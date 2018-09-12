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10:31, 12 сентября 2018

Помощник Путина: Нечестные предприниматели чувствуют себя комфортно, контрольно-надзорная деятельность зарегулирована

«Нечестные предприниматели чувствуют себя комфортно из-за того, что контрольно-надзорная деятельность в  России зарегулирована», — об этом заявил помощник президента России Андрей Белоусов. Его имя в последнее время упоминалось в связи с идеей об  изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей для выполнения указов президента.

Контрольные органы проводят в основном инспекции тех, кто работает «вбелую», поэтому давление на легальных предпринимателей постоянно повышается, — считает Белоусов.

Комментарии

10

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dmitriy_radchenko 12 сентября 2018 | 10:41

А должна быть контрольно-надзорная деятельность - правильно - разрегулирована. И еще посадить контролеров на процент от штрафов и наступит лепота.

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 10:51

dmitriy_radchenko: А Служба разрегулирования!? На что будут жить инспекторы -разрегуляторы?!

democ 12 сентября 2018 | 11:01

dmitriy_radchenko: Лепота для надзорных органов и окончательная смерть для работающих "в белую".

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 10:43

Уверен, что сказанное Белоусовым и в этот раз имело очень важный смысл, но Эхо это снова обессмыслило.

(комментарий скрыт)

dedmoroz 12 сентября 2018 | 10:45

Дык надо подрегулировать "зарегулированность" и все дела.

unprejudiced 12 сентября 2018 | 10:46

Как сообщала «Русская Весна», десятки детей исчезли в оккупированных бандформированиями районах провинции Алеппо.

Только что эту информацию подтвердил вице-премьер Сирии, Министр иностранных дел Валид Аль-Муаллем.

Преступники из скандально известной организации «Белые каски» похитили 44 ребёнка для использования в провокационных съёмках химатаки в зоне деэскалации «Идлиб» (в неё входит и западная часть Алеппо, – прим. РВ), рассказал глава сирийского МИД по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«По нашим данным, они недавно похитили 44 ребёнка в зоне Идлиба для реализации этой постановки с химическим оружием», — заявил министр иностранных дел САР.

Напомним, что, по словам местных жителей, в посёлках Атариб и Сальва, а также в лагерях беженцев Ках и Атма после рейдов террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра»*) исчезло не менее 40 детей.

В основном были похищены сироты из числа беженцев, потерявших родителей в ходе войны. Многие из них родом из городков аль-Зарба, Хан-Туман, Хан аль-Асаль, Тарманин, расположенных западнее города Алеппо.

Напомним, что «Белые каски» годами снимают свои ролики именно в районах, которые контролируют банды бывшего сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры».

Памятуя, что в ходе химической провокации в идлибском городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года террористы использовали детей-сирот из числа беженцев, сирийцы испытывают серьёзные опасения за судьбу маленьких узников «Хайят Тахрир аш-Шам».

По всей вероятности, боевики готовятся расправиться с детьми, чтобы выдать их за жертвы химической атаки со стороны Вооружённых сил САР, что должно оправдать агрессию американской коалиции против Арабской Республики.

democ 12 сентября 2018 | 10:52

Белоусов недоговаривает о том, что те кто работает "в белую", как правило не имеют крышу. Их доят все, кому не лень, вплоть до чиновников, выбивая с них деньги на различные праздничные мероприятия. Контрольно - надзорных органов хватает, хоть пруд пруди, законы приняты, но они не лезут к работающим "в серую", так как бздят, что могут получить по сопатке или потерять своё место под солнцем. Это как ДПС на дороге - лучше припугнуть лоха на дороге и составить протокол на надуманное нарушение, чем пытаться остановить пролетающего мимо в дорогой иномарке "неогосподина" или олигарха, приближённого к властным структурам.
Проблема только в тотальной коррупции, и не более.

reaver 12 сентября 2018 | 10:54

Пускай Ротенбергов попробуют проверить, думаю там и больше 500 найдется. Только это очень опасно для здоровья.

rash 12 сентября 2018 | 11:28

Помощника не интересуют нечестные чиновники, которые грабят предпринимателей и губят экономику, другое дело предприниматели, которых ограбить не получается.

zhrv 12 сентября 2018 | 11:41

Молодец "помощник", бизнес услышал - теперь ждем сокращения рабочих мест, и очередную волну эмиграции.

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