Прощание с создателем музея группы The Beatles в Петербурге Колей Васиным пройдет сегодня в крематории
Всю организацию на себя взял арт-центр «Пушкинская-10».
Друзья, близкие и поклонники смогут попрощаться с Колей Васиным в крематории на Шафировском проспекте в Петербурге. Церемония начнется в 11.30. Как ранее говорили знакомые основателя музея The Beatles, по просьбе самого Коли Васина его подхоронят в могилу матери на Староковалевском кладбище. Напомню, самый известный в России битломан погиб 29 августа. Он упал с третьего этажа в торговом комплексе «Галерея». Опознали его только через несколько дней. По словам следователей, Коля Васин оставил предсмертную записку. В ней он якобы писал, что невозможно жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона. На момент гибели Коле Васину было 73 года.
Концерт памяти Коли Васина пройдет в Петербурге 9 октября. Мероприятие приурочено к дню рождения одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, ему в этот день исполнилось бы 78 лет.
Комментарии4
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dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 09:26
из всего арсенала битлов только 2 песни можно послушать, остальное полное говно и бездарность!
oksana63 12 сентября 2018 | 09:55
dtyzgblfhfc: Зачем писать глупость, когда можно просто промолчать.
vetsurgeon 12 сентября 2018 | 09:56
dtyzgblfhf для таких как ты лучший музыкант это шнуров. а таких как ты рагуль - десятки миллионов
vatanen 12 сентября 2018 | 10:10
dtyzgblfhfc: "У каждого свой вкус"- сказал индус, и женился на обезьяне. Вы даже не индус, у вас вкус ещё хуже.