Громким заявлением Путина на Восточном экономическом форуме стало предложение заключения мирного договора с Японией
Еще одним громким заявлением Владимира Путина на Восточном экономическом форуме стало предложение заключения мирного договора с Японией без предварительных условий. Такой документ глава государства предложил подписать до конца этого года.
Путин сказал, что на основании этого документа в дальнейшем можно решать все остальные спорные вопросы.
Заявление президента Путина о заключении мирного договора с Японией до конца года без предварительных условий, скорее всего, так и останется произнесенной фразой, — считает бывший заместитель министра иностранных дел, ведущий научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений Георгий Кунадзе.
Предложение президента РФ Владимира Путина премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года заведомо бесперспективно. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший замминистра иностранных дел РФ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе.
«Это называется троллинг. Путин ни на что не рассчитывает. Речь идет о том, чтобы побудить Японию подписать мирный договор с Россией, пообещав ей взамен, что потом как-нибудь мы при случае обсудим ее территориальные претензии. Из этого ничего не выйдет», — сказал Г.Кунадзе.
Он добавил, что для Японии предложение В.Путина – это очередное свидетельством «абсолютного нежелания России принимать в какой-то мере аргументы, которые Япония долбит уже около 70 лет».
Как подчеркнул Г.Кунадзе, для С.Абэ заключение мирного договора с Россией без предварительных условий было бы политическим самоубийством.
На пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России В.Путин предложил премьеру Японии С.Абэ заключить мирный договор между странами до конца года.
Ранее на форуме С.Абэ призвал В.Путина изменить подход к переговорам по заключению мирного договора. Москва и Токио не могут заключить мирный договор с 1945 года из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов.
Для японского премьера Синдзо Абэ заключение мирного договора с Россией без предварительный условий было бы политическим самоубийством, — считает Кунадзе.
Комментарии28
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traxau_okurka 12 сентября 2018 | 11:05
Ссыт карлик еще одну войну развязывать.
danko1 12 сентября 2018 | 11:08
traxau_okurka: Такое предложение только ухудшит отношения с Японией, которая уже более полувека не подписывает мирный договор именно из-за незаконного захвата СССР этих островов.
alex_0049 12 сентября 2018 | 11:12
danko1: traxau_okurka:
..вы против мира.................? ? ?
..если нет то промолчите..................
sirwalterscott 12 сентября 2018 | 11:13
Наш брат Исайка — без струн балалайка.
confiture 12 сентября 2018 | 11:07
а японцы не предложили острова отдать без предварительных условий?
calorad 12 сентября 2018 | 11:10
Поздно всрался.
tv_victim 12 сентября 2018 | 11:10
Простой, как три копейки....Типа, нет никаких территориальных споров.... Стратег, фигли!
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 11:11
Лузер рфской нации непрерывно ищет дурней себя, но вне пределов священноватой рфии таких почему-то нет. "Утром стулья - вечером деньги, вечером стулья - утром деньги, но деньги вперед",- так утверждал монтер Мечников.
nitinol 12 сентября 2018 | 11:33
seryj_wolk: Так и выходит, что в дупель пьяный монтёр Мечников таки умнее?
pravdatut 12 сентября 2018 | 11:12
Таких заявлений уже было много. Скоро и Украине предложат. По воровски.
democ 12 сентября 2018 | 11:13
Опять хотят выставить Путина как человека, который идёт с открытой душой и сердцем к представителям других государств. Японцы напряглись, присутствующее окружение прослезилось.
timbuktu 12 сентября 2018 | 11:14
слышал,что автопарк владивостока преимуществепнно японский
а как по японски - владивосток?
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 11:15
Со всеми соседями издревле в мире и дружбе проживаем. Шведы, финны, французы, немцы (сволочи, конечно, вперед нас войну начали)... Продолжаем против часовой стрелки: поляки, грузины, турки, афганцы, китайцы - соврать нам не дадут. А вот с японцами до Путина не ладили, но это ж когда было, а Путин теперь есть и дальше долго будет. Так что, широкоглазые, подписывайте мирный контракт!
democ 12 сентября 2018 | 11:15
Петух тоже громко кукарекает, да вот только яйца не несёт.
booza 12 сентября 2018 | 11:15
Смысл этих договоров если при первом удобном случае ими Путин подотрется?
motooppic 12 сентября 2018 | 11:15
Путин-реально умница. Настоящий лидер и достойный человек. Поэтому то мы, россияне, и выбрали Путина, потому что другие кандидаты ему в подметки не годятся.
batment 12 сентября 2018 | 11:21
motooppic: упал со стула - парень, что у тебя в голове??? Не смотри Первый канал круглосуточно....
pravdatut 12 сентября 2018 | 11:22
motooppic: Даже такой, как ты поймет плачевные последствия лидерства Путина через пару лет.
fadey_erei 12 сентября 2018 | 11:30
pravdatut: /....через пару лет/..?
Да вы оптимист, батенька.......)
unprejudiced 12 сентября 2018 | 11:20
Вообще смешно, нынешние территории Японии оккупирую пендостанские войска, а они про российские Курилы всё мечтают.
Японцы недовольны военным присутствием США: от них одна грязь и преступность
В Японии, на Окинаве, все больше людей недовольны присутствием военных США. Из-за этого растет и рейтинг японских политиков, настроенных против американцев.
Об этом сегодня сообщает информационное агентство Reuters.
Отмечается, что воздушная база морской пехоты Соединенных Штатов сегодня является камнем преткновения в отношениях региональной власти Окинавы и центрального правительства Японии. Жители японского острова недовольны американскими военными, потому что из-за деяний некоторых из них растет уровень преступности. Также считается, что солдаты США вредят окружающей среде, в том числе и на бытовом уровне.
Однако выгнать заокеанских оккупантов японским властям не удается.
vladimirgornitsky 12 сентября 2018 | 11:22
Заявление "громкое", но бессмысленное. Понятно, что японцы никогда не согласятся на это самое "без предварительных условий". Зачем Путину демонстрирововать своим подданным свое миролюбие, когда они ждут от него совсем другого, не очень понятно. Падение рейтинга из-за повышения пенсионного возраста таким манером не отыграешь. А заграница на эту очередную пустую болтовню не отреагирует. Так что очередные пустые хлопоты.
ngilmutdinov 12 сентября 2018 | 11:24
Собакевич: "Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово."
gennady_77 12 сентября 2018 | 11:28
"да вы любого спросите! где любой? да вот он!" - "я, ваше величество!"
vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 11:35
А чтобы заключить "мирный договор", нужно, по установившейся кремлёвской традиции, травануть кого-нибудь на японской территории.
И желательно, чем-нибудь необычно-радиоактивным.
Опять-таки, звёздочки на погоны и пенсия в 40 лет...
timber_head 12 сентября 2018 | 11:42
Чё, он Курилы собрался Японии отдать? Она ведь без этого не подпишет. Или это снова "пацанская разводка", чтобы потом орать: "Видите, как мы мира хотим, мы даже предложили мирный договор, а они не хотят!"
lynat 12 сентября 2018 | 11:48
Во всем мире знают чего стоят договора срашкой.
hiryrg 12 сентября 2018 | 11:53
А? Так получается Солнцеликий просто так в очередной раз ляпнул? Очередная лапша на уши, я так и знал.
zolingen 12 сентября 2018 | 11:57
Лишь бы что ляпнуть, уже не важно что. Впечатление, что тянет время.