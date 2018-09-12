Путин сообщил об обнаружении Петрова и Боширова, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сделал несколько резонансных заявлений. Отвечая на вопрос о людях, которых подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, сказал, что они известны российским властям: «Мы их знаем, мы их нашли, они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет».

Путин обратился к Петрову и Боширову с предложением самим прийти к СМИ и рассказать свою версию истории.

Президент России Владимир Путин предложил предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор.

Это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет, — считает Путин.