Легендарного Николая Васина кремируют 12 сентября в крематории на Шафировском проспекте

Легендарного Николая Васина кремируют в среду, 12 сентября (11:45), в крематории на Шафировском проспекте. Сегодня пройдет прощание с создателем крупнейшего в России музея группы The Beatles.

Главный битломан России и Советского Союза Николай Васин скончался в Петербурге на 74-м году жизни.

Это была колоссальная фигура в истории поклонников группы «Битлз». Об этом «Эху Москвы» рассказал музыкальный журналист Владимир Ильинский.

По данным издания «Фонтанка», мужчина погиб 29 августа, упав с третьего этажа торгового центра «Галерея» в Петербурге.