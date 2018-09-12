Торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы пройдет в концертном зале «Зарядье»
Торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы пройдет в концертном зале «Зарядье» – сообщает Торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы пройдет в концертном зале «Зарядье» со ссылкой на свой источник. Пять лет назад инаугурация проходила в Зале славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Концертный зал Зарядье открылся в одноименном парке несколько дней назад.
Комментарии1
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democ 12 сентября 2018 | 10:57
Ну хоть бы один отказался бы от инаугурации, под предлогом "зачем тратить бюджетные деньги, когда я никуда не уходил...", но нет, главный баран это сделал не раз, а что овцам остаётся? Следовать путём барана.