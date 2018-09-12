Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий
Владимир Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий. С такой инициативой он выступил на Восточном экономическом форуме. По мнению президента, он мог бы заниматься разработкой программного обеспечения, технологий хранения и передачи больших данных и кибербезопасностью.
Путин добавил, что ведущие корпорации — типа Роснефти или Газпрома – должны размещать на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок.
Комментарии31
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oleg_andreevich 12 сентября 2018 | 09:36
Переселять на остров всех геев передумали. Решили переселить цифровые технологии.
tvitov66 12 сентября 2018 | 09:48
oleg_andreevich: а в чём разница? Хотя для бюджета налогоплательщиков и пенсионеров перемещение Склоково на Дальний Восток обойдется не дешево, но зато увеличится благосостояния друзей нацЛидера, так что без сомнения будет соблюден закон сохранения бабла
prutkov100 12 сентября 2018 | 09:57
...Путин предлагает создать на острове Русский Центр цифровых технологий.....
А , что не в Антарктиде ? Что в одно , что в другое место никто не поедет , зато пингвины бы повеселились . Хотя по большому счету в скором времени , ему вместе с его шайкой может и придется помахать кайлом на этом острове .
oleg_andreevich 12 сентября 2018 | 10:14
tvitov66: зато теперь можно сказать, что мост на остров строился не ради распила бабла, а с благородной стратегической целью.
sinoptik2016 12 сентября 2018 | 09:53
Вот теперь заживём!
plidurok Андрей Филимонов 12 сентября 2018 | 09:37
Сказал, на какой глубине? А то прилетят вдруг американские астронавты и просверлят вульгарным стальным сверлом дырочку в центре.
seryj_wolk 12 сентября 2018 | 10:05
plidurok: Рфия способна только создавать технологии воровства, что касается технологий созидания, то она их копирует (с искажениями), если удается. А, если не удается, то опять же ворует.
mikhail_spb_ 12 сентября 2018 | 09:37
Видимо, нацдилер готовит на этом острове плацдарм, с которого страна под его неизменно мудрым руководством совершит мощный технологический рывок, обогнав страны развитого капитализма на многие десятилетия?
barsuchok 12 сентября 2018 | 09:49
Какая разница, где цифровые технологии развивать, можно в деревеньке какой нибудь посадить ITишников в каждую избу поболее и пусть развивают, сколько душеньке угодно. Интернеты то уже везде провели.-:)
tvitov66 12 сентября 2018 | 10:01
barsuchok: /... посадить ITишников ...
Это вы метко подметили!
beregov_net 12 сентября 2018 | 10:05
barsuchok: айтишники тоже люди , они хотят отдыхать , тратить деньги по клубам , по бабам , в кино ходить , а на о.Русский только охота на медведя
tvitov66 12 сентября 2018 | 09:50
mikhail_spb_: "У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем. Аквалангисты - это не игра! И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете."(с)
amebix 12 сентября 2018 | 09:39
Программеры взяли такие и из насиженных московских офисов двинули на остров Русский.
Добровольно вряд ли, видимо принудительно "попросят".
tvitov66 12 сентября 2018 | 09:52
amebix: странный вы - это стабильная рутинная бухгалтерская операция по осваиванию бюджета и выводу освоенного в офшоры
marek 12 сентября 2018 | 09:58
amebix:
Вот, скорее так - это план сослать программеров и прочий креативный элемент в Сибирь, на Дальний Восток, чтобы не выходили бунтовать в Москве. Ну и там обнести колючей проволокой, вертухаев поставить.
orein51 12 сентября 2018 | 09:39
и назвать сверх("супер" недьзя! нибендзя!)-сколковко...
zaraza33 12 сентября 2018 | 09:42
А чем ему Москва не нравится...
marktretiy 12 сентября 2018 | 09:49
Ну вот что может в эту, с позволения сказать, голову придти?
sapiens17 12 сентября 2018 | 09:57
marktretiy: 100500!!!
Может и охранник подсказал?
basel812 12 сентября 2018 | 09:56
Теперь все, оставшиеся ещё в России специалисты, точно убегут в Калифорнию или во Флориду.
testmeter 12 сентября 2018 | 09:57
А чё в Крыму уже Кремниевую долину и Лас-Вегас делать не будем?
art_ 12 сентября 2018 | 09:57
дальний восток надо развивать - факт. делать одним не удается. придется привлекать соседей. что тоже логично
kunst54 12 сентября 2018 | 09:59
Еще бы заодно и Госдуму на остров Русский перевезти...
curious69_ 12 сентября 2018 | 10:03
Ничего ничего.... Вот "положат оклад" программистам в 1000 долларов, так со всего мира сразу выстроятся в очередь на этот остров. Ведь есть же очередь подыхать в Сириях за сопоставимые гроши.
waldy 12 сентября 2018 | 10:16
curious69_: Только ИДИОТ из ITэшников за мизерное вознагоаждение в 1000 баксов согласится рабтать на этом острове. Ну а те, кому цена в базарный день один деревянный конечно в драку лезут, чтобы в Сирию попасть. Но бывает и так- за шерстью пошёл, но в ящике без шерсти назад прислали.
vovash45 12 сентября 2018 | 10:08
интересно экономическое и техническое обоснование для этого. Ведь такие решения нельзя принимать по Маниловски (Мёртвые Души). Целое министерство должно тщательно разработать и обосновывать расчётами такой дорогостоящий проект.
А куда Сколково, а куда подмосковные предприятия электронной промышленности? Размазать их тонким бутербродом на таких пространствах- это же не выгодно и не разумно с логистической и организационной точки зрения.
evgpekar 12 сентября 2018 | 10:26
vovash45: не царское дело просчитаывать и обосновывать
volodyav 12 сентября 2018 | 10:20
Правильно, каждой отрасли - по острову! На Русском будет цифровая технология, на Земле Франца-Иосифа - центр самолетостроения, на Малой земле - Центр правосудия и т.д. Это же вообще классно будет
nikolaitschi 12 сентября 2018 | 10:23
Человек абсолютно не понимает где, кому и что говорит. Неадекват!
cromwel 12 сентября 2018 | 10:24
Эмблемой этой организации будет большая двуручная пила: с одной стороны Вован, с другой вакансия по выбору. Медведев, золотов и т.д.
sneer1 12 сентября 2018 | 10:25
Ну вот зачем так явно демонстрировать свое... мнэээ... мягко выражаясь, непонимание? Не возникают такие вещи директивным порядком. Так только "Сколково" возникнуть может.