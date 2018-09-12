Владимир Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий. С такой инициативой он выступил на Восточном экономическом форуме. По мнению президента, он мог бы заниматься разработкой программного обеспечения, технологий хранения и передачи больших данных и кибербезопасностью.

Путин добавил, что ведущие корпорации — типа Роснефти или Газпрома – должны размещать на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок.