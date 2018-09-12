Роскосмос определился с приоритетной версией появления отверстия в  обшивке космического корабля «Союз»

Специальная комиссия подозревает, что его просверлили американские астронавты. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на источник в ведомстве.



Мотивом таких действий могло стать желание оперативно доставить на землю своего заболевшего коллегу, — пишет издание. По его данным, Роскосмос запросил у NASA данные видеорегистраторов астронавтов и их действующие медицинские показания. Отмечается, что шансы на получение информации крайне малы, поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне.