Госдепартамент США опроверг причастность России к так называемым «акустическим атакам» на американских дипломатов
Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Хезар Науэрт. Она добавила, что расследование причин, из-за которых на кубе резко ухудшилось состояние здоровья дипломатов, продолжается.
Вчера телеканал NВС сообщил, что Россию подозревают в причастности к акустическим атакам. И это якобы подтверждено с помощью радиоперехвата.
Комментарии8
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kara 12 сентября 2018 | 09:38
да как так, ЭХО! вчера сто процентов были виноваты, а сегодня нет!?
dubitabam 12 сентября 2018 | 10:24
kara: нашли ложечки, а осадок на Эхе все слоится и наслаивается многотонным отложением - фундамент новостной
dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 09:52
dtyzgblfhfc: пардон - госпожа Науэрт......
einsam 12 сентября 2018 | 09:53
Российские либеральные скрепы дрогнули от такого удара. Но не сломались, любую брешь российские либералы полностью заполнят враньем, как это обычно бывает.
tuman13 12 сентября 2018 | 10:11
Это же надо - оказывается еще есть всякое в мире, где не приложилась рука России.
skull___ 12 сентября 2018 | 10:11
Что вчера либерастня в падучей билась просто так?))) Хоть компенсируйте им лишним центиком то.
condor00 12 сентября 2018 | 10:14
Глядя на куклу (извиняюсь, большую куклу) на батарейках (Помпео) - не мудрено. Я уже молчу о мнении физиономиста о данной большой кукле.
unprejudiced 12 сентября 2018 | 10:32
Поэтому пенсдостанские сми все поголовно и считаются распространителями фейков, а почти все американцы правдивую информацию пытаются получить через Russia Today, единственные честные сми на Западе,за что и регулярно подвергаются нападкам в попытке ограничения свободы слова