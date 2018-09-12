Путин предложил премьер-министру Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий
Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии заключить мирный договор между двумя странами до конца года без предварительных условий. По мнению главы государства, на основании этого документа в дальнейшем можно решать все остальные спорные вопросы.
Напомним, после второй мировой войны между Россией и Японией так и не заключен мирный договор. Главной проблемой является принадлежность Курильских островов.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 10:34
Видимо, нацдилера за 18 лет так и не проинформировали, что без возврата островов Японии мирного договора не будет?
danko1 12 сентября 2018 | 10:39
mikhail_spb_: Этот неуч даже не знает, что именно из-за захвата этих островов мирный договор не подписан.
У России нет никакого права по международным законам на эти острова.
accyapa 12 сентября 2018 | 10:50
Нет пересмотру территориальных итогов Второй Мировой!
Хохлы уже создали прецедент. Отдали шельф острова Змеиный Румынии, надеясь, что Цыгане за это, не станут препятствовать вступлению в ассоциацию с Европой. Чем это закончилось помним. От них начали отдирать куски и другие.
beregov_net 12 сентября 2018 | 10:54
accyapa: А с Японией нет никаких итогов , пока не подписан мирный договор , учи матчасть троллик
accyapa 12 сентября 2018 | 11:11
beregov_net: Если территориальных итогов Второй Мировой нет, то пускай Япошки смело высаживаются на острова и посмотрим, что будет им за это.
Нету Мирного Договора, а территориальные итоги есть.
accyapa 12 сентября 2018 | 10:56
На прошлой неделе в блогах ЭХА была статья по истории спора с Япошками от Дилетанта.
Из неё очевидно, что Япошки имеют права на Куриллы примерно такие-же, как Китайцы на острова в Ледовитом океане.
socialism 12 сентября 2018 | 11:06
danko1: "У России нет никакогг права по международным законам..."
Если вы всегда против России, почему не валите из нашей страны ко всем чертям? И о каких международных законах смеете говорить после вчерашнего заявления Болтона о санкциях против любых межлународных судов и судей, если они посмеют предъявлять претензии США?
timwlad90 12 сентября 2018 | 11:36
danko1: Этот неуч даже не знает, что именно из-за захвата этих островов мирный договор не подписан.
У России нет никакого права по международным законам на эти острова.
-------------
Международные права опрокинуты после краха СССР и Япония входила опять в Приморский Край как окупаеты с лагерями смерти для побеждённых.
Потому их сразу вышибли вместе с партией Немцова и Чубайся,а следом Иудеев.
Усёк danko1, ублюдочные япошки с американцами и подонками нацистами западной Европы и восточноевропейскими холуями даже разваленный СССР не смогли колонизировать.
Совсем тупые дегенераты в этих Япониях,Евросоюзе,США и в восточных европейских странах последователей католичества.
Так что сейчас кто сможет тот и имеет.А кто не может,тот теряет.
Никто никого кормить не будет.Как это было и в 1990тых.Все выживали как могли никто не помогал.
Так что исполнять претензии дебилов требующих халяв и рабской покорности от других это махровый идиотизм.
Мы знаем что ты danko1 не имеешь своего мнения и ты нанятый пропагандист пишущий то что тебе хозяева говорят.
Та гандон наполненный говном,вот кто ты есть danko1 как и эти япошки банкроты поганные ничего своего не имеющие.
shuriman 12 сентября 2018 | 11:46
timwlad90: с твоим поганым лексиконом только с ночными горшками общаться ...а после смыться в унитаз !
timwlad90 12 сентября 2018 | 11:28
mikhail_spb_: Видимо, нацдилера за 18 лет так и не проинформировали, что без возврата островов Японии мирного договора не будет?
------------
Ну вообще то японцы ,украинцы до того тупые алчные животные как и живущие в Евросоюзе и в США ,что не могут понять ,награбленное не есть своё и наступает банкротство по причине не возможности самим создать нечто.
Новых походов не организуешь чтобы на грабежах чужого богатеть ,но не самими придуманного .
Усёк,за 20 лет развитые страны опустились на уровень африканских стран не имея возможности пойти и разрушить конкурента которые заняты образованием и развитием.
Теперь не хотят больше ничего учить,приходят и грабят Евросоюз,США,Японию.
И всё сдохла тварь японская ,так как банкрот во всём.
Банкроту место на помойке и в бомжах,как они отправляли всех в помои наживаясь на грабежах чужого.
Не сумели удержать награбленного,это банкроты и пусть сдохнут в нищите как они того желают всем кого грабят.
Банкротам дуракам что ни дай всё просерет по причине своей природной тупости в социальном образовании.
Так что палка о двух концах,горе побеждённым.
Память у тебя mikhail_spb_ отшибло на счёт 1990тых когда японцы прибыли на дальний восток оккупантами с лагерями смерти,а госпожа Хакамада их с хлебом с солью встречала при этом?!
Японцев с ходу вышибли с треском вместе с госпожой Хакамадой из политики и общественной деятельности,а Немцов со своей партией стал изгоем для всех.
Так же вышибли жидов позднее с их гулаговской системой.
Так что горе побеждённым и не этим японским нацистам тварям мразям помойным условия ставить.
Это так же относятся к мразям нацистам Иудеям,Евросоюзу и к США с Украиной.
felixcat 12 сентября 2018 | 10:39
Японцы! Путину верить НЕЛЬЗЯ!!!
rom8883 12 сентября 2018 | 10:43
Утром стулья, вечером деньги,сказал Путин. Японцы согласились. Но, сказали, Курилы вперёд.
jblack2 12 сентября 2018 | 10:43
Давно пора!
