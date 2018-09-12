Антипиратское законодательство будет изменено в связи с конфликтом между Яндексом и правообладателями
Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-премьер Максим Акимов, который считает, что усовершенствования позволят более четко определить права сторон.
По его словам, соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму до конца года.
Комментарии1
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sasass 12 сентября 2018 | 08:54
Олухи ни один закон окончательно проработанным сделать не могут и поэтому присоединить Крым с нормальным способом не смогли и теперь из-за этого грозит развал страны...