:31, 12 сентября 2018

Путин предложил Петрову и Боширову выступить в СМИ и  рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании

Владимир Путин предложил Александру Петрову и Руслану Боширову выступить в  средствах массовой информации и  рассказать свою версию истории их пребывания в Великобритании. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Он сказал, что Петров и Боширов известны властям: «это гражданские лица, ничего криминального там нет», — сказал Путин.

Комментарии

35

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traxau_okurka 12 сентября 2018 | 11:33

Раз карлик лично впрягся за этих отщепенцев, значит бриты правы. Великобритания, виват!!!

good_sky 12 сентября 2018 | 11:34

Лет 100 пройдёт и правда о Скрипалях, как правда о письме Зиновьева, всплывёт.
Но увы, авторы этого фейка будут уже не живЫ!

danko1 12 сентября 2018 | 11:38

good_sky: Интересно, где эту версию для них сочинять будут.
И кого предъявят: тех, кто реально в Англии был и причастен к отравлению, или тех, чьи паспортные данные были использованы для получения визы?

good_sky 12 сентября 2018 | 11:40

danko1:
"Время покажет"

zor 12 сентября 2018 | 11:48

danko1: Дело было было так:работая ночью на комбайне по уборке зерновых в закорма Родины,комбайнер Бошаров и его помошник Петров заблудились.Когда расвело,они обнаружили себя в незнакомом городе(потом выяснилось что Солсбери),где люди говорят на неизвестном наречии и ходят в странной одежде(потом выяснилось что в пиджаках и брюках).Комбайнеры рвались домой к женам , ребятишкам,березкам,но как выбраться не знали,пока не учуяли родной русский дух и по запаху вышли к дому Скрипаля.Скрипаль увидев испуганого комбайнера Бошарова(Петров задержался у витрины с диковинами),сразу понял ,что Бошаров Новичек.... в этих краях.
Как оказались в России Бошаров и Петров не помнят .То ли опоил их Скрипаль зельем каким,то ли околдовал.
Но рады комбайнеры что дома оказались,только комбайна жалко-новый совсем был.

kondrakr 12 сентября 2018 | 12:00

danko1: Безусловно, предъявят тех, кто на кадрах у англичан. Разыграют ту же репризу, что и в случае с Луговым/Ковтуном. "Мы простые бизнесмены, ездили в Солсбери искать объекты для инвестиций, но дыра оказалось ваше Солсбери, а нас оговорили". Вот только социальный круг "гражданских" предъявить не смогут. Всё будет непрозрачно и непроверяемо.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 11:37

traxau_okurka: вова пытается найти лохов, изображая из себя целку! Иногда, лучше молчать, чем говоить. Но в кругу дураков это не принято, потому что язык мет преимущество перед мозгом из ваты. . Вот вчера дебил в лампасах нёс феерическую пургу , теперь кремлёвский гопник порет чушь! Что- то у них там прорвало!

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 11:41

traxau_okurka: предложил рассказать свою версию' - подготовленную в Кремле! Зная уровень интеллекта кремлёвских- это будет феерическая лажа! Ждём. Хочется поржать, в который раз, над тупостью кремля!

lenin3 12 сентября 2018 | 11:41

Тут теперь главная интрига:к кому на ТВ пойдут эти два"гражданских лица":к Малахову,Шейнину или Сябитовой...

polsan 12 сентября 2018 | 11:34

Теперь они не смогут отказаться. Осталось лишь набраться терпения!

ura_123 12 сентября 2018 | 12:01

polsan: А чё им остаётся? Пацанчики теперь с ” безвизом ”, Интерпол дело такое)))

jetsam 12 сентября 2018 | 11:35

ну и распятого мальчика пусть уж захватят для правды. и карлоса.
и документы пусть прихватят - новые 1200-метровые су135 нам не помешают.

nf5096004 12 сентября 2018 | 11:36

Уже придумали для них интересную историю?

testmeter 12 сентября 2018 | 12:01

nf5096004: Все российские версии давно известны: Они заблудились, ихтамнебыло и онибылинетам. И при этом давно находились в отпуске. Заявление и приказ прилагаются. Это укробандеровцы подобрали похожих внешне людей, чтобы подставить Вяликую Россию. Так что нету у вас методов против Кости Сапрыкина

provincial49 12 сентября 2018 | 11:36

Что, наконец-то, сочинили "легенду". Обычно это делают до спецоперации, на случай провала. Совсем квалификацию в ГРУ потеряли

drgonish 12 сентября 2018 | 12:02

provincial49:

Да, но скорее всего, тебя опять обманули.

mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 11:36


Интересно, все ли простые российские гражданские лица "известны властям"?

sim202_ 12 сентября 2018 | 11:38

Ездили на дверь посмотреть.
А чо такого?

blahovdav 12 сентября 2018 | 11:39

Угу, а потом плешивый крыс скажет с невозмутимой рожей, что мы мол живем в демократичной стране и парни не захотели идти на телеящик

democ 12 сентября 2018 | 11:41

Ну и что мешало их привезти с собой?! Или ускоренно легенду заучивают, ещё не готовы к выступлению?

putin_itogy 12 сентября 2018 | 11:42

Ну всё, этим "джейм бондам" - конец.
Конец всему, их работе, карьере, и жизни.
Пахан приказал облажавшимся, как хотят, искупить свой косяк.
Хоть гомиками, предстать перед общественностью, хоть "добровольцами",
хоть пули себе пустить, в студии у Брилёва.(в субботу будет развязка)
Фактически, обозлённый до предела Пахан,
приказал им, хоть ридарасами представьтесь, хоть харакири делайте в прямом эфире,
но возьмёте всё на себя, только на себя.
Облажавшихся не жалеют, им конец.
Никакой Думы,
только "кровью искупить"..

penderezky 12 сентября 2018 | 11:43

Интересно что вся эта эхошваль будет гавкать после выступления подозреваемых? Выфсеврети?

accyapa 12 сентября 2018 | 12:07

penderezky: То что они ГРУшники это понятно. И приехали они в Солсбери не просто так. Городок для ГРУ интересный. В нём живёт полно народу, работающего на фабричке по производству хим. оружия.

МИ6 использовала курьеров в тёмную, Под это дело и траванули Скрипалей. Чемпионат мира забрать к себе не удалось, но Европу построили. С паршивой овцы, хоть шерсти клок.

basel812 12 сентября 2018 | 11:43

Версия для внутреннего пользования, так сказать. Ну а остальной мир хоть поржёт.

drgonish 12 сентября 2018 | 11:53

basel812:

Весь мир и так ржет, что 2 ГРУшника по российским паспортам прямым рейсом ездили совершать хим. атаку против гражданина Британии. Это надо и так быть полудурком, чтоб такое выдумать, а уж принять эту версию всерьез, надо иметь серьезные повреждения головного мозга.

basel812 12 сентября 2018 | 12:01

Ну да, весь мир и ржёт над Россией. Практически все информационные каналы.

ura_123 12 сентября 2018 | 12:04

drgonish: Как тебе депутат госдурки от ЛДПР Луговой?

serg2010 12 сентября 2018 | 11:46

Не езжайте... в Англию гулять... И не отставайте от тургруппы.

curious69_ 12 сентября 2018 | 11:47

Ну если это были ОБЫЧНЫЕ граждане.... , то я поддерживаю версию о ПАРЕ гомиков. Быть 2 дня в Англии и никуда не сходить и "просидеть" половину времени в гостинице? Я очень давно тоже ездил зимой со своей женщиной на 2 дня на море и мы никуда не ходили.

weeta 12 сентября 2018 | 11:55

Как же теперь этим беднягам объяснять свои немногочисленные передвижения по окрестностям Лондона?

aleks50 Алексей Клубников 12 сентября 2018 | 11:56

По сведениям поисковой системы - Алисы , Вова не врать не состоянии.

ura_123 12 сентября 2018 | 12:06

aleks50: Стопудово)))

elenaprekrasnaya2009 12 сентября 2018 | 11:57

Значит, место в Госдумке для них уже проготовлено и мужикам бояться нечего.

Получается, - англичане были во всем правы.

Шоу продолжается !

ddolly 12 сентября 2018 | 12:04

"это мои хорошие друзья я их знаю"
как с байкалфинансгрупп )

pr22000 12 сентября 2018 | 12:06

Давайте пофантазируем. Эти двое - подстава, что бы пустить англичан по ложному следу, а потом предъявить их невиновность.

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