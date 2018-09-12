Громким заявлением Путина на Восточном экономическом форуме стало предложение заключения мирного договора с Японией

Еще одним громким заявлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме стало предложение заключения мирного договора с Японией без предварительных условий. Такой документ глава государства предложил подписать до конца этого года.

Путин сказал, что на основании этого документа в дальнейшем можно решать все остальные спорные вопросы.

Заявление президента Путина о заключении мирного договора с Японией до конца года без предварительных условий, скорее всего, так и останется произнесенной фразой, — считает бывший заместитель министра иностранных дел, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений Георгий Кунадзе.

Предложение президента РФ Владимира Путина премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года заведомо бесперспективно. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший замминистра иностранных дел РФ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе.

«Это называется троллинг. Путин ни на что не рассчитывает. Речь идет о том, чтобы побудить Японию подписать мирный договор с Россией, пообещав ей взамен, что потом как-нибудь мы при случае обсудим ее территориальные претензии. Из этого ничего не выйдет», — сказал Г.Кунадзе.

Он добавил, что для Японии предложение В.Путина – это очередное свидетельством «абсолютного нежелания России принимать в какой-то мере аргументы, которые Япония долбит уже около 70 лет».

Как подчеркнул Г.Кунадзе, для С.Абэ заключение мирного договора с Россией без предварительных условий было бы политическим самоубийством.

На пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России В.Путин предложил премьеру Японии С.Абэ заключить мирный договор между странами до конца года.

Ранее на форуме С.Абэ призвал В.Путина изменить подход к переговорам по заключению мирного договора. Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 года из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов.

Для японского премьера Синдзо Абэ заключение мирного договора с Россией без предварительный условий было бы политическим самоубийством, — считает Кунадзе.