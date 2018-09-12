Американский президент Дональд Трамп, по некоторым данным, планирует сегодня подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы. Основанием для введения ограничительных мер будут заключения американской разведки.

Под новые санкции могут попасть любые иностранные компании или лица, которые будут замечены в попытке оказать влияние на выборы в США в любой форме, в том числе по средствам кибератак или пропаганды через соцсети. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников. Как отмечает издание, этот указ является попыткой администрации Дональда Трампа продемонстрировать жесткость в этом вопросе перед ноябрьскими выборами в США, которые определят, смогут ли республиканцы сохранить большинство в обеих палатах Конгресса. Агентство обращает внимание, что вводят указ о санкциях, администрация Трампа хочет ответить критикам во власти, которые считают слабой позицию президента в отношении вмешательства России в выборы 2016 года.

Напомним, что в США уже более года расследуются предполагаемые попытки Москвы повлиять на прошедшие два года назад президентские выборы. Кремль также подозревают во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс. Российская сторона все обвинения категорически отвергает