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11:00, 12 сентября 2018

В  Кремле знают, кем являются Петров и Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипаля и его дочери

В  Кремле знают, кем являются Александр Петров и  Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и  его дочери. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании. Лондон считает, что к отравлению причастно российское руководство. В Москве эти подозрения отрицают.

Москва изначально отвергала все подозрения в своей причастности к отравлению в британском Солсбери экс-полковинка ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. После того, как Лондон предъявил доказательства и назвал имена двух подозреваемых, обвиняемых в покушении, российская сторона продолжила отрицать свою причастность.

«Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрйи Песков, когда в Соединенном Королевстве рассказали о том, что отравление было санкционировано на высшем уровне. А в российском МИДе усомнились в подлинности появившихся фотографий подозреваемых — там указали на совпадение времени, а также призвали Лондон предъявить отпечатки пальцев, которые предполагаемые исполнители покушения на Скрипалей должны были сдать для получения визы. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова также обвинила власти Королевства в том, что они намеренно заводят дело в тупик, а позже назвала Великобританию и США «главными бенефициарами» отравлений. А на прошлой неделе, когда вопрос обсуждался на специальном заседании Совета Безопасности ООН, постпред России в организации Василий Небензя назвал заявления Лондона «коктейлем лжи», а представленные доказательства неубедительными и противоречивыми.

Напомним, что в Москве также неоднократно заявляли о том, что Великобритания отказывается проводить совместное с Россией расследование покушения.

Комментарии

31

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johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 11:02

ещё бы они не знали своих подчинённых ... которых на эту спецуху и отправляли ... и которые эту спецуху Провалили ...

(комментарий скрыт)

danko1 12 сентября 2018 | 11:11

johnbmw: Интересно, предъявят реальных людей, чьими паспортными данными воспользовались, выдавая убийцам загранпаспорта для получения виз, или реальных предъявят, которые были в Англии по фальшивым паспортам, что однозначно свидетельствует о причастности власти к убийству?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 11:14

danko1: там и отпечатки пальцев сдавались ... так что много чего можно будет сравнить ...

kondrakr 12 сентября 2018 | 11:17

danko1: Предъявят, разумеется, тех агентов ГРУ, которые были в Солсбери. Но с "легендой" вроде той, которая была у Лугового и Ко. Вот только вряд ли смогут показать их социальное окружение, иначе "легенда" посыпется.

tvitov66 12 сентября 2018 | 11:41

kondrakr: раз оные перед этим многократно катали в Швейцарию по тем-же липовым паспортам, то явно не сыр покупали ... так что не предъявят

danko1 12 сентября 2018 | 11:58

kondrakr: Я тоже так подумала изначально, но сомнения всё-таки возникли.
Ведь могли, если квалификацию не потеряли, и паспорта фальшивые выдать на очень похожих внешне людей.
Только отпечатки пальцев и сетчатку глаз не подделаешь.
Но кто же их проверять на ЦТ будет?

calorad 12 сентября 2018 | 11:03

А кто это сделал? Кто?(наша раша).

(комментарий скрыт)

unprejudiced 12 сентября 2018 | 11:04

Авианесущий, лучший в мире крейсер «Адмирал Кузнецов» будет передан флоту к середине 2021 года.

Об этом «Интерфаксу» сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«В конце 2020 года закончим модернизацию, к середине 2021 года передадим его флоту», — заявил Рахманов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря, где впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. На борту авианесущего крейсера находились более 40 летательных аппаратов.

Лётчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

Ни один авианосец за все время своего существования столько вылетов и таким успехом похвастаться не может!

calorad 12 сентября 2018 | 11:05

unprejudiced: Вранье, было поражено 10500 целей весде. А то что дыметь будет есче сильнее-правда!!!

lager23 12 сентября 2018 | 11:07

unprejudiced: вы напоминаете макса, который всегда вставлял свои комменты не в тему, вследствие умственного развития застрявшего между бекасом и галкой... Макс это вы?

physik 12 сентября 2018 | 11:16

lager23: Ровно та же мысль возникла и у меня.
И что-то давно его не видно в комментариях.

sirwalterscott 12 сентября 2018 | 11:09

unprejudiced:
и какое отношение имеет кузя к петрову и боширову?

