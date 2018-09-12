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10:00, 12 сентября 2018

Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во  Владивостоке, сделал несколько резонансных заявлений. Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в  покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, сказал, что они известны российским властям: «Мы их знаем, мы их нашли, они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет».

Путин обратился к Петрову и Боширову с предложением самим прийти к СМИ и рассказать свою версию истории.

Президент России Владимир Путин предложил предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор.

Это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет, — считает Путин.

Комментарии

46

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traxau_okurka 12 сентября 2018 | 10:03

Хорошо изображать альфа-самца среди своих телелохов. Когда всякие Соловьёвы лижут без передышки твои вторичные половые признаки дедушки. А на Западе быстро яйца прищемят.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 10:07

traxau_okurka: вову , вообще , унесло! Он держит всех за лохов. Отцапали у японцеа острова, а потом говорят, давайте дружить без всяких условий. По- моему, у крысы точно с кукушкой не в порядке!

vavylo 12 сентября 2018 | 10:18

"...они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет»." - Конечно! Ну, траванули парочку своих соотечественников... Разве ж это преступление?! - Смех один! ))
Йо!

golfinder 12 сентября 2018 | 10:19

igorrrpadlowitchs: что значит оттяпали? Это наша территория по результатам войны.

beregov_net 12 сентября 2018 | 10:21

golfinder: Потому что оттяпали , мирного договора с Японией нет

pravdatut 12 сентября 2018 | 10:29

beregov_net: Также оттяпали и в Украины, и сегодня уже дана команда прикидываться "братьями"

elenaj1959 12 сентября 2018 | 10:22

golfinder: Вот именно это и значит "оттяпали"

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 10:25

golfinder: у вас плохо с историей- Курилы принадлежали Японии и сталин напал на Японию, которая была союзником гитлера, но не нападала на ссср,только с условием, что ему перепадут эти острова! И еще в таком случае, когда Китай оттяпает Сибирь у путинской россии, то они смогут также сказать: это наша территория по результатам войны! Думать иногда нада, правда вам можно простить , потому что вата заменяет мозг!

samsmith 12 сентября 2018 | 10:28

golfinder:Согласен.Всецело за Россию.К слову: Голаны территория Израиля по результатам войны?

gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 10:20

// Мы их знаем, мы их нашли, они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет //
Ага, самооборона Крыма, оружие из военторга.
Два киллера властям известны, но вот беда - несчастные власти могут им только нежно предложить прийти к СМИ.
Хотя их уже ждут в британских следственных органах, выписан евроордер на арест, поданы доки в Интерпол.

epynda 12 сентября 2018 | 10:23

igorrrpadlowitchs: Всегда, после окончания МИровых войн менялись границы....
Исчезали не только какие-то острова, но даже целые империи...
Вы предлагаете пересмотреть границы с Японией...???
Так Давайте начнём с Европы....
Вам мало не покажется...

gonduras_on_colima 12 сентября 2018 | 10:29

epynda: Ты либо полный дилетант в сабже, либо жирнющий тролль.
После войны в Европе было принято немало документов по поводу нерушимости границ, а Совок с Японией мирный договор до сих пор не подписал.
Что до "Так Давайте начнём с Европы" - ты что, вчера только с Марса прибыл?
И потому не в курсе, что кремляди уже начали с Европы 4 с половиной года назад.
Ты хоть читай, что пишешь.
По поводу уголовного суда в Гааге - это всё те же проделки агенты Рыжего под управлением куратора Плюгавого.
Только Рыжего с каждым днём всё больше и больше закапывают на родине.
В общем, учи матчасть перед выхлопом.

timbuktu 12 сентября 2018 | 10:27

igorrrpadlowitchs: у японцев оттяпали давно,а у украинцев - братьев своих - на днях и делают обиженные лица "а почему это украина не хочет с нами дружить?"

vavylo 12 сентября 2018 | 10:29

- Почему так долго искали?
- А, они в опять в командировке были...Зарубежной...))
Йо!

epynda 12 сентября 2018 | 10:19

traxau_okurka: Запад бывает разный. На западе России находится Западная Европа, а есть и США...
Так вот, США сообщили Западной Европе, что уголовный суд в ГААГЕ, они не только не признают, но могут наложить на этот суд Санкции и мало того, начать судебное преследование этого самого суда, по законам США...
Россия, в свою очередь, может НАЛОЖИТЬ и на Западную Европу и США...

dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 10:28

traxau_okurka: ты когда трахаешь окурок гандон одеваешь или так без предохранения натягиваешь окурок на пенис?

