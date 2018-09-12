В  Кремле знают, кем являются Петров и Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипаля и его дочери

В Кремле знают, кем являются Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании. Лондон считает, что к отравлению причастно российское руководство. В Москве эти подозрения отрицают.

Москва изначально отвергала все подозрения в своей причастности к отравлению в британском Солсбери экс-полковинка ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. После того, как Лондон предъявил доказательства и назвал имена двух подозреваемых, обвиняемых в покушении, российская сторона продолжила отрицать свою причастность.

«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрйи Песков, когда в Соединенном Королевстве рассказали о том, что отравление было санкционировано на высшем уровне. А в российском МИДе усомнились в подлинности появившихся фотографий подозреваемых — там указали на совпадение времени, а также призвали Лондон предъявить отпечатки пальцев, которые предполагаемые исполнители покушения на Скрипалей должны были сдать для получения визы. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова также обвинила власти Королевства в том, что они намеренно заводят дело в тупик, а позже назвала Великобританию и США «главными бенефициарами» отравлений. А на прошлой неделе, когда вопрос обсуждался на специальном заседании Совета Безопасности ООН, постпред России в организации Василий Небензя назвал заявления Лондона «коктейлем лжи», а представленные доказательства неубедительными и противоречивыми.

Напомним, что в Москве также неоднократно заявляли о том, что Великобритания отказывается проводить совместное с Россией расследование покушения.