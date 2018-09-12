За последние пятнадцать лет Москва списала долги странам Африки на сумму более 20 миллиардов долларов
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Россия ежегодно предоставляет на развитие иностранным государствам сотни миллионов долларов.
Комментарии14
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tag188 12 сентября 2018 | 09:39
Россияне, которым государство не спишет ни копейки долга за ЖКХ, да еще введет новые поборы вроде взносов на "капремонт" могут аплодировать стоя и гордится вЯличием :))
traxau_okurka 12 сентября 2018 | 09:42
tag188: Заметили, что такие новости портянки и вата не комментят?))))))) Им просто сказать нечего.
vasyakirin 12 сентября 2018 | 10:02
traxau_okurka: 20*70=1400млрд, на 40млн. пенсионеров, это за три месяца отбить можно, если пенсии отменить....
azatjan1 12 сентября 2018 | 10:15
tag188: Письмо плотника из 80-х годов прошлого века, примерно так: Брежнев все посылает заграницу, мясо мы не видим.
Новости из 19-ых годов нынешнего века: Россия списала долги странам Африки.
tag188 12 сентября 2018 | 09:41
А тебе россиянин, с нового года повышение акцизов, НДС, и вишенкой на торте -- пенсионного возраста :))
На вас у государства денег нет.
matsuvi 12 сентября 2018 | 09:44
На 20 млрд.$ поставили оружия с отсрочкой ? Чтобы африканцы колошматили друг друга. А потом списали, когда дошло что не отдадаут
post_v 12 сентября 2018 | 09:51
не "Москва" списала долги, а Путин и Медведев
justitia 12 сентября 2018 | 09:56
Про откаты в 25% с каждого списанного долга Лавров скромно не упомянул :)
galina6837 12 сентября 2018 | 10:01
Пяток лярдов откатили конкретным должностным списателям
eternity88 12 сентября 2018 | 10:02
Полтора триллиона почти по нонешнему курсу - больше 10% госбюджета готового. Это Димону, видать, с банту и переводили принципы зимбабвийской «независимости», когда ихние «парламентарии» приезжали в Крым делиться опытом «жизни под санкциями» - «денег нет, но вы держитесь!»
pls215 12 сентября 2018 | 10:11
Нами правят дураки
timbuktu 12 сентября 2018 | 10:12
ещё одно подтверждение мысли,что российский народ всего лишь источник наполнения кошелька кремля,а не направление трат последнего
ringmenn 12 сентября 2018 | 10:23
И после этого, этот мелкий царек выступает и рассказывает народу, что надо повысить пенсионный возраст, так как нет денег!!!!! Когда же уже народ его на вилы оформит???
cromwel 12 сентября 2018 | 10:28
Разумеется. Туда можно все списать. Это мы скотина, с нас можно только драть и драть..