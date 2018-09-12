Путин предложил премьер-министру Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии заключить мирный договор между двумя странами до конца года без предварительных условий. По мнению главы государства, на основании этого документа в дальнейшем можно решать все остальные спорные вопросы.

Напомним, после второй мировой войны между Россией и Японией так и не заключен мирный договор. Главной проблемой является принадлежность Курильских островов.