На Дальнем Востоке появится свое «Сколково»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать специальный статус острова Русский.

Остров Русский, по словам Владимира Путина, должен стать «правовой песочницей» для запуска инновационных стартапов и центром цифрового развития. Здесь будет создано свободное от барьеров «пространство будущего», которое позволит специалистам заниматься созданием и тестированием передовых разработок, рассказал российский президент в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Напомню, что власти уже пытались сделать остров Русский своеобразным центром притяжения. В частности перед саммитом АТЭС в 2010 году здесь создали особую экономическую зону. Она должна была привлечь сюда инвесторов для строительства туристических и инфраструктурных проектов. Но никого такие перспективы не заинтересовали, и в 2016 году особую экономическую зону ликвидировали. А полгода назад стало известно, что правительство обсуждает планы по созданию на острове офшорной зоны.

Отметим, что инициатива властей о наделении острова Русский специальным статусом — это не первая попытка создать в стране платформу для новых проектов. С той же идеей запускался и инновационный центр «Сколково», который поначалу даже называли российской Кремниевой долиной.