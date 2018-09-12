Верховный суд рассматривает жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко
Его осудили на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Следователи считают, что он служил в Главном управлении разведки Минобороны Украины в звании полковника.
В ходе заседания сам Сущенко сказал, что надеется, как минимум на снижение срока, как максимум – на отмену приговора. Если суд оставит его в заключении, он будет надеяться на обмен, — передает корреспондент «Эха Москвы» из зала суда.
Комментарии2
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alexsokoll 12 сентября 2018 | 11:35
минувшей весной на призывные участки в Киеве явилось всего 3% (три!) потенциальных рекрутов. Когда провал стал очевиден каждому, по злачным заведениям столицы прокатилась волна полицейских облав. Веселившуюся «золотую молодежь» клали мордами в пол, потом у попавшихся проверяли документы. Тех, кому перевалило за 18 лет, силком тащили к военкомам.
Примерно также дело обстояло в других городах. В частности, во Львове, где в ночь с 3 на 4 ноября правоохранители вдруг нагрянули в увеселительные заведения в проезде Кривая Липа. «Улов» оказался достойный — несколько помяв, удалось отправить на призывную комиссию сразу десяток будущих «захисников батьківщини».
(с)
blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 11:57
Приговор следует пересмотреть.
Надо впаять этой мрази пожизненный строгач. Так будет правильно.