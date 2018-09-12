Роскосмос определился с приоритетной версией появления отверстия в обшивке космического корабля «Союз»
Специальная комиссия подозревает, что его просверлили американские астронавты. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник в ведомстве.
Мотивом таких действий могло стать желание оперативно доставить на землю своего заболевшего коллегу, — пишет издание. По его данным, Роскосмос запросил у NASA данные видеорегистраторов астронавтов и их действующие медицинские показания. Отмечается, что шансы на получение информации крайне малы, поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне.
Комментарии56
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margosher 12 сентября 2018 | 10:05
Они нас считают за дураков. С такими версиями...
sekretniy_fizik 12 сентября 2018 | 10:28
Ну а что? Вполне реальная версия. Ведь в случае эвакуации американского астронавта с МКС по медицинским показателям платить за доставку его на Землю кораблем "Союз" пришлось бы "исключительным" ( то бишь янкелям ). А вот в случае аварийной эвакуации экипажа из-за разгерметизации станции ничего платить не пришлось бы. А аварийный бытовой отсек "Союза" ( с дырочкой просверленной ) при этом сгорел бы в атмосфере. И, как говорится, все концы в воду. Именно такую версию и озвучил "Ъ" ( который уж никак нельзя заподозрить в симпатиях к "кровавому режиму" ). А не ту скупенькую фразу про заболевшего американского астронавта, что умудрилось ( по своему обыкновению в подобных случаях ) выдавить из себя наше самое объективное и непредвзятое ( думаю, всем понятно, что это сарказм? ) СМИ - "Эхо Москвы".
socialism 12 сентября 2018 | 10:08
Американский астронавт просверлил дырку. Что будут говорить госдеповские прихвостни и русофобы, когда этого виновника найдут и он признается в диверсии? А он признается. Такой случай не оставят без расследования и не будут скрывать.
hermannhesse456 12 сентября 2018 | 10:20
socialism: Да что и обычно говорят дегенераты - его отравили полонием.
alex55 12 сентября 2018 | 10:22
socialism:
Это вряд ли. А вот дырку в вашей голове, похоже, уже не заделать, и всё пропагандистское дерьмо поступает в нее без задержек и осмысления...
curhatuy6 12 сентября 2018 | 10:24
Эх, американцы! Не подумали о наших технологиях! Дырка маловата. Надо было под палец:)))
starokozlovicky2gus 12 сентября 2018 | 10:26
Страна в маразме. Логика на уровне сумасшедшей бабки, которая разводит дома грязь и жалуется, что соседи её облучают СПИДом.
srk2658lu 12 сентября 2018 | 10:31
Это наверняка версия космического дебила Рогозина.
Понаехали и понасверлили тут американцы!