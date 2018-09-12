Полиция может получить право брать у сотовых операторов данные о местонахождении пропавшего абонента без решения суда

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Для получения этих сведений, согласно законопроекту, будет достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов МВД.

Авторы инициативы уверены, что поправки помогут в оперативных поисках и спасении пропавших людей. При этом эксперты не исключают возможность злоупотребления новым правом со стороны силовых органов.