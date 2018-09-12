Каждый пятый россиянин считает самым запоминающимся событием августа дискуссию вокруг пенсионной реформы
Каждый пятый россиянин считает самым запоминающимся событием августа дискуссию вокруг пенсионной реформы и митинги против повышения пенсионного возраста. Таковы данные опроса, проведенного Левада Центром.
Десяти процентам опрошенных больше всего запомнились личные события, среди других ярких моментов августа респонденты отметили санкции США и встречи президента с лидерами других стран.
Комментарии8
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platonnekafrin 12 сентября 2018 | 09:10
Путин был с корейцем, помню. Помню, космонавты были. А дискуссия была???
kypykyky 12 сентября 2018 | 09:12
platonnekafrin: это они о дуэли омон-народ
ze_danil 12 сентября 2018 | 09:19
platonnekafrin: Вощьдя топлесс, сволочи, забыли... а он для пипла так старался :-(
luger_max_otto 12 сентября 2018 | 09:28
Какая там дискуссия... Путинский режим попросту в очередной раз ограбил подданных.
Хутинскую банду- на пуй.
drgonish 12 сентября 2018 | 09:12
А самым запоминающемся событием Сентября - явка на выборы в 25%.
bratec_kot_voskrese 12 сентября 2018 | 09:13
Выходит, что только 20% россиян считают себя ограбленными? И вообще кто нибудь видел дискуссию? Я лично видел мордобой и посадки неугодных.
yralez 12 сентября 2018 | 09:19
Дискуссия.....это из лексикона зомбоящика ?
Ограбление на 5 лет --дискуссия.......мило.
dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 09:34
каждый 5-й из опрошенных москвичей (негде не работающих и живущих за счёт остальной России) - вот так нужно было формулировать свой вывод блеваде-центр. остальной России не митингов - им нужно пахать, чтобы кормить семью. только лентяи и воры участвуют в митингах и пикетах, а это наше вонючее хомячьё и их спонсоры из-за бугра.