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 11:14

sirwalterscott: а НИКАКОГО ... НО - Прикольно! :-))

ngilmutdinov 12 сентября 2018 | 11:11

unprejudiced: А какой авианосец может похвастаться, что на него не смогли вернуться столько самолётов?

rogerrabbit 12 сентября 2018 | 11:51

unprejudiced: лётчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии. Ни один авианосец за все время своего существования столько вылетов похвастаться не может

дебилушка

нашёл, чем хвастаться
420 вылетов

в ноябре 1965 года с авианосца Enterprise (CVN-65) только за один день было выполнено 165 боевых вылетов

к 1968 году с этого авианосца Enterprise было совершено 12 246 вылетов, из которых 9 182 боевых

у вас, у идиотов, всё так: вместо доказательств мультфильмы

ruthenocene 12 сентября 2018 | 11:54

unprejudiced: "Ни один авианосец за все время своего существования столько вылетов и таким успехом похвастаться не может! "
1. Заявленное количество вылетов и особенно поражённых целей - туфта полная.
2. А вот то, что ни один авианосец в мире не может похвастаться таким количеством самолётовылетов в один конец за неделю - пожалуй, правда:))

sab171 12 сентября 2018 | 11:54

unprejudiced: помним, помним 150 штабов, 250 центров подготовки, 400 заводов по производству поясов шахида, 200 колон с наливниками по 1000 машин, 200 узлов связи ( в том числе СДВ для связи атомными подводными лодками), итого: 1200, все это Конашенков за неделю крошил в салат.

lager23 12 сентября 2018 | 11:05

Как же теперь они выпутаются???

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 11:06

lager23: как обычно: этонеони, авыдокажите, онинослучайно ...

pedrobutylkovich 12 сентября 2018 | 11:07

lager23: Мелкобриты?

tv_victim 12 сентября 2018 | 11:05

"« - Ведь ты знал это прежде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай.

- Знал? А?

- Знал, - отвечал Селифан, потупивши голову.

- Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: "Вишь ты, как оно мудрено случилось; и знал ведь, да не сказал!"

Гоголь Н.В. «Мертвые души»


mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 11:07


Смешно кремлежулики выкручиваются, будучи пойманными за руку при попытке отравления!

ngilmutdinov 12 сентября 2018 | 11:08

Ну да, ну да.Они из "Байкалфинансгруп".

johnbmw Евгений Большаков 12 сентября 2018 | 11:09

ngilmutdinov: ;-)))))))))))))))))))))))))))))

sbk 12 сентября 2018 | 11:13

ngilmutdinov: Да, да.
Совершенно обычные люди.

rampa 12 сентября 2018 | 11:10

так что знает Кремль про подозреваемых?

ivar1964 12 сентября 2018 | 11:18

Знают? А Захарова утверждала, что имена и фото МИДу ничего не говорят! Неужели Захарова такая безответственная? Или просто "дебилка б...я" по образному выражению главы МИД?

av_babich 12 сентября 2018 | 11:27

Врет как Маша из МИДа?

good_sky 12 сентября 2018 | 11:29

Лет 100 пройдёт и правда о Скрипалях, как правда о письме Зиновьева, всплывёт.
Но увы, авторы этого фейка будут уже не живЫ!

rash 12 сентября 2018 | 11:31

Конечно знает, и Байкал-финанс тоже был известен.

punyoshohlai 12 сентября 2018 | 11:44

В Кремле знают, кем являются Петров и Боширов

В Шотландском Дворе и MI5 тоже то же знают

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