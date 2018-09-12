Российским властям известны Петров и Боширов, которых в Великобритании подозревают в  покушении на Скрипалей

Российским властям известны Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди и знаем, кто они таки – мы их нашли», — сказал Путин во время Восточного экономического форума. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что это гражданские люди, он выразил надежду, что они сами появятся и расскажут о себе — «это будет лучше для всех».