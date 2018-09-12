Госдепартамент США опроверг причастность России к так называемым «акустическим атакам» на американских дипломатов

Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Хезар Науэрт. Она добавила, что расследование причин, из-за которых на кубе резко ухудшилось состояние здоровья дипломатов, продолжается.

Вчера телеканал NВС сообщил, что Россию подозревают в причастности к акустическим атакам. И это якобы подтверждено с помощью радиоперехвата.