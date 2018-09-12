Полиция может получить право брать у сотовых операторов данные о местонахождении пропавшего абонента без решения суда
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Для получения этих сведений, согласно законопроекту, будет достаточно мотивированного постановления одного из руководителей органов МВД.
Авторы инициативы уверены, что поправки помогут в оперативных поисках и спасении пропавших людей. При этом эксперты не исключают возможность злоупотребления новым правом со стороны силовых органов.
Комментарии2
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drtomsky 12 сентября 2018 | 10:18
Чего их так тянет в область цифровых технологий? Облажаются же в очередной раз. Проще обтянуть все дворы колючей проволокой и по пропускам, по пропускам. С этим даже герой Золотов справится. И скрепоносненько так получится.
cromwel 12 сентября 2018 | 10:31
Теперь не будут говорить судебные органы, что по полгода Навального найти не могут. Хоп, и вот он готовенький.