(комментарий скрыт)

kryimzdick 12 сентября 2018 | 10:04

Отмазки для внутреннего рынка, вряд ли это убедит британские власти.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 10:09

kryimzdick: только гопник может нести такую лажу! Рассчитанную на своих же лохов! Реально вова дивёт в параллельной вселенной под названием альфа- лохарня!

seryj_wolk 12 сентября 2018 | 10:20

igorrrpadlowitchs: Вот те раз, а ПОпов с женой, похожей на суку ротвейлера утверждали, что даже Гугл исправляет с Боширова на Баширова. Заврались так, что сами не понимают насколько. Теперь, видя, что вранье не проходит, нашли все-таки пастуха Боширова в какой-нибудь там Бурятии и безработного Петрова где-нибудь на Дальнем Востоке. Долго эта ложь тоже не сможет походить на правду. Взяли за кадык, придется признаваться. Да еще и санкций огребут, болваны.

mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 10:05


Естественно, что подчинённые нацдилера прекрасно знают своих лубянских киллеров, хотя он лично вряд ли.
Поэтому он и говорит "мы", а не "я".
Так верни отныканные у Японии острова и японцы с удовольствием заключат мирный договор.

epynda 12 сентября 2018 | 10:26

mikhail_spb_: Общеизвестно, что, например , Польша, и не думает возвращать немцам их территории.и никаких проблем. Таких историй в Европе очень много....
Они возникли по результатам Второй Мировой Войны...
Вы предлагаете пересмотреть границы РФ с Японией....
А что делать в Европе ???

yralez 12 сентября 2018 | 10:05

Путин обратился к Петрову и Боширову с предложением самим прийти к СМИ и рассказать свою версию истории.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Луговой рассказал, почему бы и этим нет ?
Восстать из навоза и рассказать.

platonnekafrin 12 сентября 2018 | 10:05

Мы их знаем, мы их нашли, и вы скоро их увидите в Госдуме или в Совете Федерации.

lager23 12 сентября 2018 | 10:06

«Мы их знаем, мы их нашли, они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет».
/////////
Отличный ход гопника и любителя "многоходовочек"!
Главное не идти в сознанку, чистосердечное признание увеличивает срок отсидки!

litvin_blr 12 сентября 2018 | 10:07

Ну ровно именно это я писал в комментариях, когда Гудков старший говорил - пускай выйдут и расскажут. Так они выдут и расскажут. И это ровным счетом не будет иметь никакого эффекта. Путин и дальше будет делать всех дураками. не в первый раз спектакли крутить по лохотронТВ, и не такое там умеют. И Гудкову ли того не знать

golfinder 12 сентября 2018 | 10:13

Легенду уже сочинили. Нужные журналисты с заранее подготовленными вопросами готовы.
Надо хоть как-то попытаться сохранить лицо при плохой игре.

dm2 12 сентября 2018 | 10:13

По-моему Гудков предлагал нечто похожее

danmestari 12 сентября 2018 | 10:17

Ну, кто б сомневался. Как только яйца прижали - первым делом надо сдать подельников. Типичное поведение дворовой шпаны - исподтишка мелко нагадить , глупо попасться, а потом орать, когда тебя волокут за прыщавое ухо: "Этонея! Менятамнебыло! Это Петька из соседнего двора!" Привычки детства - они самые устойчивые, на всю жизнь остаются.

sbk 12 сентября 2018 | 10:17

Версию для рассказа им так долго придумывали?

jetsam 12 сентября 2018 | 10:17

наконец.
наконец увижу пилотник дом-3
жду. попкорн закуплен.

ostapbey 12 сентября 2018 | 10:18

Не Науру же им паспорта выписывала..
С визами.
Проще уже их в Думу посадить для неприкосновенности чем самому в дурку играть..
Даже..

buzukin1906 12 сентября 2018 | 10:18

Хрен желтоглазым, а не острова! Хрен васаби им жрать без закуски, а не нашу рыбу! Хрен им, а не наша квашеная морская капуста! И пусть наш камчатский краб их за хрен укусит :)

ostapbey 12 сентября 2018 | 10:20

buzukin1906: и сам не ам и другому не дам??
Ворованное даже??.

buzukin1906 12 сентября 2018 | 10:31

ostapbey: И территорию, на которой ты, кастрюлеголовый урод скачешь, тоже вернем. Ну а тебе достанется свобода польские унитазы мыть да деревенские сортиры чистить - безвиз не дает право на работу, будешь говночистом по вызову :)

weeta 12 сентября 2018 | 10:20

Как же они могли найти Петрова с Бошировым, если британцы не предоставили их отпечатки пальцев?

polsan 12 сентября 2018 | 10:29

weeta: легко, по паспортам ))

curhatuy6 12 сентября 2018 | 10:21

Зима еще не началась, но пургу несет как в январе на Ямале. Сочувствую питомцам ящика. Их мозги стоят уже не раком, а делают шпагат, стоя на голове:)))

nds_01 12 сентября 2018 | 10:25

Упс... И даже отчество не понадобилось. Правда, фамилии у "Иванова и Петрова", как известно, другие. А в СМИ придут "Петров" и "Боширов". Или появятся те самые, но с какими-то третьими фамилиями?
Похоже, начинается новая история, по масштабу вранья сопоставимая с "СУ-24 длиной в 2 километра".

condor00 12 сентября 2018 | 10:25

Кажется, ЭХО одним из первых выступило с блестящей инициативой и предложило им трибуну? Продолжайте эту инициативу и даже боритесь за право первым взять интервью!

vedma2017 12 сентября 2018 | 10:26

А! Ну, раз не они сами первыми появились, а "ждем, когда появятся...", значит, точно, в живых их уже нет.

dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 10:26

вся команда вонючих хомячков в сборе за исключением бабки danko_1. уважаемая бабка данко вам прогул и вы лишены квартальных премиальных, а кроме этого ваш работодатель рассмотрит вопрос об ваших систематических прогулах и вынесет своё решение.

vladimir1967 12 сентября 2018 | 10:27

А без разрешения царька они сами не могли придти в сми? Ну и какие они гражданские?

unprejudiced 12 сентября 2018 | 10:28

«Отравитель Скрипалей» Александр Петров, о котором британские таблоиды пишут как о потомственном сотруднике спецслужб, вёл бизнес в Одессе и задолжал своим партнёрам крупные суммы. RT удалось поговорить с жертвами одной из его махинаций, и ни на одной из фотографий якобы сотрудников ГРУ, обнародованных британской прокуратурой, настоящего Петрова они не узнали. Эксперты также подтвердили, что он не мог иметь отношения к спецслужбам, так как в юности был судим за кражу. Специалисты также назвали выдумкой и информацию СМИ о «чистильщиках», которые якобы работали вместе с «отравителями».

Британская газета Daily Mirror на прошлой неделе опубликовала заметку с захватывающими дух подробностями «зловещей» родословной одного из «отравителей из Солсбери».

Оказывается, дед Александра Петрова Иван Старченко служил «под руководством Сталина командиром 31-й стрелковой бригады Смерш в составе 2-го Украинского фронта».

Для большей убедительности это утверждение сопровождалось фотографией сурового Сталина — это именно он придумал называть службу контрразведки «Смерть шпионам».

С Надеждой Мороз — своей супругой и будущей бабушкой человека, якобы доставившего «Новичок» в Туманный Альбион, — Старченко, по данным СМИ, познакомился тоже на фронте. Сообщалось также, что их сын и дядя Петрова — Валерий — кадровый военный и служил в ВДВ. Кроме того, назывался год рождения Александра Петрова — 1979. Позже СМИ уточнили, что речь идёт о 13 июля 1979 года.
RT пошёл по указанному Daily Mirror следу Александра Петрова и выяснил, что названный британскими СМИ человек действительно существует, в России имел судимость за кражу, а в последние годы вёл бизнес на Украине и задолжал своим партнёрам крупные суммы. RT нашёл людей, которым должен Петров. Узнать его на фотографиях британской прокуратуры они не смогли.

Короче англосаксы обделались и выложили явный фейк

srk2658lu 12 сентября 2018 | 10:28

Так мы белые и пушистые, гражданские, некриминальные, мирные, ни у кого ничего на захватывали, никого не убивали...
Давайте с нами дружить, договор заключим...
Старая песня подполковника КГБ...

krysodav3 12 сентября 2018 | 10:29

Есть наивные лохи которые этому верят!? Совсем за дураков держит...!

kuz_sib 12 сентября 2018 | 10:30

долгая пауза была

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