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09:32, 12 сентября 2018

Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий

Владимир Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий. С такой инициативой он выступил на  Восточном экономическом форуме. По мнению президента, он мог бы заниматься разработкой программного обеспечения, технологий хранения и передачи больших данных и  кибербезопасностью.

Путин добавил, что ведущие корпорации  — типа Роснефти или Газпрома – должны размещать на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок.

Комментарии

31

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oleg_andreevich 12 сентября 2018 | 09:36

Переселять на остров всех геев передумали. Решили переселить цифровые технологии.

tvitov66 12 сентября 2018 | 09:48

oleg_andreevich: а в чём разница? Хотя для бюджета налогоплательщиков и пенсионеров перемещение Склоково на Дальний Восток обойдется не дешево, но зато увеличится благосостояния друзей нацЛидера, так что без сомнения будет соблюден закон сохранения бабла

prutkov100 12 сентября 2018 | 09:57

...Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий.....
А , что не в Антарктиде ? Что в одно , что в другое место никто не поедет , зато пингвины бы повеселились . Хотя по большому счету в скором времени , ему вместе с его шайкой может и придется помахать кайлом на этом острове .

oleg_andreevich 12 сентября 2018 | 10:14

tvitov66: зато теперь можно сказать, что мост на остров строился не ради распила бабла, а с благородной стратегической целью.

sinoptik2016 12 сентября 2018 | 09:53

Вот теперь заживём!

plidurok Андрей Филимонов 12 сентября 2018 | 09:37

Сказал, на какой глубине? А то прилетят вдруг американские астронавты и просверлят вульгарным стальным сверлом дырочку в центре.

seryj_wolk 12 сентября 2018 | 10:05

plidurok: Рфия способна только создавать технологии воровства, что касается технологий созидания, то она их копирует (с искажениями), если удается. А, если не удается, то опять же ворует.

mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 09:37


Видимо, нацдилер готовит на этом острове плацдарм, с которого страна под его неизменно мудрым руководством совершит мощный технологический рывок, обогнав страны развитого капитализма на многие десятилетия?

barsuchok 12 сентября 2018 | 09:49

Какая разница, где цифровые технологии развивать, можно в деревеньке какой нибудь посадить ITишников в каждую избу поболее и пусть развивают, сколько душеньке угодно. Интернеты то уже везде провели.-:)

tvitov66 12 сентября 2018 | 10:01

barsuchok: /... посадить ITишников ...
Это вы метко подметили!

beregov_net 12 сентября 2018 | 10:05

barsuchok: айтишники тоже люди , они хотят отдыхать , тратить деньги по клубам , по бабам , в кино ходить , а на о.Русский только охота на медведя

tvitov66 12 сентября 2018 | 09:50

mikhail_spb_: "У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем. Аквалангисты - это не игра! И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете."(с)

amebix 12 сентября 2018 | 09:39

Программеры взяли такие и из насиженных московских офисов двинули на остров Русский.
Добровольно вряд ли, видимо принудительно "попросят".

tvitov66 12 сентября 2018 | 09:52

amebix: странный вы - это стабильная рутинная бухгалтерская операция по осваиванию бюджета и выводу освоенного в офшоры

marek 12 сентября 2018 | 09:58

amebix:
Вот, скорее так - это план сослать программеров и прочий креативный элемент в Сибирь, на Дальний Восток, чтобы не выходили бунтовать в Москве. Ну и там обнести колючей проволокой, вертухаев поставить.

orein51 12 сентября 2018 | 09:39

и назвать сверх("супер" недьзя! нибендзя!)-сколковко...

zaraza33 12 сентября 2018 | 09:42

А чем ему Москва не нравится...

marktretiy 12 сентября 2018 | 09:49

Ну вот что может в эту, с позволения сказать, голову придти?

sapiens17 12 сентября 2018 | 09:57

marktretiy: 100500!!!
Может и охранник подсказал?

basel812 12 сентября 2018 | 09:56

Теперь все, оставшиеся ещё в России специалисты, точно убегут в Калифорнию или во Флориду.

testmeter 12 сентября 2018 | 09:57

А чё в Крыму уже Кремниевую долину и Лас-Вегас делать не будем?

art_ 12 сентября 2018 | 09:57

дальний восток надо развивать - факт. делать одним не удается. придется привлекать соседей. что тоже логично

kunst54 12 сентября 2018 | 09:59

Еще бы заодно и Госдуму на остров Русский перевезти...

curious69_ 12 сентября 2018 | 10:03

Ничего ничего.... Вот "положат оклад" программистам в 1000 долларов, так со всего мира сразу выстроятся в очередь на этот остров. Ведь есть же очередь подыхать в Сириях за сопоставимые гроши.

waldy 12 сентября 2018 | 10:16

curious69_: Только ИДИОТ из ITэшников за мизерное вознагоаждение в 1000 баксов согласится рабтать на этом острове. Ну а те, кому цена в базарный день один деревянный конечно в драку лезут, чтобы в Сирию попасть. Но бывает и так- за шерстью пошёл, но в ящике без шерсти назад прислали.

vovash45 12 сентября 2018 | 10:08

интересно экономическое и техническое обоснование для этого. Ведь такие решения нельзя принимать по Маниловски (Мёртвые Души). Целое министерство должно тщательно разработать и обосновывать расчётами такой дорогостоящий проект.
А куда Сколково, а куда подмосковные предприятия электронной промышленности? Размазать их тонким бутербродом на таких пространствах- это же не выгодно и не разумно с логистической и организационной точки зрения.

evgpekar 12 сентября 2018 | 10:26

vovash45: не царское дело просчитаывать и обосновывать

volodyav 12 сентября 2018 | 10:20

Правильно, каждой отрасли - по острову! На Русском будет цифровая технология, на Земле Франца-Иосифа - центр самолетостроения, на Малой земле - Центр правосудия и т.д. Это же вообще классно будет

nikolaitschi 12 сентября 2018 | 10:23

Человек абсолютно не понимает где, кому и что говорит. Неадекват!

cromwel 12 сентября 2018 | 10:24

Эмблемой этой организации будет большая двуручная пила: с одной стороны Вован, с другой вакансия по выбору. Медведев, золотов и т.д.

sneer1 12 сентября 2018 | 10:25

Ну вот зачем так явно демонстрировать свое... мнэээ... мягко выражаясь, непонимание? Не возникают такие вещи директивным порядком. Так только "Сколково" возникнуть может.

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