Верховный суд рассматривает жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Его осудили на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Следователи считают, что он служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины в звании полковника.

В ходе заседания сам Сущенко сказал, что надеется, как минимум на снижение срока, как максимум – на отмену приговора. Если суд оставит его в заключении, он будет надеяться на обмен, — передает корреспондент «Эха Москвы» из зала суда.