Каждый пятый россиянин считает самым запоминающимся событием августа дискуссию вокруг пенсионной реформы и митинги против повышения пенсионного возраста. Таковы данные опроса, проведенного Левада Центром.

Десяти процентам опрошенных больше всего запомнились личные события, среди других ярких моментов августа респонденты отметили санкции США и встречи президента с лидерами других стран.