Предложили давно уже 4 острова разделить пополам.
Но жадность представителей Страны Восходящего Солнца стопорила соглашение и подписание Мирного договора.
accyapa 12 сентября 2018 | 11:08
jblack2: Предложили разделить пополам по площади как раз Япошки. Самый северный остров Итуруп по площади в пять раз больше чем все остальные острова вместе взятые. В этом случае граница бы прошла почти по середине этого острова.
Япошки Русских за идиотов посчитали. Главное это не площадь суши, а территориальные воды и эконом. зона примыкающая к островам. При таком разделе Япошки получали многие сотни тысяч кв. км. водной поверхности, а Охотское море из внутреннего моря России превращалось бы в море совместного использования.
jblack2 12 сентября 2018 | 11:31
accyapa: Совершенно верно!..
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 10:48
Япошки не такие дураки, какими их считает Путин. Вон с Украиной был подписан мирный договор, и что же получилось в результате.
sapiens17 12 сентября 2018 | 10:54
"заключить мирный договор ... без предварительных условий ... в дальнейшем можно решать все остальные спорные вопросы."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это как за карточным столом с плохим шулером: Закроем глаза и раздадим карты, а потом будем играть.
Хммм... Это ГосДума так и принимает законы: сначала примем, а потом будем думать, как исполнять.
batment 12 сентября 2018 | 10:54
Тока сначала убедитесь, что у Вас в Японии русских не притесняют.... И в Будапеште меморандум о гарантии безопасности подписать не забудьте....
gadbatat 12 сентября 2018 | 10:56
мистер сталин обманом и подлостью захватил Сахалин и Курилы, а плешивый хочет мирный договор...
да если бы не американцы в 1945 году, рашка бы ОДНОЙ ЦУСИМОЙ НЕ ОТДЕЛАЛАСЬ.
япошки умеют воевать, у них это в крови.
golfinder 12 сентября 2018 | 11:06
gadbatat: лечись д.ра. каким обманом и подлостью? Ты бредишь? Если у "япошек"- по вашим словам- в крови воевать,то узнай вначале с кем воевали и как, или спроси у китайцев ,или корейцев.
curhatuy6 12 сентября 2018 | 11:04
Время, время... Летиииииит... А Япония умеет ждать. Торопиться не в ее правилах. Договор может и не пригодится. За ненадобностью:)))
jblack2 12 сентября 2018 | 11:33
curhatuy6: Да-да, могут до 2045 года подождать, а потом забыть про острова за давностью лет...
democ 12 сентября 2018 | 11:08
Ясно только одно - японцы в экономику России инвестировать не будут. Да и на руку это многочисленным посредникам, закупающим японское оборудование и товары за границей, и имеющие с этого неплохую прибыль.
fadey_erei 12 сентября 2018 | 11:09
Мир, май, жвачка.... вот и "отравители" нашлись чудесным образом....
Курилы "обменяют" на Крым ...?
socialism 12 сентября 2018 | 11:10
Японцам прямо сказано: без предварительных условий. И смотрите, как здесь саморазоблачаются в комментариях западные прихвостни выступая против России!))
Правильно говорят о наличии пятой колонны предателей в нашей стране. Хорошо, что таких гадов мало. Кот наплакал. И спроса на них ноль.
rampa 12 сентября 2018 | 11:28
socialism: хорошо, что предателей мало. Плохо, что дураков много ))))
socialism 12 сентября 2018 | 11:41
rampa: Если бы дураков было бы много, то и число предателей было бы куда больше.
timwlad90 12 сентября 2018 | 11:16
Это необходимое решение признавать реальность банкротства определённых политических и религиозных социальных программ в образовании.
Но как и сказано в Библии,человек до того жаден,что в муках и страданиях будет путь его познаний.
К примеру сегодня выступая в Европарламенте господин Юнкер, Жан-Клод и российская социальная служба Левада выдали от старческого маразма и недостаточного образования связанного с либеральным отношением к образованию и занятостью педофилией и гомосексуализмом,запретные плоды очень сладки когда тем более это разрешил либерализм по отношению к жизням и достоинству к другим людям кто по слабже и зависим возродив рабовладение и шизофрению разных патриотических настроений к своей семье,малой родине и о патриотизме к Европе, ни слова не упомянув она какой основе социального образования будет воспитываться этот патриотизм.
Вообще нет ни слова об укрепления основ христианской культуры Европы и как банкроты могут кого либо и что либо представлять и требовать чего либо когда уже в школах Германии мусульмане требуют халяльного мяса которое они никогда не употребляли,но только слыхали о нём пожирая и свинячье мясо когда жрать хотелось и Ислам этого не запрещает.А тот понесло их с требования роскоши потому что Европа БАНКРОТ ВО ВСЁМ ТАК КАК СТАЛИ ЮНКЕРАМИ РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИМИ УТОНУВШИЕ В ПЕДОФИЛИИ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМЕ В СВОИХ ПАРЛАМЕНТАХ!!!
Так что самураям Японии надобно напомнить что они банкроты со своей установкой в социальном образовании так как сами не следовали тому к чему призывали.
Такова суть патриотизма, банкрот коли сам не следует тому к чему призывают.
Педофил и гомосексуалист это не Христиан.Это развратник.
И Самурай это педофил и гомосексуалист наёмник убийца так как не сдохли когда проиграли войну.
Так что коли теряют территории и страну,значит с религией в обществе банкротство по причине того что не следуют тому к чему призывают.