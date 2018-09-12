На Дальнем Востоке появится свое «Сколково»
Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать специальный статус острова Русский.
Остров Русский, по словам Владимира Путина, должен стать «правовой песочницей» для запуска инновационных стартапов и центром цифрового развития. Здесь будет создано свободное от барьеров «пространство будущего», которое позволит специалистам заниматься созданием и тестированием передовых разработок, рассказал российский президент в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Напомню, что власти уже пытались сделать остров Русский своеобразным центром притяжения. В частности перед саммитом АТЭС в 2010 году здесь создали особую экономическую зону. Она должна была привлечь сюда инвесторов для строительства туристических и инфраструктурных проектов. Но никого такие перспективы не заинтересовали, и в 2016 году особую экономическую зону ликвидировали. А полгода назад стало известно, что правительство обсуждает планы по созданию на острове офшорной зоны.
Отметим, что инициатива властей о наделении острова Русский специальным статусом — это не первая попытка создать в стране платформу для новых проектов. С той же идеей запускался и инновационный центр «Сколково», который поначалу даже называли российской Кремниевой долиной.
Комментарии9
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traxau_okurka 12 сентября 2018 | 10:05
А в голове у него одна мысль - ох, попилиииим))))
sensei54 12 сентября 2018 | 10:05
«Флаг Родины», остров Бэк-Кап и фульгуратор Рок.
Какой болван дал персонажу почитать Жюль Верна?
vladimir1967 12 сентября 2018 | 10:06
Еще одна площадка для распила бабла. А какая стране польза от подмосковного Сколково?
echo_shar 12 сентября 2018 | 10:29
vladimir1967:
Уж лучше заниматься такими проектами (вдруг выстрелят!), чем всякими пустыми автокефалиями, как в самой европейской стране в галактике.
mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 10:08
Чем больше "сколковых" построят кремлежулики, тем больше бабла они свиолончелят.
galina6837 12 сентября 2018 | 10:09
Вова, отмывание бабла в офшоре - это не инновационный стартап и не передовая разработка цифрового развития.
Тебя обманули.
platonnekafrin 12 сентября 2018 | 10:16
Кабаева смотрит из окна и видит голову, торчащую из невысокой травы (на острове Русский трава не высокая). Ей кажется, что то поручик Ржевский, она уверена, что поручик ср@т. Их взгляды встречаются. Чтоб не смущать поручика, Кабаева спрашивает:
– Поручик, почему вы такой маленький?
Поручик:
– Я не маленький... Я Путин.....
cromwel 12 сентября 2018 | 10:16
Эх, шас попрут с Востока новейшие технологии! Заживем!
nikolaitschi 12 сентября 2018 | 10:17
День сурка.