Российским властям известны Петров и Боширов, которых в Великобритании подозревают в покушении на Скрипалей
Российским властям известны Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди и знаем, кто они таки – мы их нашли», — сказал Путин во время Восточного экономического форума. «Ничего там особенного и криминального нет», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что это гражданские люди, он выразил надежду, что они сами появятся и расскажут о себе — «это будет лучше для всех».
Комментарии26
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mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 10:32
Видимо, лубянские киллеры перед попыткой отравления уволились с лубянки, поэтому они гражданские?
В общем, "ноу криминалити".
post_v 12 сентября 2018 | 10:33
mikhail_spb_:
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Путин "выразил надлежду, что они сами появятся".
Это что, новый мем – типа "откинули коньки" или "склеили ласты"?
gordy 12 сентября 2018 | 10:55
Двойников слепили?
unprejudiced 12 сентября 2018 | 10:34
Крах близок: на Украине признали, что загнали страну в угол
Украина пробила дно. И это уже не убеждения аналитиков и экспертов, а заявление тех людей, которые непосредственно вершат судьбу этого некогда нормального государства. Финансовые и социальные проблемы загнали-таки Незалежную в яму.
Да, многие уже привыкли говорить о том, что бывшая советская республика пробила уже десяток, если не сотню раз дно. Но это были мнения сторонних людей. На этот раз катастрофический кризис подтвердили на высшем политическом уровне.
Так, например, бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко прокомментировал слова спикера Верховной рады Андрея Парубия, который не так давно восхвалял заслуги Адольфа Гитлера и называл его истинным демократом, чей вклад надо чтить по сей день.
«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — сказал Червоненко.
Подобный вывод необходимо считать признанием того, что на социальном уровне украинская элита действительно перешла всякие рамки, и сегодня международная общественность может наблюдать за деградацией в этом направлении.
Отметился также премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В одном из интервью он рассказал об экономических проблемах государства. Он прямо заявил, что Незалежная находится на грани дефолта, хотя ранее исключал возможность подобного финансового провала.
Гройсман подчеркнул, что невыполнение требований кредиторов и, прежде всего, Международного валютного фонда (МВФ), от которого ждут помощи с 2007 года, ставит страну на грань финансового кризиса.
kasperyan 12 сентября 2018 | 10:46
unprejudiced: Это вот прямо по теме новости. От того, что у соседа корова сдохла, жизнь как-то лучше воспринимается. Правда?
sara_kerrigan 12 сентября 2018 | 10:47
unprejudiced: Когда порток-недоумок пытается убого перевести стрелки со своих обосравшихся хозяев - это так забавно. Ещё забавнее читать про Украину, когда рашка тупо разваливается. Но ты пиши-пиши, это, видимо, хоть как-то успокаивает перепуганных ватников и позволяет им сдерживаться от истерики :)
chahtarmukola 12 сентября 2018 | 11:05
unprejudiced: УРОД , ТЫ ЭТО О ЧЕМ? ИЛИ ТЕБЕ ЛИШЬ БЫ ЛЯПНУТЬ?
chahtarmukola 12 сентября 2018 | 11:08
unprejudiced: ТЫ ЛУЧШЕ НА ДОЛЛАР ПОСМОТРИ..
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 10:36
Вот если бы некоторые ведущие не смеялись над гомиками, то эти двое давно бы уже появились на передаче Соловьева.
prof57 12 сентября 2018 | 10:37
...Сейчас сидят в подвалах ГРУ и колются, как работали на СБУ и МИ-6...
ar19711971 12 сентября 2018 | 10:41
Оруэлл в могиле переворачивается. Animal Farm. Пророк!
dedmoroz 12 сентября 2018 | 10:42
Мы их нашли, но они еще не появились.
fadey_erei 12 сентября 2018 | 11:01
dedmoroz:
«Ничего там особенного и криминального нет», — сказал президент.
Т.е. - не причастны...?
Оччень интересно.
kvam 12 сентября 2018 | 11:06
dedmoroz: А ты выпиши санкцию на их принудительный привод.
Тебе, либерасту, это ведь, как два пальца обосса..., ты ведь и следак, и прокурор, и судья с дивана, обтянутого кожзамом. На кожу не сбиться - кровавая гэбня виновата в твоей ущербности.)))
rom8883 12 сентября 2018 | 10:46
Ну слава богу. сказала-Тереза Мей-а пока не появились, будут санкции.
maximv 12 сентября 2018 | 10:49
Конечно гражданские, он 28.02.18 написали заявления об увольнении на гражданку. Всё так и было. А в Солсбери поехали посмотреть достопримечательности.
arkadiy48 12 сентября 2018 | 10:55
maximv: ты сам его читал?
i_one_off 12 сентября 2018 | 10:53
Таки мы их нашли.
sergey2010 12 сентября 2018 | 10:54
1) Вообще то англичане заявили, что это имена не настоящие, по они лишь приехали в англию. И англ. разведке известны их настоящие имена. Путин точно "тех" нашел?
2) Ну так и для Лондона они пока всего лишь подозреваемые, криминал устанавливает суд.
kvam 12 сентября 2018 | 10:58
Похоже, что старушка Мэй все-таки обосралась, агенты ГРУ с судимостями - это нонсенс.)))
sbk 12 сентября 2018 | 10:58
Верим.
inga_92_1 12 сентября 2018 | 10:58
Ну, раз они ...живы (!), срочно в Думу, а депутаты, за неприкосновенностью...
socialism 12 сентября 2018 | 11:00
Это же надо было обыкновенных туристов болтающихся по магазинам объявить киллерами!
Британцы совсем спятили. Лишь бы от винта наврать и быть уверенными, что западные обыватели с их куриными мозгами схавают любую брехню без проблем.
cypher 12 сентября 2018 | 11:03
Неделю искали. Вспотели, наверно.
zloy_sok 12 сентября 2018 | 11:06
Мы их нашли!
А где они?
Ну вы понимаете, они пошли за грибами и потерялись....
allasc 12 сентября 2018 | 11:07
разжаловали.... да грустно, разжалованных небывает у них..... скоро зачистят