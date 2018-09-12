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Эксклюзив Эха 11:30, 12 сентября 2018

Верховный суд рассматривает жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

Его осудили на  12 лет колонии строгого режима за шпионаж. Следователи считают, что он служил в  Главном управлении разведки Минобороны Украины в звании полковника.

В ходе заседания сам Сущенко сказал, что надеется, как минимум на снижение срока, как максимум – на отмену приговора. Если суд оставит его в заключении, он будет надеяться на обмен, — передает корреспондент «Эха Москвы» из зала суда.

Комментарии

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alexsokoll 12 сентября 2018 | 11:35

минувшей весной на призывные участки в Киеве явилось всего 3% (три!) потенциальных рекрутов. Когда провал стал очевиден каждому, по злачным заведениям столицы прокатилась волна полицейских облав. Веселившуюся «золотую молодежь» клали мордами в пол, потом у попавшихся проверяли документы. Тех, кому перевалило за 18 лет, силком тащили к военкомам.

Примерно также дело обстояло в других городах. В частности, во Львове, где в ночь с 3 на 4 ноября правоохранители вдруг нагрянули в увеселительные заведения в проезде Кривая Липа. «Улов» оказался достойный — несколько помяв, удалось отправить на призывную комиссию сразу десяток будущих «захисников батьківщини».
(с)

blinorozhiy_chmo 12 сентября 2018 | 11:57

Приговор следует пересмотреть.

Надо впаять этой мрази пожизненный строгач. Так будет правильно.

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