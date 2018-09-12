Помощник Путина: Нечестные предприниматели чувствуют себя комфортно, контрольно-надзорная деятельность зарегулирована

«Нечестные предприниматели чувствуют себя комфортно из-за того, что контрольно-надзорная деятельность в России зарегулирована», — об этом заявил помощник президента России Андрей Белоусов. Его имя в последнее время упоминалось в связи с идеей об изъятии у бизнеса 500 миллиардов рублей для выполнения указов президента.

Контрольные органы проводят в основном инспекции тех, кто работает «вбелую», поэтому давление на легальных предпринимателей постоянно повышается, — считает Белоусов.