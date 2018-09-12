Верховный суд рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Сущенко, осужденному за шпионаж
Верховный суд рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, который был осужден за шпионаж. По версии следствия, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.
ФСБ утверждает, что он целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и Нацгвардии, составляющей государственную тайну.
В свою очередь, защита Сущенко утверждает, что ее клиент работал собственным корреспондентом агентства Укр-Информ в Париже. В России он был задержан, когда приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.
4-го июля Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Правозащитники увидели его во время плановой проверки СИЗО «Лефортово», Роман Сущенко свою вину отрицает, рассказала нам член Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова.
Защитник Марк Фейгин заявил, что Сущенко надеется вернуться на родину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.